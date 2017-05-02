Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры запланировано на 18:45 по московскому времени. Отметим, что сочинская арена вмещает чуть более 47 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, что «Урал» организует чартерный рейс для своих болельщиков на финальную встречу.