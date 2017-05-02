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2 мая 2017, 22:25 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА — это не очень хорошо для РФ

СОЧИ, 2 мая — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Драка фанатов на финальном матче Куба России по футболу, на котором было много наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для РФ, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Драка фанатов на финальном матче Куба России по футболу на котором было много наблюдателей включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита это не очень хорошо для РФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета Россия-2018 Виталий Мутко. Увеличить
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Финал Кубка России, в котором московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» (2:0), прошел во вторник на сочинском стадионе «Фишт». Фанаты столичного клуба прорвались на поле после забитого железнодорожниками первого гола в матче, успокаивать болельщиков пришлось силами сотрудников полиции. Также после окончания игры на трибуне «Локомотива» вспыхнула драка между болельщиками. Конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.

«Нам нужно привыкать, и болельщикам в первую очередь, чтобы играть как в Европе. Сегодня тестовый матч, как на Кубке конфедераций, мы могли бы поставить решетки, сетки и никому не дать шанса. Жаль, что ребята из фанатских объединений так себя ведут. Кому и что они хотят доказать? Как в субкультурах пытаются показать себя. Здесь было много наблюдателей и Колин Смит, для нас это конечно не очень хорошо», — сказал Мутко.

Стадион «Фишт» примет четыре матча Кубка конфедераций-2017, а в 2018 году на арене пройдут четыре встречи группового этапа чемпионата мира, один четвертьфинал и один матч 1/8 финала.
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