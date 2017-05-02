Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29622357/
2 мая 2017, 22:09 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах

В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».

Трофей Кубка России по футболу возле стадиона Фишт перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона 2016/2017 между ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Локомотив (Москва). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Как шли к финалу

Легко разгромив «Челябинск» полуосновным составом, в 1/8 финала «Урал» чуть не споткнулся в Перми. Как ни странно, главным героем матча с «Амкаром» стал второй вратарь «Урала» Дмитрий Арапов, отбивший решающий пенальти от Станислава Прокофьева.

Затем уже Николай Заболотный заговорил свои ворота: в драматичном четвертьфинале с «Краснодаром» Смолов не забил с одиннадцатиметрового дважды, с игры и в серии, а в следующем, полуфинальном матче по воротам не попал уже форвард «Рубина» Жонатас.

«Локомотив» поехал в Сочи намного проще и без потерь — в ворота «Химок» и «Крыльев» залетело по три мяча, «Тосно» и «Уфе» хватило одного.

Как готовились перед финалом

В туре перед главным матчем в сезоне «Уралу» не повезло играть с главным соперником последних двух лет — с «Тереком». В матчах екатеринбуржцев с этой командой уже традиционно ищут заговоры и интриги. В Грозный команда полетела без лидеров и главного тренера — хотя Роман Павлюченко с «Тереком» играл и даже гол забил. Не помогло — «Урал» проиграл со счётом 2:5.

«Локомотив», неплохо выглядевший после перерыва, проиграл два матча подряд: в дерби с ЦСКА полностью провалились опорники Тарасов и Денисов, разрешив «армейцам» забить четыре безответных мяча, а затем в Черкизове «Рубин» выиграл первый матч в РФПЛ впервые с 6 марта.

Что было в финале

В первом тайме на сочинском «Фиште» обе команды откровенно пытались усыпить зрителей и на трибунах, и у телевизоров. Пожалуй, самый опасный момент был у Ари, который сам не ожидал от обороны «Урала» освободившегося коридора и не смог прикрыть корпусом мяч — его забрал Заболотный.

Зато вторая половина была намного жарче. После стартовых двадцати минут, когда команды играли без ворот, одна атака у «Локомотива» продолжалась четыре удара: выстрелы Ари, Миранчука и Тарасова были заблокированы, зато Игорь Денисов, приложившись, казалось бы, неточно, попал в защитника «Урала», от которого мяч предательски упал в другой угол от Заболотного. «Железнодорожники» попытались отпраздновать гол с фанатами, но не смогли прорваться сквозь двойной кордон ОМОНа и стюардов стадиона.

Побежав отыгрываться, «Урал» создал два убойных момента: сначала Ильин мощно пробил в упор, и Гилерме кивком головы отбил мяч в штангу, от которой он отлетел в поле, а затем нападающий «Урала» снова пробил по воротам русского бразильца головой — неточно. Тем не менее, остановил попытки екатеринбуржцев отыграться Алексей Миранчук: после великолепного дриблинга Фернандеша полузащитник качнул защитника в сторону и расстрелял Заболотного второй раз.

Но и это ещё не всё: уже в добавленное время прямо рядом с арбитром Николаевым началась массовая драка, в которой попытались поучаствовать даже Юрий Сёмин и президент «Урала» Григорий Иванов. За акцентированные удары кулаками по лицу и ногами по телу с обеих сторон были дисквалифицированы по два футболиста: Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян. На этой не самой позитивной ноте «Локомотив» закончил матч, получив седьмой Кубок России в истории.

Что будет дальше

«Локомотиву» выигранный Кубок так или иначе был важнее — без еврокубков и трофея болтающаяся около восьмого места команда считала бы задачу на сезон невыполненной. Теперь у Юрия Сёмина есть намного больше шансов остаться в клубе и на следующий сезон, но по нашей информации контракт с тренером ещё не продлён. В любом случае, в сезоне-2017/18 «Локомотив» начнёт с группового этапа Лиги Европы — с этим главным тренером или другим.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
48′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
46′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 27
0 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов