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2 мая 2017, 11:16 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

На финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» продано более 20 тыс. билетов

На финальный матч Кубка России сезона-2016/17 между «Уралом» и «Локомотивом», который состоится сегодня, 2 мая, продано уже более 20 тыс. билетов. Об этом сообщил официальный «Твиттер» екатеринбурской команды.

Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры запланировано на 18:45 по московскому времени. Отметим, что сочинская арена вмещает чуть более 47 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, что «Урал» организует чартерный рейс для своих болельщиков на финальную встречу.

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