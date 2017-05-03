«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России
Итоговое тестирование сочинского стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов. По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, наша страна предстала в невыгодном свете перед прибывшими посмотреть на арену в преддверии Кубка конфедераций наблюдателями из Международной федерации футбола.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Происходившее в городе перед матчем напоминало идиллию. Московские фанаты мирно нежились под солнышком на лужайках, не проявляя ни капли агрессии. Совсем не было пьяных, хотя кубанский край — рай для любителей «поддать газу». Допускаем, приезжих удерживали от слишком навязчивого проявления своего присутствия усиленные меры безопасности
Одновременно в культовой среди деятелей культуры и искусства гостинице «Жемчужина» проходит командный чемпионат России по шахматам, где участвуют такие гиганты мысли, как третий номер майского рейтинга ФИДЕ Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири. Казалось бы, у интеллектуалов спорта и самых рьяных участников процесса, фанатов, слишком мало общего, чтобы их пути пересеклись по доброй воле обеих сторон. И все же это случилось.
Действующий чемпион Европы и, как выяснилось, давний поклонник «Локомотива» Эрнесто Инаркиев провел для болельщиков сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках. Со счетом 6,5:1,5 первенствовал знаменитый гроссмейстер.
После финала Кубка Инаркиев, вероятно, пребывал в шоке от выходки своих недавних соперников. Фанаты из столицы устроили беспорядки после гола Игоря Денисова на 76-й минуте. Высыпав на поле в массовом составе, они обнажили слабости служб безопасности. Один из гостей даже умудрился совершить спурт через все поле к вратарю «Локо» Маринато Гилерме, потребовав от кумира дать ему «пять». Спустя
Первую линию «огня» составили стюарды, вторую — росгвардейцы, третью — ОМОНовцы,
Остается лишь догадываться, насколько смутило случившееся находившихся на стадионе «Фишт»
Предполагалось, что игра укажет на
К всеобщему разочарованию, оказалась выявлена гораздо более серьезная опасность, чем, например, недокрашенный потолок и нестабильный
Видимо, заразившись от болельщиков, в концовке скандальный спектакль закатили футболисты. Все произошло уже при счете 2:0 в пользу «Локо», когда игра в сущности была сделана, и до ее окончания оставались
Когда игроки выпустили пар, взаимно потолкавшись, и уже были готовы закрыть эпизод, на помощь партнеру неожиданно прибежал Ари. Безумно выпучив глаза, бразилец накинулся на Фидлера с кулаками, затем продемонстрировал впавшим в ступор трибунам приемы в стиле
Арбитр Алексей Николаев после недолгих разбирательств показал четыре красные карточки, по две на команду, изгнав долой наиболее активных участников безумной выходки. Однако праздник футбола был основательно испорчен.
Уже после финального свистка на секторе ультрас «Локо» приключилось еще одно побоище — теперь уже между своими.
В итоге задержанию подверглись порядка трех десятков человек. Корреспондент «Газеты.Ru» видел, как молодых людей выводили с трибуны с заломанными назад руками, а некоторым требовалась медицинская помощь. Что послужило поводом к конфликту, осталось не ясным. Зато известно, что не все почитатели «Локомотива» заняли свои места в самолетах и поездах.
Многочисленные зарубежные корреспонденты на фоне событий лишь разводили руками. «Хотелось написать об увиденном в России только хорошее, но куда уж теперь, — разводил руками один из них. — У нас на Западе с насилием на трибунах решительно справились лет двадцать назад. Вашим чиновникам важно признать наличие проблемы, а не делать вид, будто ничего не происходит. Накануне чемпионата мира подобное, конечно, поистине ужасно. Поверьте, в Европе серьезно следят за этим и делают соответствующие выводы…».
Побоища на «Фиште» происходили перед глазами специально прибывшего на тестирование стадиона директора департамента ФИФА по проведению соревнований Колина Смита. Высокого гостя с трепетом ждали региональные власти и руководители отечественного футбола, которым теперь пришлось оправдываться за конфуз. Если до игры в основном обсуждали изумрудный газон арены и радовались ее внешнему великолепию, то после финального свистка все разговоры свелись к дракам, разборкам, негативу.
Весьма расстроенный
Возможно, бесчинства почитателей «Локо» на самом деле несли в себе «смысловую нагрузку»: были некоей акцией протеста против «закручивания гаек». Фанаты ведь давно пытаются доказать, что футбол — в первую очередь для них, а не для
Собравшиеся на «Фиште» иностранцы ломали головы: чего же стоит ждать от адептов «Спартака» или ЦСКА, если вакханалию устраивают обычно спокойные фаны «Локо», в иерархии болельщиков Москвы занимающие лишь
Фанаты «Локо» на своих форумах одобрили поступок Ари, который, с их точки зрения, «вписался за попавшего в беду товарища Фернандеша».
А спартаковцам понравилось
Выступая перед прессой, Мутко много говорил о намерении РФС коренным образом повысить статус Кубка России. Мол, между
Приходится констатировать: нынешний розыгрыш, вернее его заключительный этап действительно войдет в историю. Как самый скандальный.
Моментально засветившиеся в сводках СМИ всей планеты события напрочь затмили саму игру, которая, прямо скажем, выдалась довольно скучной. Героем «Локо» оказался Игорь Денисов, забивший второй за карьеру победный мяч в финале. Кубок УЕФА петербургскому «Зениту» в 2008 году, если кто не помнит, также принес удар опорного полузащитника по воротам шотландского «Рейнджерс» примерно с той же дистанции.
В эндшпиле «Урал» имел возможность перевести выяснение отношений в овертайм, но одно из открытий весенней части чемпионата Владимир Ильин пробил из убойной позиции в штангу, а вскоре промахнулся мимо «рамки» со «второго этажа».
Объясняя поражение, наставник
Впрочем, все вышесказанное ни в коем случае не умаляет достоинств «Локомотива». «Железнодорожный» клуб завоевал уже седьмой Кубок в российской истории, и пятый — с Юрием Семиным на тренерском мостике. Через неделю настоящему мастодонту нашего футбола стукнет 70, и это был, весьма вероятно, его последний трофей такого уровня.
Сам специалист, правда, выразил намерение продолжить работу в коллективе и повести его в групповой турнир Лиги Европы, путевку в которую
После победы игроки подняли своего наставника на руки и принялись подбрасывать в сочинское небо. Такое, конечно, молодит.
В ходе послематчевого общения корреспондент «Газеты.Ru» попросил обоих тренеров высказаться по поводу стычки на поле. На взгляд Тарханова, к конфликту привело обилие силовой борьбы и судейских свистков, катализировавших общее напряжение. Семин убежден, что инцидент исчерпан и виновников искать не стоит. Он подверг критике и свою реакцию на драку: не следовало, дескать, столь бурно выражать эмоции.
Но то — тренеры. Они по три с лишним десятка лет трудятся в мужских коллективах и навидались, конечно, всякого, в том числе и там, где скрыто от посторонних глаз. Разборками их не удивить. Обычные же зрители сохранят впечатления от случившегося надолго.
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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