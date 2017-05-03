Сёмин: празднование? Попили чаю и разъехались по домам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что для вас как для тренера значит победа в этом Кубке России?

— Очень важный результат и для клуба, и для меня. Было принципиально попасть в Лигу Европы. Кроме того, титул — это история. Каждый тренер стремится к победам. Я счастлив, что нам удалось взять Кубок России.

— Для него уже есть место в музее «Локо»?

— Заранее место мы не подготавливали. Нельзя такое планировать до того, как берёшь трофей.

— В котором часу вернулись в Москву?

— Поздней ночью. Вместе с ребятами сразу отвезли кубок на базу в Баковку. Это давняя традиция «Локомотива».

— Так было с предыдущими кубками и чемпионствами?

— При мне так было всегда.

— Как зародилась традиция — всей командой отвозить трофей на базу?

— База — это место, где ты работаешь, где ты вкладываешь в дело много труда, где потеешь, люди стирают твои майки. Сотрудники уже становятся родными. В Баковке даже раздевалки стали близкими. Да и вообще, на базе мы проводим большую часть своей жизни.

— Когда ночью приехали в Баковку, то вас ждали?

— Нет. Была только одна дежурная.

— Как отметили победу на базе?

— Приехали, попили чаю и разъехались по домам.

— Ари объяснил, что с ним произошло в матче?

— С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

— Из-за чего на вас кричал президент «Урала» Иванов?

— Тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего.

— Были опубликованы фотографии схем из раздевалки…

— Куда это попало?

— В интернет.

— Это плохо. Значит, мы неправильно работаем в этом направлении. Почему из нашей раздевалки всё куда-то выносится. Мне это не очень нравится. Раздевалка — священное место. Всё там и должно оставаться.

— Насколько нынешний «Локо» готов к Лиге Европы?

— Об этом мы пока не думаем.

— Вы говорили, что остаётесь на следующий сезон в «Локомотиве». Контракт уже подписан?

— Это личное дело. У меня давно контракт подписан.

— То есть на следующий год контракт с вами уже продлён?

— Да.