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2 мая 2017, 16:59 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Все финалы Кубка России по футболу после ЧМ-2018 будут проводиться в «Лужниках»

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться на московском стадионе «Лужники». Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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«После чемпионата мира все финалы Кубка будут проводиться в «Лужниках», — сказал Мутко.

Планируется, что стадион «Лужники» откроется после реконструкции в 2017 году. Он будет крупнейшим в России, вместимость арены составит 81 тысячу зрителей. «Лужники» примут финал чемпионата мира 2018 года.

Финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. В нем встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Игра начнется в 18:45 мск.

«Ставки на финал? Я бы сделал, но мне нельзя, так что буду болеть за российский футбол», — сказал Мутко.

«Кубок России — это проект, где любой клуб может попасть в финал. Сейчас в финале встретятся не лидеры чемпионата, для таких команд участие в финале Кубка России — это шанс попасть в еврокубки», — отметил глава РФС.

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