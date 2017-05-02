Григорий Иванов: Шампанское само найдется
В преддверии финального матча Кубка России президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».
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РОТАЦИЯ ПОНЕВОЛЕ
«Урал» живет ожиданием своего первого, в отличие от «Локомотива», кубкового финала. По этой прозаической причине алгоритмы подготовки к событию в клубе до конца не выработаны. Хотя у президента уральцев Григория Иванова есть в личной коллекции титул обладателя аж Кубка УЕФА — только по
— Как на этот раз, Григорий Викторович — напитком победы запаслись?
— Из Екатеринбурга с собой точно не повезем. Не из суеверий: получится выиграть — оно и на месте найдется. А настроение у нас и так праздничное — такой турнир впервые до конца прошли!
— Теперь, с высоты накопленного опыта, можете сказать, что чемпионат и Кубок — два разных соревнования?
— Они разнятся, прежде всего, по отношению к ним некоторых участников. Выпал вам жребий играть на Дальнем Востоке — не посылайте полурезервный состав, чтобы оправдать этим потом свой вылет. В тех краях живут такие же болельщики, как и везде по стране, они достойны хотя бы раз в год видеть ее лучших футболистов.
— Но, если разобраться — вам же лучше, когда меньше конкурентов всерьез решают идти за Кубком до конца?
— Я говорю сейчас с позиции руководителя провинциального клуба. Были времена, когда мы еще не выступали в РФПЛ, и такое отношение грандов обижало болельщиков. Поэтому сами мы так никогда не поступаем.
— А кто тогда на матч чемпионата в Грозный полуторный состав послал — да без главного тренера?
— А что делать, если при графике два раза в неделю нам выпало три гостевых матча подряд?! Только прибегать к ротации. И, забегая вперед, скажу, что наша молодежь полтора тайма выглядела очень достойно — это при том, что Никита Глушков вообще в РФПЛ дебютировал, а Сашка Ломакин до этого десять минут в ней провел. Но, на нашу беду и счастье «Терека», к этой игре набрал кондиции Олег Иванов, и уровень его мастерства во много решил исход встречи.
«БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНЕМСЯ»
— Это было совместное решение тренеров и руководства — поберечь лидеров перед Сочи?
— Что значит — совместное? Это прежде всего решение Александра Федоровича Тарханова. Определение состава — целиком и полностью его прерогатива.
— Роман Павлюченко уже восстановился психологически после скандального матча с «Зенитом»?
— Рома
— В Екатеринбурге чувствуется приближение того, что принято называть футбольным бумом?
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— Счастливые приметы из
— Если только присутствие на скамейке — но оно же ничего не гарантирует….
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