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3 мая 2017, 14:12 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболу

СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полиция Сочи задержала 64 болельщика по итогам финального матча Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом», один из них уже арестован на 15 суток. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи (победа «Локомотива» со счетом 2:0) и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников.

«По итогам вчерашнего матча задержано 64 болельщика, один из них уже получил 15 суток», — сообщил Маркин.

После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, плюс к этому болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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