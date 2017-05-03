Павлюченко: Таких уродов как Ари надо из страны гнать. За это он ещё ответит
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко высказался в адрес форварда «Локомотива» Ари, который принял участие в драке в конце финального матча Кубка России между екатеринбуржцами и «железнодорожниками» (0:2).
«Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же г****м. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан.
Я просто знаю, из-за чего Артем Фидлер завелся. Знаю с самого начала ситуацию. Да, Артем начал распускать руки. Но когда Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью — на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие? При этом я поздравлю «Локомотив», они заслужили сегодня победу, — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».
Нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».