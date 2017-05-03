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3 мая 2017, 11:00 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Президент «Урала» обсудит с Фидлером и Павлюченко их поведение на финале Кубка России

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов обсудит с игроками команды Артемом Фидлером и Романом Павлюченко их поведение во время финала Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом». Об этом Иванов сообщил ТАСС.

В конце матча произошла массовая драка с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. Увеличить
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© РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между Фидлером и футболистом «Локомотива» Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты «Урала» Фидлер и Эдгар Манучарян. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

«Наши ребята говорят, что Фернандеш оскорблял ребят. Я знаю Фидлера очень давно, и просто так он в драку не полезет. Вчера все были расстроены после игры, было не до разговоров. Завтра мы встретимся и поговорим обязательно», — сказал Иванов.

«Что касается Романа, я только в прессе прочитал высказывания, сам не слышал, — продолжил он. — Не знаю, почему он решил так поступить. Они с Фидлером хорошо дружат, и знаю, что просто так Павлюченко не стал бы так делать, значит, повод серьезный. Но мы будем разбираться, пока сложно судить».

«У каждого человека есть свое мнение. Вот у Романа такое мнение, у Ари будет свое, а правда будет где-то посредине. Понятно, что Павлюченко представляет наш клуб, но я это не слышал, да и не хочу слышать. Я обязательно завтра переговорю и с Филером, и с Павлюченко», — подытожил президент «Урала».

При этом Иванов отметил, что организация матча прошла на высоком уровне. «РФС постарался организовать матч на высоком уровне, и у них это получилось. Да, болельщики прорвались на поле, но для того и существуют тестовые матчи, чтобы проверить стадион. Уверен, что на Кубке конфедераций и чемпионате мира такого уже не случится», — поделился мнением Иванов.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Новости Кубка России

Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице

Источник: Пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Мужчина с травмой головы, госпитализированный после драки на стадионе «Фишт» в Сочи во время финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», не захотел продолжать лечение в больнице и покинул медучреждение. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
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