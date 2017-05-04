Долгожитель Семин: 21 год от Кубка до Кубка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У Валерия Газзаева между первым и последним, судя по всему, трофеем в карьере (чемпионство-1995 со «Спартаком-Аланией» и Суперкубок Украины-2009 с киевским «Динамо») — 14 лет дистанции, хотя вместили в себя они очень многое, включая, главное — Кубок УЕФА. И «требл» в том 2005-м — Кубок УЕФА, чемпионство, Кубок России — жемчужина его карьеры.

У Олега Романцева (золото-1989 со «Спартаком» и Кубок-2003 с ним же) тоже 14, и тут наивысшая ценность в числе чемпионских титулов (9) и в том, что первый из них — не российский, а союзный. С золотым голом Валерия Шмарова киевскому «Динамо» со штрафного в концовке игры в Лужниках.

У Юрия Семина (Кубки-1996 и -2017) — 21. Он, тренер-стайер, выигрывал трофеи в трех десятилетиях. И тут надо говорить не только о долголетии (Газзаев взял последний трофей в 53 года, Романцев — в 49, Семин — и не факт, что последний — в без нескольких дней в 70), но и о том, что ему когда-то с Валерием Филатовым пришлось поднимать свой клуб из руин. То есть поначалу ни о каких титулах и мечтать не приходилось, и первый из них пришелся не на 35-летний возраст, как у того же Романцева, а на 49-летний.

А еще Семин, не забудем, единственный тренер, который выигрывал чемпионаты двух приличных футбольных стран — России и Украины. И он привез «Шахтеру» 15 очков во времена наивысшего расцвета клуба Рината Ахметова — Мирчи Луческу, в том самом 2009 году, когда Донецк выиграл Кубок УЕФА — последний перед переформатированием в Лигу Европы.

Впрочем, и Семину есть куда стремиться. Константин Бесков свой первый Кубок СССР взял с московским «Динамо» в 1967 году. А единственный российский трофей — Кубок с тем же «Динамо» — в 95-м. То есть разброс — 28 лет! Почти три десятилетия. Кстати, с тех пор «Динамо» больше ничего никогда не выигрывало.

В год его последнего Кубка Бескову было 75. Семину 11 мая исполняется каких-то 70. Чтобы догнать учителя (у Бескова Юрий Палыч выиграл свой первый Кубок как футболист, в «Динамо» в 70-м), ему придется брать трофей в 77. А вдруг?

У других тренеров-классиков отечественного футбола разрыв между первым и последними трофеями таков (Гавриила Качалина вывожу за скобки, поскольку он, чемпион Европы и Олимпийских игр, большую часть времени тренировал сборную СССР): Борис Аркадьев — 17 лет, Михаил Якушин — 14, Виктор Маслов — 15, Никита Симонян — 11, Александр Севидов — 13, Валерий Лобановский — 27. У украинского классика — разумеется, с учетом побед в чемпионатах и Кубках не только СССР, но и Украины. Таким образом, он тоже опережает Семина, но Бескову на год уступил. Но так или иначе Юрий Палыч — в отечественной тройке всех времен!

И еще один факт напоследок — пусть к тренерству и не имеющий отношения. Все ли из вас знают, что Семин — автор двух первых еврокубковых голов «Спартака» в истории? Забиты они были в ворота белградского ОФК. Для молодых читателей этот факт, возможно, будет новым. И весьма познавательным.