Кто будет заниматься делом Павлюченко?
«СЭ» разбирается в запутанной ситуации с оскорбительным высказываниями форварда «Урала» Романа Павлюченко в адрес нападающего «Локомотива» Ари.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Слова Павлюченко в адрес соперника уже растиражированы. А вот детали инцидента — в том, разумеется, случае, если
Согласно данным СМИ, Павлюченко сказал те самые слова об Ари, «проходя мимо журналистов после поражения в финале Кубка».
ЧТО В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ?
В комитете по этике разбирательство не начинали.
— Пока обращение от президента РФС или исполкома по высказываниям Романа Павлюченко не поступало. Если заседание состоится, то рассмотрим все аспекты дела, — отметил глава комитета Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем АСТАХОВЫМ.
В соответствии со статьей 21 Регламента по этике «Комитет РФС по этике рассматривает вопрос только в случае поступления письменного обращения:
1) Президента РФС;.
2) исполнительного комитета РФС или Бюро исполнительного комитета РФС.
Кубок с боем. Все о драке в матче «Урал» — «Локомотив».
ЧТО В КДК?
Может ли высказывания Павлюченко рассмотреть КДК? Статья 94 Дисциплинарного регламента позволяет это сделать. Пункт 6 этой статьи гласит: «Оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».
Обратим внимание читателей на формулировку «после матча», которую регламент трактует так: «Время “после матча” — промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда команда покинет территорию стадиона».
За разъяснениями «СЭ» обратился к главе КДК Артуру Григорьянцу.
— У нас был один похожий эпизод — интервью тренера «Ростова» Игоря Гамулы, — сказал Григорьянц. — Оно было дано в чаше стадиона на
— Вы будете запрашивать информацию о том, где Роман высказался?
— Нет. Сегодня понятно — есть юрисдикция комитета по этике. Если же
— То есть СМИ должны доказать, что слова были сказаны в
— Совершенно верно.
ЧТО С НАКАЗАНИЕМ?
В соответствии со статьей 34 («Наказания для физических лиц»), в том случае, если делом станет заниматься комитет по этике, к форварду «Урала» могут быть применены следующие санкции: 1) замечание; 2) штраф; 3) лишение завоеванных наград; 4) дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, или на определенный период, или пожизненно; 5) запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
Отметим, что в среду словесные дуэли футболистов «Локо» и «Урала» продолжились. Полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян опубликовал в своем Инстаграме фотографию с матча финала Кубка России — на фото он бьет Ари ногой.
— До встречи, — написал Манучарян.
Встреча состоится совсем скоро — 17 мая, в 29-м туре чемпионата России в Екатеринбурге.
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