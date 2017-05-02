Карпин: Кубок России выиграет «Урал»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на финальный матч Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом».
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Видимо, что-то случилось...
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«Урал» зарезервировал ряд футболистов основы, дал им отдохнуть в последнем туре чемпионата России. Поэтому я бы предположил, что определённое преимущество
А вот то, что «Локомотив» не сумел дома «Рубин» обыграть, может не лучшим образом сказаться на психологическом состоянии «железнодорожников». Ну и тревожный это сигнал, который говорит о том, что не в оптимальном состоянии сейчас московская команда. Уже три матча не может она победить в РФПЛ.
Также стоит отметить, что это кубковый матч, в котором всё решается в 90 минут матча, а то и в серии пенальти. Так что и по этой причине могут быть не совсем ожидаемые результаты.
Поставлю здесь на победу «Урала». В том смысле, что завоюет трофей команда. В основное время, в дополнительное, по пенальти — не важно как, но завоюет, — рассказал Карпин.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 18:45.
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