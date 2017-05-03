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3 мая 2017, 11:38 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Мужчина с травмой головы, госпитализированный после драки на стадионе «Фишт» в Сочи во время финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», не захотел продолжать лечение в больнице и покинул медучреждение. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между игроком «Урала» Артемом Фидлером и футболистом «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных.

«Три человека поступило с матча (в медучреждения города), один побитый из них, он убежал из больницы. Он не захотел лежать, это его право», — сказал источник.

По его словам, двое других посетителей стадиона остаются в больнице. Они поступили в медучреждения с обострившимися соматическими заболеваниями, а не с травмами, характерными для дерущихся. Их состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.

После первого гола в матче несколько болельщиков прорвались прямо на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с игроками. В итоге, один болельщик был задержан, остальные поспешно вернулись на трибуну, а организаторам матча пришлось выставить перед трибуной железнодорожников оцепление милиции. Однако и это поклонников «Локомотива» не остановило — уже после финального свистка болельщики не только стали прорываться на поле, но и устроили драку между собой, так что одному из них потребовалась помощь медиков с носилками, а нескольких задержали блюстители порядка.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
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Новости Кубка России

Президент «Урала» обсудит с Фидлером и Павлюченко их поведение на финале Кубка России

Президент «Урала» обсудит с Фидлером и Павлюченко их поведение на финале Кубка России

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов обсудит с игроками команды Артемом Фидлером и Романом Павлюченко их поведение во время финала Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом». Об этом Иванов сообщил ТАСС.
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