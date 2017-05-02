Илья Геркус: В финале кубка надо просто прийти и забрать свое!

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Вечером накануне финала Кубка России президент «Локомотива» пришел в один из сочинских пабов поблизости от стадиона «Фишт», чтобы понаблюдать за киберфутбольной битвой болельщиков своего клуба и «Урала». Она завершилась уверенной победой красно-зеленых — и дивно было наблюдать, каким поставленным ударом на экране, оказывается, обладает «автор дубля» Майкон. И наверняка Илья Геркус загадывал: хоть бы так было и завтра!

Фанаты «Локо», с явным удовлетворением восприняв поход руководителя клуба «в народ» (с трудом представляю в этом качестве Ольгу Смородскую), то и дело разражались зарядами во славу «Локомотива» и Юрия Семина. И, конечно, не упустили возможности поинтересоваться, знает ли президент завтрашний состав и каким он будет. Геркус усмехнулся: «Даже если бы знал — не сказал бы!» Впрочем, и однозначного ответа, знает ли, тоже не последовало.

А после окончания киберматча спецкор «СЭ» поговорил с президентом «Локо» — сначала вместе с парой коллег, затем в индивидуальном порядке.

ЕСЛИ БУДЕМ ИГРАТЬ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ, ЧТО ВО 2-М ТАЙМЕ С «РУБИНОМ» — У «УРАЛА» ВООБЩЕ НЕТ ШАНСОВ

— После двух последних туров чемпионата России настроение перед финалом у вас наверняка не ахти.

— Это правда. Но сейчас мы очень собраны и настроены на победу. И позитивно смотрим на наши шансы.

— С чем связываете неожиданный регресс в последние пару недель?

— Причин много. Не думаю, что сейчас стоит вдаваться в разборы. Кстати, не соглашусь, что все эти матчи были одинаково плохими. Все-таки второй тайм встречи с «Рубином», на мой взгляд, был замечательным. Мы боролись и выглядели командой. Думаю, что если мы будем играть в том же духе, то у «Урала» вообще нет шансов.

Сейчас основной соперник «Локомотива» — это мы сами. Мы должны показать наш лучший футбол и абсолютно точно это сделаем. У нас очень опытная команда, подавляющее большинство футболистов играло и выигрывало в разных финалах. Надо просто прийти и забрать свое.

— Сезон будет считаться успешным, если Кубок окажется вашим вне зависимости от места, занятого в чемпионате?

— Не хотел бы сейчас оценивать сезон в целом. Сейчас весь настрой — на победу в кубковом финале. Это и трофей, и возможность выйти в еврокубки. И доказательство самим себе и нашим болельщикам, что «Локомотив» способен побеждать в самых серьезных матчах.

Но, конечно, теперь кубковый результат — это большая часть оценки итогов сезона. Мы должны были выступить хорошо и в чемпионате, и в Кубке. Теперь же матч с «Уралом» — это не просто финал, а финал-финал. Добавить тут нечего.

— Есть ли понимание причин неудач в чемпионате?

— Есть. Но сейчас не время их обсуждать. Сейчас у нас есть шанс нивелировать ошибки в одном турнире успехами в другом.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО МИРАНЧУК ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО БУДЕТ ИГРАТЬ ЗА «ЛОКО». А ПО ВЫКУПУ АРИ И КВЕРКВЕЛИИ БУДУТ ПЕРЕГОВОРЫ

— Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с «Кубанью». Ждете от него подвигов и в этом матче?

— Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.

— Можно ли надеяться — и насколько серьезно — что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме «Локомотива»?

— Мы надеемся, что он будет их совершать в форме «Локомотива» очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.

— Контракт Юрия Семина…

(Не дав даже договорить) — То же самое.

— Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в «Локомотиве» зависит от результата кубкового финала?

— Сейчас все наши мысли — о финале. Все остальное надо оставить на потом.

— Можете хотя бы сказать, собираетесь ли выкупать двух арендованных футболистов — Ари из «Краснодара» и Кверквелию из «Рубина»?

— Мы хотим. Но все зависит от условий, которые их клубы-владельцы нам предъявят. Насколько знаю, у самих футболистов есть желание продолжить карьеру в «Локомотиве». Переговоры будут идти.

— Известна ли дата, когда состоится совет директоров по итогам сезона?

— Нет. Думаю, сейчас рано об этом говорить.

РАССЧИТЫВАЕМ НА 7−8 ТЫСЯЧ НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ. А ФИНАЛЫ КУБКА В СОЧИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИЕЙ

— Ваше отношение к тому, что финал Кубка проводится в Сочи на «Фиште»?

