Павлюченко: Таких уродов как Ари надо из страны гнать. За это он ещё ответит

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«Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же г****м. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан.