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3 мая 2017, 9:27 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Уральские авиалинии» отправят за болельщиками «Урала» в Сочи резервный самолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. «Уральские авиалинии» отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба «Урал», которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Лайнер который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью задержка составляет уже более восьми часов. Увеличить
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Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.

«При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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