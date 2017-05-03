Резервный борт с болельщиками «Урала» вылетел из Сочи в Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с болельщиками футбольного клуба «Урал» вылетел из Сочи в Екатеринбург в 13:09 мск, об этом свидетельствуют данные
онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.
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Ранее ТАСС сообщал, что вылет резервного борта «Уральских авиалиний» из Сочи в Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба «Урал» перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могли вылететь домой более 12 часов
При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка.
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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