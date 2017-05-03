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3 мая 2017, 16:32 | Футбол: Кубок России | Известия.Ру

«Очнись! Это не Лига чемпионов, а всего лишь Кубок России!»

Как «Локомотив» встречали в Москве после триумфа в финале Кубка страны.

Как Локомотив встречали в Москве после триумфа в финале Кубка страны. Увеличить
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Текущий сезон для «Локомотива» — переходный. После шестилетнего президенства Ольги Смородской «железнодорожников» передали в руки Ильи Геркуса. Функционер сразу начал свой путь с популистских решений. Команду возглавил идол болельщиков красно-зеленых Юрий Сёмин, в клуб вернулся 43-летний Дмитрий Лоськов, который даже выйдет на поле в одном из последних туров чемпионата России. Все эти решения были приняты с расчетом на возвращение болельщиков на трибуны стадиона в Черкизово. Однако этого мало — фанаты любят трофеи. И трофей наконец завоеван: в финале Кубка России «железнодорожники» обыграли «Урал» (2:0). За первый сезон в «Локо» Илья Геркус добился таких же спортивных успехов, как и Ольга Смородская за шесть лет.

После победы в Кубке страны «Известия» отправились встречать триумфаторов в аэропорт. «Локомотив» вылетел из Сочи практически сразу после игры — во Внуково команда должна была приземлиться в 2:40. На удивление ни болельщиков, ни коллег из других изданий в московском аэропорту не было — встречать победителей второго по значимости турнира страны в соль поздний час никто не поехал. Хотя тут следует сделать оговорку: два парня с символикой «Локо» все же были замечены в терминале. Они прилетели часом ранее, но были увлечены своими телефонами и ждали скорее аэроэкспресс до города, а не любимую команду.

Объяснить отсутствие фанатов в аэропорту можно, наверное, только тем, что все, кто действительно предан команде, присутствовали на самой игре. В Сочи красно-зеленых поддерживало около 7 тыс. болельщиков, и это самый многочисленный выезд за историю клуба. Руководство «Локо» этому всячески способствовало и организовало для болельщиков специальный чартер по цене 4 тыс. рублей за перелет туда и обратно.

Первым из зоны прилета вышел президент «Локомотива» Илья Геркус. В отсутствие болельщиков функционер решил еще раз лично поздравить своих игроков. Встав прямо около выхода из терминала, Геркус обнял каждого футболиста, поблагодарив за выигранный трофей. Сам Кубок был уже плотно упакован в большую черную коробку. Однако фотограф «Известий» попросил охрану все-таки еще раз продемонстрировать трофей. С согласия президента приз достали. В этот момент рядом оказался капитан команды Маринато Гильерме, и ему уже во второй раз за несколько часов вручили Кубок. Уставший игрок тут же натянул улыбку на лицо и, как в первый раз, с удовольствием поднял трофей над головой.

Судя по усталому виду игроков «Локомотива», шампанское из Кубка было выпито до дна. Правда, всеми в разных пропорциях. Одним из тех, кто был готов поговорить после матча, празднований и перелета, оказался Виталий Денисов. Для 30-летнего защитника этот Кубок стал уже вторым в составе «железнодорожников».

— Много шампанского было выпито в чемпионской раздевалке?

— Выпито было как раз не так уж и много. Гораздо больше было вылито (смеется).

— Поздравлений, наверное, уже много получили? Какое из них удивило больше всего?

— Телефон просто разрывается, я даже боюсь на него смотреть. Сейчас возьму небольшую паузу, через денек всем обязательно отвечу словами благодарности. А удивило прежде всего огромное количество звонков и SMS с незнакомых номеров.

— Согласны, что «Локомотив» переиграл «Урал» на классе?

— Первый тайм у обеих команд получился нервозный. Заметно было, что все переживали и в основном играли от защиты. Плюс главный тренер делал акцент на контратаках «Урала». Было важно сыграть очень внимательно, чтобы не пропустить их быструю атаку. Сейчас можно с уверенностью сказать, что с тренерской задачей мы справились.

— «Урал» в предыдущем туре сыграл не основным составом и тем самым большинству игроков удалось отдохнуть. При этом «Локомотив» выглядел свежее, особенно в концовке игры…

— Мне кажется, в финале физическая форма далеко не всегда играет решающую роль. Главное — желание и заряженность на победу.

— Сердце не екнуло, когда в конце игры футболист «Урала» попал в штангу?

— Да там такой был динамичный момент, что даже не успел среагировать.

— Если бы «Урал» перевел матч в дополнительное время, «Локомотиву» было бы сложнее добиться успеха?

— Если бы да кабы, да мы бы уже были десятикратными победителями Лиги чемпионов, а сборная моей страны (Узбекистан. — «Известия») еще столько же раз выиграла бы чемпионат мира (смеется).

— «Локомотив» уже еврокубках, задача на сезон теперь решена. Какие цели на оставшиеся четыре тура в РФПЛ?

— Выиграть.

— У всех?

— У всех!

Больше всех радовался победе в Кубке тренер «Локомотива» по физподготовке Феликс Ледесма. Судя по его состоянию, шампанского он выпил явно больше остальных. Один из администраторов команды в какой-то момент даже закричал Ледесме, который годом ранее работал в мадридском «Реале»: «Феликс, очнись! Это тебе не Лига чемпионов, а всего лишь Кубок России!».

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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