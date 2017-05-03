Кто будет заниматься делом Павлюченко?

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Слова Павлюченко в адрес соперника уже растиражированы. А вот детали инцидента — в том, разумеется, случае, если какой-либо из юрисдикционных комитетов РФС планирует его разобрать — крайне важны.

Согласно данным СМИ, Павлюченко сказал те самые слова об Ари, «проходя мимо журналистов после поражения в финале Кубка».

ЧТО В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ?

В комитете по этике разбирательство не начинали.

— Пока обращение от президента РФС или исполкома по высказываниям Романа Павлюченко не поступало. Если заседание состоится, то рассмотрим все аспекты дела, — отметил глава комитета Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем АСТАХОВЫМ.

В соответствии со статьей 21 Регламента по этике «Комитет РФС по этике рассматривает вопрос только в случае поступления письменного обращения:

1) Президента РФС;.

2) исполнительного комитета РФС или Бюро исполнительного комитета РФС.

Кубок с боем. Все о драке в матче «Урал» — «Локомотив».

ЧТО В КДК?

Может ли высказывания Павлюченко рассмотреть КДК? Статья 94 Дисциплинарного регламента позволяет это сделать. Пункт 6 этой статьи гласит: «Оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».

Обратим внимание читателей на формулировку «после матча», которую регламент трактует так: «Время “после матча” — промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда команда покинет территорию стадиона».

За разъяснениями «СЭ» обратился к главе КДК Артуру Григорьянцу.

— У нас был один похожий эпизод — интервью тренера «Ростова» Игоря Гамулы, — сказал Григорьянц. — Оно было дано в чаше стадиона на пресс-конференции до того, как команды уехали со стадиона. Это период времени «после матча» — и КДК рассмотрел дело. Сейчас мы не знаем, когда и где это было сказано. По Павлюченко абсолютно размытая история. Он мог сказать это в гостинице, в холле где-то. Поэтому на сегодня это (юрисдикция — Прим. С. Е.) комитета по этике. Если будет доказано, что Роман говорил в пределах стадиона и сразу после матча до отъезда команды, то это термин «после матча» — это наша юрисдикция.

— Вы будете запрашивать информацию о том, где Роман высказался?

— Нет. Сегодня понятно — есть юрисдикция комитета по этике. Если же какое-либо из СМИ докажет, что это было сказано там-то и там-то, и это юрисдикция КДК — мы рассмотрим.

— То есть СМИ должны доказать, что слова были сказаны в микст-зоне?

— Совершенно верно.

ЧТО С НАКАЗАНИЕМ?

В соответствии со статьей 34 («Наказания для физических лиц»), в том случае, если делом станет заниматься комитет по этике, к форварду «Урала» могут быть применены следующие санкции: 1) замечание; 2) штраф; 3) лишение завоеванных наград; 4) дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, или на определенный период, или пожизненно; 5) запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Отметим, что в среду словесные дуэли футболистов «Локо» и «Урала» продолжились. Полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян опубликовал в своем Инстаграме фотографию с матча финала Кубка России — на фото он бьет Ари ногой.

— До встречи, — написал Манучарян.

Встреча состоится совсем скоро — 17 мая, в 29-м туре чемпионата России в Екатеринбурге.