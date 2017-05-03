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3 мая 2017, 21:54 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Ари: Знаю о словах Павлюченко

Нападающий «Локомотива» Ари отказался комментировать слова Романа Павлюченко в свой адрес.

Нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> отказался комментировать слова Романа Павлюченко в свой адрес. Увеличить
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© РИА "Новости"

В концовке финального матча Кубка России с «Уралом» бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки. После этого Павлюченко обозвал его нецензурным словом и потребовал длительной дисквалификации форварда железнодорожников.

— Вы в курсе того, что о вас сказал Роман Павлюченко?

— Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с «Локомотивом». Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день — администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков….

Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил — тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом, и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками! (Сергей ЕГОРОВ).

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
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