— Замечательная арена, мне очень нравится. Более того, думаю, это в дальнейшем можно сделать традицией. Потому что для болельщиков приехать в Сочи и провести здесь время — это замечательная возможность уйти от столичной суеты и посмотреть футбол.

— Сколько болельщиков «Локомотива» ожидаете на матче?

— Мы продавали часть билетов в Москве, в своих кассах. Продали пять тысяч билетов. И еще какое-то количество наши региональные болельщики покупали у билетного партнера РФС. Мы рассчитываем на 7−8 тысяч.

— В финале ожидаете атакующего или осторожного футбола?

— Это Кубок, решающий матч. Что будет точно — напряжение, страсть и борьба. А получится игра атакующей или нет — мы все вместе увидим. Нужно сыграть собранно и без помарок, на сто процентов наших возможностей.

— Лично для вас (для Геркуса как президента клуба это будет первый шанс выиграть трофей. — Прим. И. Р.) этот матч будет особенным?

— Безусловно.

ХОТИМ, ЧТОБЫ СУДЬЮ ИВАНОВА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ДО КОНЦА СЕЗОНА

— Еще вопросы по составу. Чорлука выбыл на долгий срок. Будете ли в связи с этим искать нового центрального защитника?

— Ведран — наш капитан. Плюс к тому, у нас есть центральные защитники в составе резервной команды, на которых мы очень надеемся.

— До сих пор не подписан контракт с Антоном Миранчуком. Когда можно ждать этого события?

— В ближайшее время.

— После недавней провальной игры с ЦСКА не возникла мысль, что новый двухлетний контракт с Игорем Денисовым — это ошибка, поскольку против быстрых соперников вроде Головина он уже не успевает?

— Нет. Почему это может быть ошибкой? Денисов — один из сильнейших игроков команды и, по нашему мнению, абсолютно лучший опорник в России. А с крупным счетом проигрывают все. «Спартак» вот два раза был разгромлен — в Самаре и Ростове. Давайте всех игроков за это не оставлять в команде. А «Барселона»?!

— Какие действия клуб предпринял по итогам скандального судейства бригады Сергея Иванова в матче с «Амкаром»?

— Мы написали письмо и приложили к нему видеонарезку. Хотели бы, чтобы было разбирательство. Сильно педалировать эту тему не будем, но в данном конкретном случае хотим добиться результата.

— Какого?

— Справедливой и адекватной оценки его работы. Судья сам уже дал себе эту оценку, сказав: «Я ошибся». Мы с ним в этом вопросе солидарны. И при этом хотим, чтобы эти ошибки каким-то образом оценивались. Мы написали, что просим отстранить Иванова от судейства до конца сезона.

— Так осталось-то всего четыре тура.

— Мы не кровожадны.

ЛОСЬКОВ СЫГРАЕТ В МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА АБСОЛЮТНО ТОЧНО

— Сегодня во время киберматча вы общались с сыном Дмитрия Лоськова, точь-в-точь — и прической, и лицом — похожим на отца. В связи с этим, конечно, хочется узнать, когда состоится матч чемпионата России с его участием.

— Сейчас ответить не могу. Вы это увидите сами.

— Но он точно будет?

— Абсолютно.

— Часто ли доводится общаться с болельщиками в такой неформальной обстановке, как сегодня? И чьей идеей был такой киберфутбольный «финал Кубка»?

— Это идея клуба — не хочу делить его на подразделения. Таким образом мы становимся ближе к нашим болельщикам, что очень важно. Взаимодействие с ними должно становиться все теснее и теснее, и тут, поверьте, нет пределов совершенству. Мы очень много над этим думаем и работаем. И будем — еще больше.

— Все, кто регулярно посещают Черкизово, в курсе, как много делает нынешнее руководство клуба для привлечения болельщиков. Но сказать, что произошел существенный рост посещаемости, пока нельзя.

— Во-первых, посещаемость — явление достаточно инерционное. Даже если вы проводите очень серьезную работу, ее плоды не могут проявиться моментально. Требуется какое-то время. Во-вторых, прибавление мы все-таки видим. И те пять тысяч, которые мы продали в Москве на сочинский финал, — также результат этой работы.

Уверены, что локомотивский десант будет еще намного больше. Только еще пара клубов в стране способна на такой отклик от болельщиков. К несчастью для российского футбола в целом, массовым явлением такое назвать нельзя. Но мы сейчас находимся с нашими болельщиками в диалоге, и — спасибо им огромное — они откликаются.

— Трудно было этот диалог наладить, учитывая «наследие царского режима»?

— В чем-то — как раз наоборот. Болельщики «Локомотива» — отзывчивые люди. Если к ним по-доброму — то и они так же.

Игорь РАБИНЕР

из Сочи.