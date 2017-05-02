Прогноз на финал: в Сочи будет жарко

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Матч станет третьим этапом тестирования стадиона «Фишт» в Сочи, который в июне примет игры Кубка конфедераций. Наставник «железнодорожников» Юрий Семин имеет шанс завоевать пятый титул в тренерской карьере и стать единоличным рекордсменом по данному показателю.

Предматчевое общение тренеров с прессой стартовало с небольшого недоразумения. Наставник «Локомотива» Юрий Семин не расслышал вопрос «Газеты.Ru», посчитав, что корреспондент назвал обоих специалистов «старыми», а не «с большим стажем». На лице гуру тренерского цеха промелькнула недовольная мина, но он нашелся с ответом. «То, что мы в таком возрасте находимся на подобной высоте, говорит только в нашу пользу, — констатировал Семин. — Значит, кое-чего стоим в профессии».

Цитата Нынешний финал действительно выдался рекордным с точки зрения трудового опыта, накопленного наставниками команд. Семину 11 мая стукнет 70 лет, Тарханову — 62, причем оба начали работать еще в 1980-х.

Не слишком понравился им вопрос и о личных взаимоотношениях. Если между иными тренерами в нашем футболе и существуют проблемы, то это точно не о Семине и Тарханове. Они соперничают на уровне высшего дивизиона с 1994 года, в 1996—1998 годах входили в штаб Бориса Игнатьева в сборной России и вполне могут считаться добрыми приятелями.

«Мы никогда не ругались, даже в 1990-е годы, когда мой ЦСКА играл с “Локомотивом”, — пояснил Тарханов. — Напротив, встречались после игр и подолгу беседовали. Всегда отлично ладили. Уважаем друг друга».

На пресс-конференции Семин был настроен достаточно по-боевому и даже устроил небольшую полемику с другим репортером. Юрий Палыч категорически не согласился с утверждением о том, что во вторник может стать единоличным рекордсменом среди тренеров страны по числу завоеванных Кубков, обогнав бывшего наставника ЦСКА Валерия Газзаева.

По стойкому убеждению самого Семина, в его активе уже значатся отнюдь не четыре, а пять трофеев. Титул, выигранный в 2007 году в качестве президента «Локо», не менее ценен и важен, подчеркнул Семин. Спорить с ним не стали.

Шутки шутками, но первый трофей, скажем так, новейшей эпохи не только станет отличным подарком наставнику на юбилей, но и, вероятно, убережет его от четвертого в тренерской карьере (и пятого, учитывая игровую) расставания с любимым клубом.

Дела в чемпионате руководство «Локо» радовать сейчас не могут. Участники финала Кубка уступили в Премьер-лиге дважды кряду, но если от «Урала» никто и не ждал подвигов в Москве со «Спартаком» (0:1), а против «Терека» в Грозном (2:5) он выпустил резерв и, по определению Семина, «вообще не играл», то разгром в дерби с ЦСКА (0:4) и домашняя осечка с находящимся в крутом пике «Рубином» (0:1) легли неприятной занозой на и без того израненную плоть «железнодорожников».

Семин прекрасно понимает ситуацию и потому нервничает больше, чем обычно. Восьмое место в таблице — совсем не то, чего ждут от команды в РЖД. Обнадеживать может лишь то, что в распоряжении тренера находятся, бесспорно, более классные футболисты. Тарханов перед матчем особо выделил у противников Алексея Миранчука, Мануэла Фернандеша и Ари, хотя создать угрозу воротам Николая Заболотного сможет почти любой из вышедших в составе «Локо».

У красно-зеленых точно не сыграет недавно перенесший операцию Ведран Чорлука. Оранжево-черные не рассчитывают на дисквалифицированного Дениса Кулакова, которого в понедельник весело поздравили с 31-летием прямо на тренировке.

Цитата Фаворитами у букмекеров проходят москвичи. Средний коэффициент на их успех стремится к 2,00, в то время как поставив на победу «Урала», можно будет увеличить свой капитал почти в четыре раза. Ничья градируется примерно по 3,00.

