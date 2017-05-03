«Уральские авиалинии» отправят за болельщиками «Урала» в Сочи резервный самолет

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Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.

«При подготовке к выполнению рейса У6−322 Сочи — Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе «Фишт» 2 мая, играли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».