«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России

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Происходившее в городе перед матчем напоминало идиллию. Московские фанаты мирно нежились под солнышком на лужайках, не проявляя ни капли агрессии. Совсем не было пьяных, хотя кубанский край — рай для любителей «поддать газу». Допускаем, приезжих удерживали от слишком навязчивого проявления своего присутствия усиленные меры безопасности из-за прибытия в гости к президенту России Владимиру Путину канцлера Германии Ангелы Меркель. В целях исключить любой риск, полицейских расставили на главных транспортных артериях буквально через каждые сто метров. Сотрудники явно скучали, обливаясь потом на 30-градусной жаре.

Одновременно в культовой среди деятелей культуры и искусства гостинице «Жемчужина» проходит командный чемпионат России по шахматам, где участвуют такие гиганты мысли, как третий номер майского рейтинга ФИДЕ Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров и Аниш Гири. Казалось бы, у интеллектуалов спорта и самых рьяных участников процесса, фанатов, слишком мало общего, чтобы их пути пересеклись по доброй воле обеих сторон. И все же это случилось.

Действующий чемпион Европы и, как выяснилось, давний поклонник «Локомотива» Эрнесто Инаркиев провел для болельщиков сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках. Со счетом 6,5:1,5 первенствовал знаменитый гроссмейстер.

После финала Кубка Инаркиев, вероятно, пребывал в шоке от выходки своих недавних соперников. Фанаты из столицы устроили беспорядки после гола Игоря Денисова на 76-й минуте. Высыпав на поле в массовом составе, они обнажили слабости служб безопасности. Один из гостей даже умудрился совершить спурт через все поле к вратарю «Локо» Маринато Гилерме, потребовав от кумира дать ему «пять». Спустя какое-то время болельщики сожгли всю припасенную на случай триумфа пиротехнику и наконец-то утихомирились. А трибуну за воротами уральца Николая Заболотного оцепили в три ряда.

Первую линию «огня» составили стюарды, вторую — росгвардейцы, третью — ОМОНовцы, почему-то оказавшиеся не на передовой, как им вроде положено, а в глубоком тылу.

Остается лишь догадываться, насколько смутило случившееся находившихся на стадионе «Фишт» вице-премьера по спорту, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главу оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и прочих важных персон, ответственных за проведение в нашей стране чемпионата мира. Матч за Кубок России, помимо спортивного значения, имел статус третьего теста в преддверии грядущего Кубка конфедераций.

Предполагалось, что игра укажет на какие-то шероховатости и недоделки в эксплуатации арены, которые будет необходимо устранить в оставшиеся до турнира полтора месяца.

К всеобщему разочарованию, оказалась выявлена гораздо более серьезная опасность, чем, например, недокрашенный потолок и нестабильный wi-fi.

Видимо, заразившись от болельщиков, в концовке скандальный спектакль закатили футболисты. Все произошло уже при счете 2:0 в пользу «Локо», когда игра в сущности была сделана, и до ее окончания оставались какие-то секунды. Сначала на линии штрафной «Урала» сцепились полузащитник Артем Фидлер, в перерыве вышедший на замену вместо Романа Павлюченко, и португальский легионер «железнодорожников» Мануэл Фернандеш. Как признался журналистам впоследствии россиянин, оппонент нелицеприятно высказался о его матери.

Когда игроки выпустили пар, взаимно потолкавшись, и уже были готовы закрыть эпизод, на помощь партнеру неожиданно прибежал Ари. Безумно выпучив глаза, бразилец накинулся на Фидлера с кулаками, затем продемонстрировал впавшим в ступор трибунам приемы в стиле кунг-фу. Лишь каким-то чудом драки на поле не приняли тотальный характер. Ари выводили с поля всем миром, причем он было принялся кидаться и на своих.

Арбитр Алексей Николаев после недолгих разбирательств показал четыре красные карточки, по две на команду, изгнав долой наиболее активных участников безумной выходки. Однако праздник футбола был основательно испорчен.

Уже после финального свистка на секторе ультрас «Локо» приключилось еще одно побоище — теперь уже между своими.

В итоге задержанию подверглись порядка трех десятков человек. Корреспондент «Газеты.Ru» видел, как молодых людей выводили с трибуны с заломанными назад руками, а некоторым требовалась медицинская помощь. Что послужило поводом к конфликту, осталось не ясным. Зато известно, что не все почитатели «Локомотива» заняли свои места в самолетах и поездах. Кому-то пришлось коротать ночь в сочинских околотках.

Многочисленные зарубежные корреспонденты на фоне событий лишь разводили руками. «Хотелось написать об увиденном в России только хорошее, но куда уж теперь, — разводил руками один из них. — У нас на Западе с насилием на трибунах решительно справились лет двадцать назад. Вашим чиновникам важно признать наличие проблемы, а не делать вид, будто ничего не происходит. Накануне чемпионата мира подобное, конечно, поистине ужасно. Поверьте, в Европе серьезно следят за этим и делают соответствующие выводы…».

