Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА — это не очень хорошо для РФ
СОЧИ, 2 мая —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Драка фанатов на финальном матче Куба России по футболу, на котором было много наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для РФ, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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Финал Кубка России, в котором московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» (2:0), прошел во вторник на сочинском стадионе «Фишт». Фанаты столичного клуба прорвались на поле после забитого железнодорожниками первого гола в матче, успокаивать болельщиков пришлось силами сотрудников полиции. Также после окончания игры на трибуне «Локомотива» вспыхнула драка между болельщиками. Конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.
«Нам нужно привыкать, и болельщикам в первую очередь, чтобы играть как в Европе. Сегодня тестовый матч, как на Кубке конфедераций, мы могли бы поставить решетки, сетки и никому не дать шанса. Жаль, что ребята из фанатских объединений так себя ведут. Кому и что они хотят доказать? Как в субкультурах пытаются показать себя. Здесь было много наблюдателей и Колин Смит, для нас это конечно не очень хорошо», — сказал Мутко.
Стадион «Фишт» примет четыре матча Кубка конфедераций-2017, а в 2018 году на арене пройдут четыре встречи группового этапа чемпионата мира, один четвертьфинал и один матч 1/8 финала.
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