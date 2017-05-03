«Очнись! Это не Лига чемпионов, а всего лишь Кубок России!»

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Текущий сезон для «Локомотива» — переходный. После шестилетнего президенства Ольги Смородской «железнодорожников» передали в руки Ильи Геркуса. Функционер сразу начал свой путь с популистских решений. Команду возглавил идол болельщиков красно-зеленых Юрий Сёмин, в клуб вернулся 43-летний Дмитрий Лоськов, который даже выйдет на поле в одном из последних туров чемпионата России. Все эти решения были приняты с расчетом на возвращение болельщиков на трибуны стадиона в Черкизово. Однако этого мало — фанаты любят трофеи. И трофей наконец завоеван: в финале Кубка России «железнодорожники» обыграли «Урал» (2:0). За первый сезон в «Локо» Илья Геркус добился таких же спортивных успехов, как и Ольга Смородская за шесть лет.

После победы в Кубке страны «Известия» отправились встречать триумфаторов в аэропорт. «Локомотив» вылетел из Сочи практически сразу после игры — во Внуково команда должна была приземлиться в 2:40. На удивление ни болельщиков, ни коллег из других изданий в московском аэропорту не было — встречать победителей второго по значимости турнира страны в соль поздний час никто не поехал. Хотя тут следует сделать оговорку: два парня с символикой «Локо» все же были замечены в терминале. Они прилетели часом ранее, но были увлечены своими телефонами и ждали скорее аэроэкспресс до города, а не любимую команду.

Объяснить отсутствие фанатов в аэропорту можно, наверное, только тем, что все, кто действительно предан команде, присутствовали на самой игре. В Сочи красно-зеленых поддерживало около 7 тыс. болельщиков, и это самый многочисленный выезд за историю клуба. Руководство «Локо» этому всячески способствовало и организовало для болельщиков специальный чартер по цене 4 тыс. рублей за перелет туда и обратно.

Первым из зоны прилета вышел президент «Локомотива» Илья Геркус. В отсутствие болельщиков функционер решил еще раз лично поздравить своих игроков. Встав прямо около выхода из терминала, Геркус обнял каждого футболиста, поблагодарив за выигранный трофей. Сам Кубок был уже плотно упакован в большую черную коробку. Однако фотограф «Известий» попросил охрану все-таки еще раз продемонстрировать трофей. С согласия президента приз достали. В этот момент рядом оказался капитан команды Маринато Гильерме, и ему уже во второй раз за несколько часов вручили Кубок. Уставший игрок тут же натянул улыбку на лицо и, как в первый раз, с удовольствием поднял трофей над головой.

Судя по усталому виду игроков «Локомотива», шампанское из Кубка было выпито до дна. Правда, всеми в разных пропорциях. Одним из тех, кто был готов поговорить после матча, празднований и перелета, оказался Виталий Денисов. Для 30-летнего защитника этот Кубок стал уже вторым в составе «железнодорожников».

— Много шампанского было выпито в чемпионской раздевалке?

— Выпито было как раз не так уж и много. Гораздо больше было вылито (смеется).

— Поздравлений, наверное, уже много получили? Какое из них удивило больше всего?

— Телефон просто разрывается, я даже боюсь на него смотреть. Сейчас возьму небольшую паузу, через денек всем обязательно отвечу словами благодарности. А удивило прежде всего огромное количество звонков и SMS с незнакомых номеров.

— Согласны, что «Локомотив» переиграл «Урал» на классе?

— Первый тайм у обеих команд получился нервозный. Заметно было, что все переживали и в основном играли от защиты. Плюс главный тренер делал акцент на контратаках «Урала». Было важно сыграть очень внимательно, чтобы не пропустить их быструю атаку. Сейчас можно с уверенностью сказать, что с тренерской задачей мы справились.

— «Урал» в предыдущем туре сыграл не основным составом и тем самым большинству игроков удалось отдохнуть. При этом «Локомотив» выглядел свежее, особенно в концовке игры…

— Мне кажется, в финале физическая форма далеко не всегда играет решающую роль. Главное — желание и заряженность на победу.

— Сердце не екнуло, когда в конце игры футболист «Урала» попал в штангу?

— Да там такой был динамичный момент, что даже не успел среагировать.

— Если бы «Урал» перевел матч в дополнительное время, «Локомотиву» было бы сложнее добиться успеха?

— Если бы да кабы, да мы бы уже были десятикратными победителями Лиги чемпионов, а сборная моей страны (Узбекистан. — «Известия») еще столько же раз выиграла бы чемпионат мира (смеется).

— «Локомотив» уже еврокубках, задача на сезон теперь решена. Какие цели на оставшиеся четыре тура в РФПЛ?

— Выиграть.

— У всех?

— У всех!