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Мячи забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90).

«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, самой успешной командой в истории турнира. Ранее железнодорожники выигрывали Кубок в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах. По три трофея завоевали «Зенит» и «Спартак», по одному — московские «Торпедо» и «Динамо», «Ростов», «Терек» и «Рубин».

Лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами стали три игрока — нападающий Максим Вотинов из новосибирского «Сибири» и полузащитники Иван Родин из «Калуги» и Александр Ломакин, который зимой перешел в «Урал», однако свои голы забил еще будучи игроком красноярского «Енисея». В четвертьфинальной и полуфинальной играх «Урала» Ломакин оставался в запасе.

Первый финал в Сочи

Сочинская арена «Фишт» стала 13-м стадионом, который принял финал Кубка страны. Чаще всего решающий матч принимали московские «Лужники» — 8, которые, как объявил ранее во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, после чемпионата мира 2018 года станут постоянным местом проведения финала турнира. Сочи же стал 10-м городом, который принял финал, после Москвы, подмосковных Химок, Казани, Астрахани, Грозного, Ярославля, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Каспийска.





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