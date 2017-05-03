Глава комитета РФС по этике: Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания

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Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи случались потасовка футболистов, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны москвичей — Ари и Джефферсон Фарфан. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

«Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы. Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный», — сказал Андреев.

«Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует», — добавил он.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.