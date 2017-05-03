Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице

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Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между игроком «Урала» Артемом Фидлером и футболистом «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных.

«Три человека поступило с матча (в медучреждения города), один побитый из них, он убежал из больницы. Он не захотел лежать, это его право», — сказал источник.

По его словам, двое других посетителей стадиона остаются в больнице. Они поступили в медучреждения с обострившимися соматическими заболеваниями, а не с травмами, характерными для дерущихся. Их состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.

После первого гола в матче несколько болельщиков прорвались прямо на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с игроками. В итоге, один болельщик был задержан, остальные поспешно вернулись на трибуну, а организаторам матча пришлось выставить перед трибуной железнодорожников оцепление милиции. Однако и это поклонников «Локомотива» не остановило — уже после финального свистка болельщики не только стали прорываться на поле, но и устроили драку между собой, так что одному из них потребовалась помощь медиков с носилками, а нескольких задержали блюстители порядка.