Матч первого круга чемпионата в ноябре получился весьма драматичным для «Локомотива». Уральцы изредка переходили середину поля, владели мячом лишь процентов 30 игрового времени и сподобились всего на три удара против 14. И тем не менее увезли из Черкизово ничью. Хозяева открыли счет на 86-й минуте, а гости спаслись на второй добавленной. Опорному полузащитнику Артему Фидлеру удался фантастический по силе и точности дальний удар. «Железнодорожники» вообще нередко упускают очки подобным образом.

Ответная встреча в чемпионате состоится в 29-м туре и уже едва ли будет иметь серьезное значение.

Кубковые финалисты пребывают в тени героев сезона — московского «Спартака» и «Ростова». Надо полагать, им будет принципиально доказать, что неслучайно именно «Локо» и «Урал» сошлись в борьбе за второй по статусу футбольный трофей нашей страны. Кстати, Семина уже лет двадцать как считают одним из главных специалистов по матчам на вылет. Всем еще памятны два кряду полуфинала Кубка кубков в конце 90-х, да и четыре «тренерских» Кубка России никто у него уже не отберет (1996, 1997, 2000, 2001). Причем брал их «Локо» в ту пору, когда «Спартак» был сильнее по всем статьям.

Каждой из сторон есть чем похвастать и в нынешнем розыгрыше. Москвичи пропустили лишь один мяч в четырех играх, последовательно убрав с пути «Химки» (3:0), «Крылья Советов» (3:1), «Тосно» (1:0) и «Уфу» (1:0).

Маршрут уральцев был более тернист. Легко разделавшись с представителем ПФЛ «Челябинском» в 1/16 финала (3:0), они по пенальти сломили сопротивление других географических соседей, из «Амкара» (1:1, 4:2), и затем выдали «матч года» с «Краснодаром» в гостях, где отыграли фору в три мяча и также дожали поплывшего соперника в серии 11-метровых (3:3, 4:3). Напоследок «Урал» грохнул «Рубин», для россыпи дорогостоящих легионеров которого Кубок оставался последней возможностью как-то скрасить провальный сезон (2:1).

В общем, и Семин, и Тарханов в финале более чем заслуженно. А если так, все разговоры о не самой громкой вывеске предстоящей игры — в пользу бедных.

Колоссальное значение предстоящему матчу придают власти Краснодарского края. Схватка за титул станет последней серьезной проверкой стадиона «Фишт» перед Кубком конфедераций. Главная арена Олимпийских игр — 2014 была переоборудована в чисто футбольную за 3,8 млрд рублей и в конце марта приняла в своей чаше первое тестовое мероприятие — товарищескую встречу сборных России и Бельгии (3:3). Любопытно, но следующее испытание — матч «Сочи» и волгоградского «Ротора» из зоны «Юг» ПФЛ — завершилось с тем же счетом. Означает ли это, что и в нашем случае следует ждать града голов?

«Наше футбольное поле обладает уникальной возможностью успешно справляться с любыми осадками», — сообщил главный агроном «Фишта».

Цитата Людмила Чернова Уникальная система подогрева поля, а под газоном проложены 32 км труб, вкупе с субтропическим климатом дают возможность эксплуатировать всепогодный стадион круглогодично. В своем роде это единственная арена такого профиля в нашей стране.

Как сочинская трава впитывает влагу, узнаем в других матчах. Участникам финала Кубка ливни явно не грозят. Сейчас в Сочи под 30 градусов тепла, на что первым делом обратили внимание по прибытии из столицы Семин с Тархановым. «Железнодорожный» тренер даже отметил, что решающие матчи на его памяти еще никогда не проходили при такой погоде. При всем при том аншлаг не планируется. На «Фиште» ожидается чуть более 20 тыс. зрителей. Клубы не могут похвастать многочисленной армией болельщиков, а город не обладает серьезными футбольными традициями, следовательно, интерес к событию не слишком велик.