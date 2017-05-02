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2 мая 2017, 22:15 | Футбол: Кубок России | Lenta.Ru

Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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© РИА "Новости"

За несколько секунд до финального свистка хавбек оранжевых вступил в конфликт с игроком «Локо» Манэулом Фернандешем. Словесная перепалка перешла к физическому контакту, после чего Ари, подбежав сзади к Фидлеру, начал бить того кулаками по голове. За одноклубника вступился Эдгар Манучарян, затем к драке присоединились остальные футболисты, а также персонал и тренеры клубов. Через несколько минут участников матча удалось успокоить, по итогам беспорядков красные карточки получили Ари, его партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также Фидлер и Манучарян.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива», который в седьмой раз стал обладателем Кубка России.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
48′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
46′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 27
0 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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