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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29630161/
3 мая 2017, 14:50 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Резервный борт с болельщиками «Урала» вылетел из Сочи в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с болельщиками футбольного клуба «Урал» вылетел из Сочи в Екатеринбург в 13:09 мск, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Ранее ТАСС сообщал что вылет резервного борта Уральских авиалиний из Сочи в Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба Урал перенесен с 11:00 <span class=error>мск</span> на 12:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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Ранее ТАСС сообщал, что вылет резервного борта «Уральских авиалиний» из Сочи в Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба «Урал» перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могли вылететь домой более 12 часов из-за неисправности самолета, изначально вылет должен был состояться вчера в 23:00 мск.

При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Урал
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости Кубка России

Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка России

Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка России

СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий московского «Локомотива» Ари должен получить многоматчевую дисквалификацию за драку в концовке финала Кубка России по футболу с «Уралом», но оскорблять его в беседе с журналистами не стоило. Такое мнение ТАСС высказал нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко.
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