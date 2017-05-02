Все финалы Кубка России по футболу после ЧМ-2018 будут проводиться в «Лужниках»
СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться на московском стадионе «Лужники». Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«После чемпионата мира все финалы Кубка будут проводиться в «Лужниках», — сказал Мутко.
Планируется, что стадион «Лужники» откроется после реконструкции в 2017 году. Он будет крупнейшим в России, вместимость арены составит 81 тысячу зрителей. «Лужники» примут финал чемпионата мира 2018 года.
Финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. В нем встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Игра начнется в 18:45 мск.
«Ставки на финал? Я бы сделал, но мне нельзя, так что буду болеть за российский футбол», — сказал Мутко.
«Кубок России — это проект, где любой клуб может попасть в финал. Сейчас в финале встретятся не лидеры чемпионата, для таких команд участие в финале Кубка России — это шанс попасть в еврокубки», — отметил глава РФС.
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