Долгожитель Семин: 21 год от Кубка до Кубка
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о тренерском пути рулевого «Локомотива».
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Видимо, что-то случилось...
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У Валерия Газзаева между первым и последним, судя по всему, трофеем в карьере (чемпионство-1995 со «Спартаком-Аланией» и Суперкубок Украины-2009 с киевским «Динамо») — 14 лет дистанции, хотя вместили в себя они очень многое, включая, главное — Кубок УЕФА. И «требл» в том 2005-м — Кубок УЕФА, чемпионство, Кубок России — жемчужина его карьеры.
У Олега Романцева (золото-1989 со «Спартаком» и Кубок-2003 с ним же) тоже 14, и тут наивысшая ценность в числе чемпионских титулов (9) и в том, что первый из них — не российский, а союзный. С золотым голом Валерия Шмарова киевскому «Динамо» со штрафного в концовке игры в Лужниках.
У Юрия Семина (Кубки-1996 и -2017) — 21. Он,
А еще Семин, не забудем, единственный тренер, который выигрывал чемпионаты двух приличных футбольных стран — России и Украины. И он привез «Шахтеру» 15 очков во времена наивысшего расцвета клуба Рината Ахметова — Мирчи Луческу, в том самом 2009 году, когда Донецк выиграл Кубок УЕФА — последний перед переформатированием в Лигу Европы.
Впрочем, и Семину есть куда стремиться. Константин Бесков свой первый Кубок СССР взял с московским «Динамо» в 1967 году. А единственный российский трофей — Кубок с тем же «Динамо» — в 95-м. То есть разброс — 28 лет! Почти три десятилетия. Кстати, с тех пор «Динамо» больше ничего никогда не выигрывало.
В год его последнего Кубка Бескову было 75. Семину 11 мая исполняется
У других
И еще один факт напоследок — пусть к тренерству и не имеющий отношения. Все ли из вас знают, что Семин — автор двух первых еврокубковых голов «Спартака» в истории? Забиты они были в ворота белградского ОФК. Для молодых читателей этот факт, возможно, будет новым. И весьма познавательным.
Знайте — и аплодируйте
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