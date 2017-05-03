Ари: Знаю о словах Павлюченко

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В концовке финального матча Кубка России с «Уралом» бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки. После этого Павлюченко обозвал его нецензурным словом и потребовал длительной дисквалификации форварда железнодорожников.

— Вы в курсе того, что о вас сказал Роман Павлюченко?

— Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с «Локомотивом». Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день — администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков….

Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил — тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом, и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками! (Сергей ЕГОРОВ).