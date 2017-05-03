Футболист «Урала» рассказал, кто спровоцировал драку в матче Кубка России

«Я уже был на скамейке, но как рассказал Артем Фидлер якобы Фернандеш (Мануэл Фернандеш) сказал что-то про его маму и он не сдержался, полез на них всех», — говорит Емельянов.

Напомним, матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу завершился массовой дракой футболистов на последних минутах встречи. По итогам потасовки были удалены с поля четыре футболиста: Ари («Локомотив»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Артем Фидлер («Урал») и Эдгар Манучарян («Урал»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» и выиграл Кубок России. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0.