Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Мужчина с травмой головы, госпитализированный после драки на стадионе «Фишт» в Сочи во время финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», не захотел продолжать лечение в больнице и покинул медучреждение. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между игроком «Урала» Артемом Фидлером и футболистом «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных.
«Три человека поступило с матча (в медучреждения города), один побитый из них, он убежал из больницы. Он не захотел лежать, это его право», — сказал источник.
По его словам, двое других посетителей стадиона остаются в больнице. Они поступили в медучреждения с обострившимися соматическими заболеваниями, а не с травмами, характерными для дерущихся. Их состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.
После первого гола в матче несколько болельщиков прорвались прямо на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с игроками. В итоге, один болельщик был задержан, остальные поспешно вернулись на трибуну, а организаторам матча пришлось выставить перед трибуной железнодорожников оцепление милиции. Однако и это поклонников «Локомотива» не остановило — уже после финального свистка болельщики не только стали прорываться на поле, но и устроили драку между собой, так что одному из них потребовалась помощь медиков с носилками, а нескольких задержали блюстители порядка.
МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов обсудит с игроками команды Артемом Фидлером и Романом Павлюченко их поведение во время финала Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом». Об этом Иванов сообщил ТАСС.