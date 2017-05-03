Резервный борт с болельщиками «Урала» вылетел из Сочи в Екатеринбург

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Также данную информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее ТАСС сообщал, что вылет резервного борта «Уральских авиалиний» из Сочи в Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба «Урал» перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могли вылететь домой более 12 часов из-за неисправности самолета, изначально вылет должен был состояться вчера в 23:00 мск.

При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».