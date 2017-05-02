На финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» продано более 20 тыс. билетов
На финальный матч Кубка России сезона-2016/17 между «Уралом» и «Локомотивом», который состоится сегодня, 2 мая, продано уже более 20 тыс. билетов. Об этом сообщил официальный «Твиттер» екатеринбурской команды.
Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры запланировано на 18:45 по московскому времени. Отметим, что сочинская арена вмещает чуть более 47 тыс. зрителей.
Ранее стало известно, что «Урал» организует чартерный рейс для своих болельщиков на финальную встречу.
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