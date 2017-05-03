Виталий Мутко: Может, Ари хочет отдохнуть?

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Церемония прошла в офисе оргкомитета ЧМ-2018. Новое соглашение заключено на два года.

— Меморандум дает нам возможность перенять немецкий опыт в подготовке молодых игроков и тренеров, в использовании наследия, которое останется после чемпионата мира. У нас давние дружеские отношения с Немецким футбольным союзом. Надеюсь, так будет и впредь. Данке шён! — сказал Мутко.

— Убеждены, что в России много талантов, но их, вероятно, еще не открыли. Рады, что наша концепция поддержки юных футболистов будет передана вашей стране. В Германии сейчас 366 отделений поддержи талантов. В том числе благодаря им наша сборная побеждает. Без основы больших успехов не добиться. Но это тяжелая, долгосрочная работа, — отметил президент DFB Райнхард Гриндель.

— Вы видите прогресс в российском футболе?

— Я не эксперт в этом вопросе. Но хочу отметить, что мне нравится ваш подход в отношении легионеров. Поддержка своих футболистов — это очень важно для сборной страны. В Германии куда больше немецких игроков, чем в Англии — английских. И результаты сборных демонстрируют, какой подход правильнее. Обезопасить свои таланты от того, чтобы из клубов высшей лиги их не вытесняли возрастные бразильцы, — это правильно.

— Это не первый подобный меморандум. В частности, два года назад вы проводили такую же церемонию, но еще как министр спорта. В чем отличия? И что дал прежний меморандум? — спросил я у Мутко.

— Сегодня мы просто продлеваем то сотрудничество. И расширяем. Тогда речь шла об одном направлении — о создании программы «Поиск талантов» совместно с DFB. И мы прошли первый этап — написаны поурочные программы для детей 10−14 лет, отобраны 38 академий, для тренеров которых проведен семинар по этой новой методике. Прошли мастер-классы для тренеров с участием специалистов из DFB. Планируем провести в сентябре селекционный сбор для детей, которые работали по этой программе и впервые создать сборную из 14-летних. И пишется программа для ребят 14−18 лет.

— А выращивать судей немцы нам помогут?

— Знаете, мы преувеличиваем значимость арбитров. О рефери пишут слишком много. Слишком часто мы говорим о негативе. Давайте обсуждать футбол! Вот прошел финал Кубка. И отовсюду слышно только о драке… Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи и перенимать опыт в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется.

— «Краснодар» предлагает использовать систему видеоповторов на своей арене.

— Заявить можно все что угодно. Тем более за четыре тура до конца чемпионата. А вообще это непростая тема. Мы попросили ФИФА рассмотреть возможность разрешить нам использование технических средств, которые будут установлены на стадионах Кубка конфедераций и чемпионата мира. Плюс это вопрос экономический — одна система стоит 1,2 миллиона долларов, эксплуатация обходится в сто тысяч в год. А РФПЛ тут должна четко определиться. Думаю, попробуем использовать систему на тех четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Переговоры с ФИФА об этом ведутся.

— В финале Кубка России на поле выбегали болельщики. Перед Кубком конфедераций это не пугает?

— Нет. Финал Кубка был тестовым матчем для Сочи. Все прошло на высшем уровне. Могу только поблагодарить администрацию города, работников «Фишта». Считаю, они справились. Болельщики на поле выбежали, но в матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира это повториться не может, там совершенно другой принцип продажи билетов: групповой нет, каждый билет именной. Распорядителей и контролеров тоже будет в два раза больше. Мы нарабатываем опыт. Сам футбольный матч тоже удался. Особенно второй тайм. Поздравляю «Локомотив».

— После финала Кубка за рубежом снова заговорили о фанатской проблеме в России…

— А что они там увидели? Ничего там страшного не было. Всего три или четыре файера зажгли — значит, досмотровая система сработала. Мы тут сами на себя нападки устраиваем. А вас потом там перепечатывают и преувеличивают. Давление на Россию было, есть и будет. К сожалению. Я в футболе с 92-го года. И помню, с чего мы начинали. Конечно, хочется, чтобы у нас как в Мадриде весь стадион пел. Но мы и к этому придем, обязательно! Вот мы сейчас провели экскурсию по Лужникам для президента DFB. Каждый раз получаю огромное удовлетворение, когда туда захожу. Там даже дышится по-другому! Это будет один из лучших стадионов. Национальный! Там будут проводиться финалы Кубка России. Футболисты будут мечтать сыграть на главном стадионе страны.

— Но пока у нас Ари бьет соперника со спины…

— Ари — это другая тема! Это эмоции игроков. Те, кто подобное себе позволяет, будут наказаны. На них люди смотрят, нужно держать себя в руках. Прыгая, он уже понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет? Я не знаю… Думаю, и клуб его по голове не погладит.

— Вы будете инициировать разбирательство высказываний Романа Павлюченко о бразильце в комитете по этике?

— Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Не собираюсь комментировать. Есть кому за этим следить.