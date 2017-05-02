«Урал» и «Локомотив» разыграют Кубок России по футболу в Сочи

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Руководство «Локомотива» поставило перед главным тренером команды Юрием Семиным, вернувшимся в клуб в августе прошлого года, задачу на сезон — попадание в еврокубки, и именно ее выполнение, как ранее заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков, станет одним из определяющих факторов при принятии решения о продолжении сотрудничества со специалистом в следующем сезоне. Победа в предстоящем кубковом финале — едва ли не последний шансы на ее решение, ведь команда сохраняет лишь математические шансы на попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата — от идущего четвертым «Краснодара» железнодорожники отстают на 10 очков за четыре тура до конца.

«Это шанс, и мы хотим им воспользоваться», — лаконично ответил Семин на пресс-конференции на вопрос о перспективе еврокубков. Дополнительным подспорьем для Семина может стать и возможность стать рекордсменом по количеству выигранных кубков, опередив по этому показателю Валерия Газзаева — специалисты выигрывали трофей по четыре раза.

«Урал» может пробиться в еврокубки впервые в истории, отсчет которой ведется с 1930 года. Выступление в Лиге Европы поможет екатеринбургскому клубу и прилично заработать — у команды нет такого мощного спонсора, как у «Локомотива».

Ранее максимальным достижением екатеринбургского клуба, в прошлом называвшемся «Уралмаш», в Кубке России был полуфинал в сезоне-2007/08. «Локомотив» же, напротив, — клуб титулованный. В его активе два Кубка СССР (1936, 1957) и шесть Кубков России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015). Чаще, чем «Локомотив», Кубок России завоевывал только ЦСКА — 7 раз.

На пути к финалу «Урал» обыграл «Челябинск» (3:0), пермский «Амкар» (1:1, 4:2 по пенальти), «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти) и казанский «Рубин» (2:1). «Локомотив» прошел подмосковные «Химки» (3:0), самарские «Крылья Советов» (3:1), «Тосно» (1:0) и «Уфу» (1:0).

Жалобы на календарь

Изначально финал Кубка планировалось провести 29 мая, однако в начале марта было решено перенести его на 2 мая в интересах сборной страны, которая в конце месяца начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций. Дата вновь могла быть изменена уже в апреле — Семин через пару дней после полуфиналов турнира раскритиковал календарь, который вынуждает команду за пять дней перед финалом сыграть два матча в чемпионате, и тем самым лишает ее возможности достойно подготовиться к встрече за титул. А еще через пару дней вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что перенос возможен либо на 4 мая, либо на 8-е. Решение было возложено на Российскую футбольную премьер-лигу, которая встречу переносить не стала.

Календарь ли виной или нет, но в пяти встречах чемпионата после полуфиналов Кубка команда Семина набрала только 5 очков, причем в последних двух матчах потерпела «сухие» поражения — от ЦСКА (0:4) на выезде и «Рубина» (0:1) дома. Ситуация усугубилась после тяжелой травмы капитана команды, центрального защитника Ведрана Чорлуки.

Не с лучшими результатами подходит к игре и «Урал» — за двумя победами последовали три поражения, при этом на последний матч — против грозненского «Терека» на выезде (2:5) — екатеринбургский клуб решил оставить главного тренера команды Александра Тарханова и сразу несколько основных игроков готовиться к финалу в Екатеринбурге. К игре готовятся все игроки, кроме дисквалифицированного полузащитника Дениса Кулакова.

Безусловно, дата встречи (2 мая в 2016 году не является праздничным днем) не может не сказаться на количестве болельщиков, которые смогут приехать за своими командами в Сочи, однако совсем без поддержки они не останутся. «Урал» устроил льготный чартер, на котором из Екатеринбурга прилетят 155 болельщиков, а в центре самого города будет организована фан-зона на 2 тысячи человек с большим экраном. Что касается «Локомотива», из Москвы прилетят до тысячи болельщиков на пяти самолетах, а всего с учетом регионов ожидается до шести тысяч поклонников «Локомотива».

«Сложно проводить столько игр за несколько дней. Если бы дали неделю на подготовку, подготовились бы лучше. Лучше проводить финал после окончания чемпионата», — подытожил на пресс-конференции накануне Тарханов.

Подготовка к Кубку конфедераций

Московская команда встретится в финале Кубка с немосковской в 14-й раз. Перевес у клубов из столицы — 10 побед.

Матч станет третьим тестовым на стадионе «Фишт» в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. В марте на арене сборная России провела контрольную встречу с командой Бельгии, а ранее в апреле она приняла матч второго дивизиона чемпионата страны между «Сочи» и «Ротором- Волгоград». Как сообщил накануне заместитель губернатора Краснодарского края Николай Далуда, стадион готов на 98 процентов, а 15 мая он планирует получить акт соответствия требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

На матч была назначена расширенная до пяти бригада судей во главе с одним из самых опытных и уважаемых арбитров России Алексеем Николаевым, инспектором встречи будет глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.