Побоища на «Фиште» происходили перед глазами специально прибывшего на тестирование стадиона директора департамента ФИФА по проведению соревнований Колина Смита. Высокого гостя с трепетом ждали региональные власти и руководители отечественного футбола, которым теперь пришлось оправдываться за конфуз. Если до игры в основном обсуждали изумрудный газон арены и радовались ее внешнему великолепию, то после финального свистка все разговоры свелись к дракам, разборкам, негативу.

Цитата Виталий Мутко Мы могли бы установить заградительные решетки, сетки и не дать никому и шанса себя «проявить». Зачем ребята из фанатских объединений это делают, почему так себя ведут? Безусловно, мы предстали перед наблюдателями из ФИФА в невыгодном свете. Это плохо для нас.

Весьма расстроенный вице-премьер отметил даже, что такое поведение зрителей подталкивает государство к ужесточению мер. Здесь важно напомнить, что еще 17 апреля президент Путин подписал закон об усилении ответственности для болельщиков «за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях». Особо рьяных отныне могут арестовать на срок до 15 суток с запретом на посещение стадиона на период от одного года до семи лет.

Возможно, бесчинства почитателей «Локо» на самом деле несли в себе «смысловую нагрузку»: были некоей акцией протеста против «закручивания гаек». Фанаты ведь давно пытаются доказать, что футбол — в первую очередь для них, а не для кого-либо еще. Они, мол, главные лица на стадионе и вправе заказывать музыку на свой вкус.

Собравшиеся на «Фиште» иностранцы ломали головы: чего же стоит ждать от адептов «Спартака» или ЦСКА, если вакханалию устраивают обычно спокойные фаны «Локо», в иерархии болельщиков Москвы занимающие лишь четвертое-пятое место. На что тогда способны динамовцы и торпедовцы?

Фанаты «Локо» на своих форумах одобрили поступок Ари, который, с их точки зрения, «вписался за попавшего в беду товарища Фернандеша».

А спартаковцам понравилось ноу-хау «коллег» с массовым выходом на поле прямо во время матча. «Когда станем чемпионами, и не такое устроим», — радостно писали в комментариях болельщики красно-белых.

Выступая перед прессой, Мутко много говорил о намерении РФС коренным образом повысить статус Кубка России. Мол, между Премьер-лигой и турниром на вылет должно исчезнуть разделение на «первый и второй сорт», после ЧМ-2018 все финалы будут проводиться исключительно в «Лужниках», а маркетинговая привлекательность соревнования резко возрастет.

Приходится констатировать: нынешний розыгрыш, вернее его заключительный этап действительно войдет в историю. Как самый скандальный.

Моментально засветившиеся в сводках СМИ всей планеты события напрочь затмили саму игру, которая, прямо скажем, выдалась довольно скучной. Героем «Локо» оказался Игорь Денисов, забивший второй за карьеру победный мяч в финале. Кубок УЕФА петербургскому «Зениту» в 2008 году, если кто не помнит, также принес удар опорного полузащитника по воротам шотландского «Рейнджерс» примерно с той же дистанции.

В эндшпиле «Урал» имел возможность перевести выяснение отношений в овертайм, но одно из открытий весенней части чемпионата Владимир Ильин пробил из убойной позиции в штангу, а вскоре промахнулся мимо «рамки» со «второго этажа».

Объясняя поражение, наставник оранжево-черных Александр Тарханов посетовал на волнение своих игроков из-за отсутствия опыта подобных матчей, в то время как «Локо» уже брал трофей почти в том же составе два года назад. По словам тренера, его подопечные грешили безадресными выносами мяча подальше от своих ворот, хотя обычно он заставляет их действовать умно, выходить в атаку через пас, а не по принципу «как получится». Играть хуже, чем они умеют, сказал Тарханов, игроков вынудил мандраж.

Впрочем, все вышесказанное ни в коем случае не умаляет достоинств «Локомотива». «Железнодорожный» клуб завоевал уже седьмой Кубок в российской истории, и пятый — с Юрием Семиным на тренерском мостике. Через неделю настоящему мастодонту нашего футбола стукнет 70, и это был, весьма вероятно, его последний трофей такого уровня.

Сам специалист, правда, выразил намерение продолжить работу в коллективе и повести его в групповой турнир Лиги Европы, путевку в которую красно-зеленые получили в придачу к драгоценной чаше.

После победы игроки подняли своего наставника на руки и принялись подбрасывать в сочинское небо. Такое, конечно, молодит.

В ходе послематчевого общения корреспондент «Газеты.Ru» попросил обоих тренеров высказаться по поводу стычки на поле. На взгляд Тарханова, к конфликту привело обилие силовой борьбы и судейских свистков, катализировавших общее напряжение. Семин убежден, что инцидент исчерпан и виновников искать не стоит. Он подверг критике и свою реакцию на драку: не следовало, дескать, столь бурно выражать эмоции.

Но то — тренеры. Они по три с лишним десятка лет трудятся в мужских коллективах и навидались, конечно, всякого, в том числе и там, где скрыто от посторонних глаз. Разборками их не удивить. Обычные же зрители сохранят впечатления от случившегося надолго.