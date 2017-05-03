Сёмин: празднование? Попили чаю и разъехались по домам
Юрий Сёмин — о продлении контракта, чемпионской традиции и засветившихся схемах.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что для вас как для тренера значит победа в этом Кубке России?
— Очень важный результат и для клуба, и для меня. Было принципиально попасть в Лигу Европы. Кроме того, титул — это история. Каждый тренер стремится к победам. Я счастлив, что нам удалось взять Кубок России.
— Для него уже есть место в музее «Локо»?
— Заранее место мы не подготавливали. Нельзя такое планировать до того, как берёшь трофей.
— В котором часу вернулись в Москву?
— Поздней ночью. Вместе с ребятами сразу отвезли кубок на базу в Баковку. Это давняя традиция «Локомотива».
— Так было с предыдущими кубками и чемпионствами?
— При мне так было всегда.
— Как зародилась традиция — всей командой отвозить трофей на базу?
— База — это место, где ты работаешь, где ты вкладываешь в дело много труда, где потеешь, люди стирают твои майки. Сотрудники уже становятся родными. В Баковке даже раздевалки стали близкими. Да и вообще, на базе мы проводим большую часть своей жизни.
— Когда ночью приехали в Баковку, то вас ждали?
— Нет. Была только одна дежурная.
— Как отметили победу на базе?
— Приехали, попили чаю и разъехались по домам.
— Ари объяснил, что с ним произошло в матче?
— С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.
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— Тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать,
— Были опубликованы фотографии схем из раздевалки…
— Куда это попало?
— В интернет.
— Это плохо. Значит, мы неправильно работаем в этом направлении. Почему из нашей раздевалки всё
— Насколько нынешний «Локо» готов к Лиге Европы?
— Об этом мы пока не думаем.
— Вы говорили, что остаётесь на следующий сезон в «Локомотиве». Контракт уже подписан?
— Это личное дело. У меня давно контракт подписан.
— То есть на следующий год контракт с вами уже продлён?
— Да.
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