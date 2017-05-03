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3 мая 2017, 10:47 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Глава комитета РФС по этике: Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Романа Павлюченко о форварде столичного «Локомотива» Ари после финала Кубка России нельзя оставлять без внимания. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев.

<em>МОСКВА 3 мая. /Корр. ТАСС Павел <span class=error>Гуревич</span>/.</em> Высказывания нападающего екатеринбургского Урала Романа Павлюченко о форварде столичного Локомотива <span class=error>Ари</span> после финала Кубка России нельзя оставлять без внимания. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) по этике Семен Андреев. Увеличить
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© РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи случались потасовка футболистов, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны москвичей — Ари и Джефферсон Фарфан. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

«Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы. Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный», — сказал Андреев.

«Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует», — добавил он.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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«Уральские авиалинии» отправят за болельщиками «Урала» в Сочи резервный самолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. «Уральские авиалинии» отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба «Урал», которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
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3 мая

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