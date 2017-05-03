Артем Фидлер: Ари надо дать хорошего леща

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ПО-ХОРОШЕМУ, ФЕРНАНДЕША НУЖНО БЫЛО ЗАКОПАТЬ ПРЯМО НА ПОЛЕ

— Сейчас, когда прошло время после финала и эмоции остыли, как оцените то, что произошло в концовке встречи?

— С Фернандешом у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я — ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного — затронул личное, после чего сдержаться невозможно.

— Емельянов и Павлюченко сказали, что Фернандеш оскорбил вашу маму. Так ли это?

— Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле.

— Настолько все серьезно?

— Да. При этом прекрасно понимал, что за игрой следят сотни тысяч болельщиков, и я поступаю неправильно, но пропустить подобные высказывания мимо ушей не имел права.

— С чего началась драка?

— Главный виновник — Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

— Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

— Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном — парень не должен был получить этот удар в лицо.

— С Ари при встрече поздороваетесь?

— Если увижу на улице, то руки не подам точно.

— Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10−15 матчей во всех турнирах.

— Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

— Кстати, в 29-м туре «Локомотив» играет в Екатеринбурге. Многие уже в предвкушении матча.

— Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово.

— В каком смысле?

— Просто будет здорово.

ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ, ГОТОВ К НАКАЗАНИЮ

— За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

— За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

— Такие сходки в вашей карьере раньше бывали?

— В непрофессиональном футболе сталкивался с подобным. Но чтобы это произошло на таком уровне — нонсенс для меня. Я никогда себе не позволю оскорбить кого-то и сам не стерплю подобного отношения.

— В Екатеринбурге говорят, что в районе Вторчермета лучше не появляться. Вы же родом оттуда?

— Есть такое (смеется). В каждом уголке страны любой уважающий себя мужчина встанет на защиту своей семьи. У меня есть жизненные убеждения, считаю, что поступил правильно.

— Ваши одноклубники защищают вас, подвергая себя опасности быть наказанными комитетом по этике. Оценили их порыв?

— Хочется сказать им спасибо за поддержку, за правильный поступок. Если бы такое произошло с моими ребятами, сделал бы так, как и они. Ладно бы, если парни наговаривали на игрока «Локомотива», но все прекрасно видели, что произошло на самом деле.

— Драку пересматривали?

— Видел, конечно.

— Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

— Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание.

ИВАНОВ — СПРАВДЕЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫНЕСЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

— В разгар конфликта президент «Урала» Григорий Иванов что-то не поделил с главным тренером «Локо» Юрием Семиным. Видели?

— На стадионе не обратил на это внимание. Не знаю, что там произошло, скорее всего, обменялись словами. Но после матча они помирились, претензий не высказывали.

— Что было в раздевалке?

— По дороге с поля немного обсудили случившееся и все. Мы были расстроены из-за поражения. В раздевалку зашел губернатор, спонсоры. Все поблагодарили команду за игру.

— Иванов обещал серьезно поговорить с вами и Павлюченко. Уже общались с главой клуба?

— Сегодня выходной, пока не встречались.

— Если «Урал» решит наказать вас рублем, как отнесетесь?

— Спокойно. За свои поступки мужчина должен отвечать. Все мы люди, все понимают, что случилось. Поговорим с Григорием Викторовичем, если он решит наказать, значит так и должно быть.

— Страха перед общением с президентом не испытываете?

— Нет. Это справедливый человек, который разберется в ситуации и вынесет правильное решение.

«ЛОКОМОТИВ» ПОБЕДИЛ ЗАСЛУЖЕННО

— Давайте поговорим о футболе. Чего не хватило «Уралу», чтобы завоевать трофей?

— Наша команда впервые участвовала в финале. Где-то перегорели, где-то оказались не готовы. Откровенно говоря, игра у нас не удалась. У «Локомотива» же все получилось. По первому тайму показалось, что соперник сильнее хотел победить.

— Опыт сыграл ключевую роль?

— Конечно. Москвичи брали кубок два года назад, знают, как вести себя в подобных матчах. «Локомотив» заслуженно победил, поздравляю соперника.

— Вы остановились в шаге от титула и Лиги Европы. В следующем сезоне задача будет сделать дополнительный шаг?

— Не люблю загадывать в будущее, но мы будем стараться. Все в наших руках.

— Атаки «Уралу» давались не особо. В чем причина?

— «Локомотив» не позволял нам многое. Соперник видел наши игры, знал, как мы действуем. Сначала команды присматривались друг к другу, потому первый тайм получился без острых моментов.

— После перерыва Ильин дважды мог забить, но не хватило чуть-чуть. Чего именно?

— Не повезло. Мы поддержали Володю после матча, он очень сильно расстроился. Если сравняли бы счет, «Урал» смог бы вырвать победу.

— В вашей команде не так много людей, кто обладает опытом участия в финалах. Павлюченко и Павленко побеждали в Кубке еще в составе «Спартака» в 2003 году. Они делились опытом, как действовать в Сочи?

— Ничего такого не было. На такие матчи вообще не нужны слова, все понимают, что стоит на кону.

ДРАКИ В СОЧИ В ПЛАНАХ НЕ БЫЛО

— Министр спорта Свердловской области сказал, что большинство сочинцев поддерживали «Урал». Чем удалось зацепить местную публику?

— Спасибо всем огромное за это. И жителям Сочи, и нашим болельщикам, прилетевшим из Екатеринбурга. Эта поддержка чувствовалась на протяжении всей игры. Вообще, зрителей не обманешь. Наша команда этой весной играет хорошо, набирает много очков. Мы бьемся на поле, выкладываемся на все 100.

— Какие мысли были в голове, когда шли получать медаль?

— Огромное расстройство испытывал. Мы приехали за Кубком России, хотели победить.

— Дрались во вторник на «Фиште» не только футболисты, но и болельщики. Видели, что происходило на трибунах?

— Видел сюжет в новостях, но подробностей не знаю.

— Учитывая все события, финал получился красочным?

— (Смеется.) Драки в планах точно не было. Было очень здорово сыграть в финале на потрясающем стадионе и при качественной поддержке зрителей.