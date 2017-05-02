К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финал Кубка России, в котором московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» (2:0), прошел во вторник на сочинском стадионе «Фишт». Фанаты столичного клуба прорвались на поле после забитого железнодорожниками первого гола в матче, успокаивать болельщиков пришлось силами сотрудников полиции. Также после окончания игры на трибуне «Локомотива» вспыхнула драка между болельщиками. Конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.

«Нам нужно привыкать, и болельщикам в первую очередь, чтобы играть как в Европе. Сегодня тестовый матч, как на Кубке конфедераций, мы могли бы поставить решетки, сетки и никому не дать шанса. Жаль, что ребята из фанатских объединений так себя ведут. Кому и что они хотят доказать? Как в субкультурах пытаются показать себя. Здесь было много наблюдателей и Колин Смит, для нас это конечно не очень хорошо», — сказал Мутко.

Стадион «Фишт» примет четыре матча Кубка конфедераций-2017, а в 2018 году на арене пройдут четыре встречи группового этапа чемпионата мира, один четвертьфинал и один матч 1/8 финала.