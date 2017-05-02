Анатолий Бышовец: «Урал» имеет преимущество над «Локомотивом»

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— Ваши ожидания в преддверии финала Кубка России? На ваш взгляд, кто является фаворитом матча?

— На сегодняшний день «Урал» имеет некое преимущество и в психологическом, и в физическом плане над «Локомотивом». Это связано с тем, что в последних матчах москвичи проиграли. Единственное, что может компенсировать — это уровень игроков «Локомотива» и мотивация команды. Победа в Кубке скрасит и занимаемое место, и реабилитирует клуб перед болельщиками.

Мне кажется, что «Урал» достаточно сбалансирован, и качество игры команды делает шансы на победу в Кубке примерно равными. Немного смущает нынешнее состояние «Локомотива». Зато у обеих команд опытные тренеры, тут тоже можно говорить о неком равенстве.

— По какому сценарию пройдет сегодняшний матч? Все решится в основное время или все решит серия пенальти?

— Возможно, судьбу матча решит дополнительное время. И результат будет зависеть уже от удачи. Интрига все равно будет. Многое будет зависеть от реализации моментов, может быть и от фортуны, я имею в виду послематчевые пенальти. Тут важно, насколько тренеры уделили внимание этому компоненту, как хорошо прочитали игру, все отработали. При этом очень важна психологическая устойчивость игроков.

— Для какого из клубов это трофей будет более значим: для «Урала», который по сути ничего в истории еще не выиграл, или для «Локомотива», который может стать обладателем Кубка в седьмой раз?

— Конечно, «Локомотив» — более опытная команда, по подбору игроков, это создает определенное превосходство. Но не в кубковом матче, когда соперники будут играть на пределе своих возможностей. Для «Урала» победа в Кубке, конечно, будет большим успехом. То, что екатеринбургский клуб дошел до финала, — уже огромное достижение.

— Готов ли «Урал» в случае сегодняшней победы к выступлению в еврокубках?

— Если «Урал» победит и будет выступать в еврокубках, то это придаст команде уверенности. В связи с этим, и в развитие команды будут внесены определенные коррективы.

— А «Локомотив» готов к Лиге Европы?

— Судя по последним матчам, у команды есть проблемы. Нельзя говорить, что «железнодорожникам», не надо усиливаться. Многие позиции требуют укрепления. Возможно, даже с тем составом, который сейчас есть в «Локомотиве», команда на 100 процентов не реализовала свои возможности.

В любом случае, кто бы сегодня не победил, для Лиги Европы, и «Уралу», и «Локомотиву» надо будет провести грамотную трансферную политику.

— Рискнете сделать прогноз на матч?

— Я всегда отдаю должное игрокам, поэтому хочется, чтобы победа была по заслугам. Надеюсь, сегодня победит сильнейший. А кто это будет, узнаем после игры.