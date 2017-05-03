Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболу

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Встреча прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи (победа «Локомотива» со счетом 2:0) и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников.

«По итогам вчерашнего матча задержано 64 болельщика, один из них уже получил 15 суток», — сообщил Маркин.

После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, плюс к этому болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.