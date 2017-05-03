«Уральские авиалинии» отправят за болельщиками «Урала» в Сочи резервный самолет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. «Уральские авиалинии» отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба «Урал», которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.
«При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко высказался в адрес форварда «Локомотива» Ари, который принял участие в драке в конце финального матча Кубка России между екатеринбуржцами и «железнодорожниками» (0:2).