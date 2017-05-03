Александр Тарханов: Хорошо, что Павлюченко не полез драться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Локомотив» практически этим составом выигрывал Кубок два года назад. Нам же не хватило опыта, где-то был мандраж у ребят, — сказал Тарханов.

— Команды вчера начали игру осторожно. Сказывалось давление за результат?

— Конечно. Обычно финалы бывают не очень интересными. На первый план выходит борьба. Но наш матч получился хорошим. «Локомотив» владел преимуществом, мы хорошо оборонялись. Не позволяли сопернику создать стопроцентных моментов, но случился обидный рикошет, который предопределил исход. Где-то сопернику повезло. У нас мог забить Ильин, у него были прекрасные возможности, но немного не хватило удачи. Как говорится, у них влетело, а у нас — нет.

— Претензии к команде есть?

— Никаких. Ребята старались, проявили высокую самоотдачу. Они дошли до финала, достойно выглядели в решающей встрече. Могу сказать им только большое спасибо.

— Концовка матча выдалась жаркой. Есть мнение, что же заставило футболистов устроить рукопашный бой?

— Мы недавно прилетели в Екатеринбург. Еще предстоит внимательно изучить все, что произошло. Читаю сейчас высказывания Павлюченко, других ребят. Ничего не предвещало драки, хоть борьбы и стычек по ходу матча было много. Наверное, кто-то что-то сказал и завертелось.

— Действия Ари, в адрес которого жестко выступил Павлюченко, вы можете объяснить?

— Не видел этого момента, поэтому от комментариев пока воздержусь.

— Вы сами как отреагировали на драку?

— Как и все, побежал на поле разнимать игроков. Важно было остановить их, чтобы все это не переросло во что-то более серьезное.

— Что было потом в подтрибунных помещениях?

— Эмоции остыли, все было спокойно.

— Павлюченко в недавней встрече с «Зенитом» обматерил судью, вчера прошелся по Ари. Что происходит с нападающим?

— Сложно сказать. Наверное, сказывается напряжение. В Сочи Рома бросился разнимать ребят. Хорошо, что не полез в драку.

— Какие санкции клуб применит к провинившимся?

— Пока говорить об этом рано. Для начала у нас состоится серьезный разговор с футболистами.

— По регламенту Фидлеру, Манучаряну, Ари и Фарфану грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке. Серьезное наказание?

— Конечно. По сути, следующий турнир они пропускают.

— Ранее в вашей карьере с подобной бойней приходилось сталкиваться?

— Два раза со «Спартаком» побеждали в Кубке, но такого не было. Да, был ажиотаж, локальные стычки, но до драк никогда не доходило.

— С Семиным после матча общались?

— Поздравил его с победой, поговорили немного. Юрий Палыч много лет отдал «Локомотиву», у него всегда были хорошие команды. А тут он сделал отличный подарок к своему 70-летию.