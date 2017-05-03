Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболу
СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полиция Сочи задержала 64 болельщика по итогам финального матча Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом», один из них уже арестован на 15 суток. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
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Встреча прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи (победа «Локомотива» со счетом 2:0) и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников.
«По итогам вчерашнего матча задержано 64 болельщика, один из них уже получил 15 суток», — сообщил Маркин.
После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, плюс к этому болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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