Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

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За несколько секунд до финального свистка хавбек оранжевых вступил в конфликт с игроком «Локо» Манэулом Фернандешем. Словесная перепалка перешла к физическому контакту, после чего Ари, подбежав сзади к Фидлеру, начал бить того кулаками по голове. За одноклубника вступился Эдгар Манучарян, затем к драке присоединились остальные футболисты, а также персонал и тренеры клубов. Через несколько минут участников матча удалось успокоить, по итогам беспорядков красные карточки получили Ари, его партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также Фидлер и Манучарян.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива», который в седьмой раз стал обладателем Кубка России.