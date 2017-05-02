Григорий Иванов: Шампанское само найдется

РОТАЦИЯ ПОНЕВОЛЕ

«Урал» живет ожиданием своего первого, в отличие от «Локомотива», кубкового финала. По этой прозаической причине алгоритмы подготовки к событию в клубе до конца не выработаны. Хотя у президента уральцев Григория Иванова есть в личной коллекции титул обладателя аж Кубка УЕФА — только по мини-футболу. И тогда, помнится, шампанское было закуплено заранее….

— Как на этот раз, Григорий Викторович — напитком победы запаслись?

— Из Екатеринбурга с собой точно не повезем. Не из суеверий: получится выиграть — оно и на месте найдется. А настроение у нас и так праздничное — такой турнир впервые до конца прошли!

— Теперь, с высоты накопленного опыта, можете сказать, что чемпионат и Кубок — два разных соревнования?

— Они разнятся, прежде всего, по отношению к ним некоторых участников. Выпал вам жребий играть на Дальнем Востоке — не посылайте полурезервный состав, чтобы оправдать этим потом свой вылет. В тех краях живут такие же болельщики, как и везде по стране, они достойны хотя бы раз в год видеть ее лучших футболистов.

— Но, если разобраться — вам же лучше, когда меньше конкурентов всерьез решают идти за Кубком до конца?

— Я говорю сейчас с позиции руководителя провинциального клуба. Были времена, когда мы еще не выступали в РФПЛ, и такое отношение грандов обижало болельщиков. Поэтому сами мы так никогда не поступаем.

— А кто тогда на матч чемпионата в Грозный полуторный состав послал — да без главного тренера?

— А что делать, если при графике два раза в неделю нам выпало три гостевых матча подряд?! Только прибегать к ротации. И, забегая вперед, скажу, что наша молодежь полтора тайма выглядела очень достойно — это при том, что Никита Глушков вообще в РФПЛ дебютировал, а Сашка Ломакин до этого десять минут в ней провел. Но, на нашу беду и счастье «Терека», к этой игре набрал кондиции Олег Иванов, и уровень его мастерства во много решил исход встречи.

«БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНЕМСЯ»

— Это было совместное решение тренеров и руководства — поберечь лидеров перед Сочи?

— Что значит — совместное? Это прежде всего решение Александра Федоровича Тарханова. Определение состава — целиком и полностью его прерогатива. Когда-то, когда я только начинал в большом футболе, один тренер во время матча спросил меня: «Викторыч, а можно я того игрока на этого заменю?» Я ответил, что для этого и назначил его главным тренером, чтобы он сам разбирался, кто ему и вместо кого на поле нужен. А у меня другая зона ответственности. И больше подобных вопросов не возникало. Нет, мы с Тархановым советуемся, конечно, по многим вопросам, но при подготовке и определении состава последнее слово всегда за ним.

— Роман Павлюченко уже восстановился психологически после скандального матча с «Зенитом»?

— Рома наконец-то гол забил — теперь должно прорвать. А вот почему он отыграл в Грозном только первый тайм — это, пожалуйста, к тренерам.

— В Екатеринбурге чувствуется приближение того, что принято называть футбольным бумом?

— Что-то такое есть, но окончательно мы это почувствуем, я думаю, уже в день финала. Могу только сказать, что регулярные рейсы на Сочи в последние дни все забиты под завязку, из Екатеринбурга вылетят три чартера с болельщиками, еще один — из Москвы. Без поддержки, словом, не останемся.