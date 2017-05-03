«Очнись! Это не Лига чемпионов, а всего лишь Кубок России!»
Как «Локомотив» встречали в Москве после триумфа в финале Кубка страны.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Текущий сезон для «Локомотива» — переходный. После шестилетнего президенства Ольги Смородской «железнодорожников» передали в руки Ильи Геркуса. Функционер сразу начал свой путь с популистских решений. Команду возглавил идол болельщиков
После победы в Кубке страны «Известия» отправились встречать триумфаторов в аэропорт. «Локомотив» вылетел из Сочи практически сразу после игры — во Внуково команда должна была приземлиться в 2:40. На удивление ни болельщиков, ни коллег из других изданий в московском аэропорту не было — встречать победителей второго по значимости турнира страны в соль поздний час никто не поехал. Хотя тут следует сделать оговорку: два парня с символикой «Локо» все же были замечены в терминале. Они прилетели часом ранее, но были увлечены своими телефонами и ждали скорее аэроэкспресс до города, а не любимую команду.
Объяснить отсутствие фанатов в аэропорту можно, наверное, только тем, что все, кто действительно предан команде, присутствовали на самой игре. В Сочи
Первым из зоны прилета вышел президент «Локомотива» Илья Геркус. В отсутствие болельщиков функционер решил еще раз лично поздравить своих игроков. Встав прямо около выхода из терминала, Геркус обнял каждого футболиста, поблагодарив за выигранный трофей. Сам Кубок был уже плотно упакован в большую черную коробку. Однако фотограф «Известий» попросил охрану
Судя по усталому виду игроков «Локомотива», шампанское из Кубка было выпито до дна. Правда, всеми в разных пропорциях. Одним из тех, кто был готов поговорить после матча, празднований и перелета, оказался Виталий Денисов. Для 30-летнего защитника этот Кубок стал уже вторым в составе «железнодорожников».
— Много шампанского было выпито в чемпионской раздевалке?
— Выпито было как раз не так уж и много. Гораздо больше было вылито (смеется).
— Поздравлений, наверное, уже много получили? Какое из них удивило больше всего?
— Телефон просто разрывается, я даже боюсь на него смотреть. Сейчас возьму небольшую паузу, через денек всем обязательно отвечу словами благодарности. А удивило прежде всего огромное количество звонков и SMS с незнакомых номеров.
— Согласны, что «Локомотив» переиграл «Урал» на классе?
— Первый тайм у обеих команд получился нервозный. Заметно было, что все переживали и в основном играли от защиты. Плюс главный тренер делал акцент на контратаках «Урала». Было важно сыграть очень внимательно, чтобы не пропустить их быструю атаку. Сейчас можно с уверенностью сказать, что с тренерской задачей мы справились.
— «Урал» в предыдущем туре сыграл не основным составом и тем самым большинству игроков удалось отдохнуть. При этом «Локомотив» выглядел свежее, особенно в концовке игры…
— Мне кажется, в финале физическая форма далеко не всегда играет решающую роль. Главное — желание и заряженность на победу.
— Сердце не екнуло, когда в конце игры футболист «Урала» попал в штангу?
— Да там такой был динамичный момент, что даже не успел среагировать.
— Если бы «Урал» перевел матч в дополнительное время, «Локомотиву» было бы сложнее добиться успеха?
— Если бы да кабы, да мы бы уже были десятикратными победителями Лиги чемпионов, а сборная моей страны (Узбекистан. — «Известия») еще столько же раз выиграла бы чемпионат мира (смеется).
— «Локомотив» уже еврокубках, задача на сезон теперь решена. Какие цели на оставшиеся четыре тура в РФПЛ?
— Выиграть.
— У всех?
— У всех!
Больше всех радовался победе в Кубке тренер «Локомотива» по физподготовке Феликс Ледесма. Судя по его состоянию, шампанского он выпил явно больше остальных. Один из администраторов команды в
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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