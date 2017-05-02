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2 мая 2017, 21:04 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в финале Кубка России по футболу и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи.

Трофей Кубка России по футболу возле стадиона Фишт перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона 2016/2017 между ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Локомотив (Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Мячи забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90).

«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, самой успешной командой в истории турнира. Ранее железнодорожники выигрывали Кубок в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах. По три трофея завоевали «Зенит» и «Спартак», по одному — московские «Торпедо» и «Динамо», «Ростов», «Терек» и «Рубин».

Лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами стали три игрока — нападающий Максим Вотинов из новосибирского «Сибири» и полузащитники Иван Родин из «Калуги» и Александр Ломакин, который зимой перешел в «Урал», однако свои голы забил еще будучи игроком красноярского «Енисея». В четвертьфинальной и полуфинальной играх «Урала» Ломакин оставался в запасе.

Первый финал в Сочи

Сочинская арена «Фишт» стала 13-м стадионом, который принял финал Кубка страны. Чаще всего решающий матч принимали московские «Лужники» — 8, которые, как объявил ранее во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, после чемпионата мира 2018 года станут постоянным местом проведения финала турнира. Сочи же стал 10-м городом, который принял финал, после Москвы, подмосковных Химок, Казани, Астрахани, Грозного, Ярославля, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Каспийска.



Подробнее на ТАСС:
tass.ru/sport/4227442.

2.05.2017 18:45 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
48′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
46′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 27
0 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Все финалы Кубка России по футболу после ЧМ-2018 будут проводиться в «Лужниках»

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