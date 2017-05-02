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2 мая 2017, 0:05 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Курортный финал — окно в Европу

Репортаж обозревателя «СЭ» из Сочи, где во вторник пройдет главный матч Кубка России между «Уралом» и «Локо».

Репортаж обозревателя СЭ из Сочи где во вторник пройдет главный матч Кубка России между Уралом и <span class=error>Локо</span>. Увеличить
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На Черном море — жарища. В разгар дня — добрый тридцатник. Невозможно поверить, что несколько дней назад здесь был собачий холод, пронизывающий ветер и шторм. Впрочем, по Москве, где аккурат в канун дерби ЦСКА — «Спартак» зима перешла в лето без лишних весенних церемоний, можно было нечто подобное предполагать.

Значит ли это, что во время первого в истории клубного матча на «Фиште» — и сразу финала Кубка России — здесь будет нечем дышать? Отнюдь. К вечеру резко наступает прохлада, и «Урал», начавший предматчевую тренировку в 17.30 (то есть более чем за час до времени начала матча), по оценке Александра Тарханова, ощущал себя комфортно. Тем более — на таком поле!

Оно в Сочи, похоже, идеальное. Главный тренер «Урала» восхищался им по факту, его оппонент, еще не успевший провести свою тренировку — по внешнему впечатлению и рассказам сборников. Выбоин не наблюдается даже во вратарских. Впрочем, откуда им взяться, учитывая, с какой регулярностью в Сочи играют в футбол?

Еще после недавней информации о том, что на матче второго дивизиона «Сочи» — «Ротор» побывало 6 тысяч человек, пессимистичные ожидания от посещаемости финала Кубка с не самой громкой вывеской начали развеиваться. На пять часов пополудни понедельника продано 19 с половиной тысяч билетов, при этом покупать их можно и по старинке, в открытых на «Фиште» кассах. В день игры обычно активность болельщиков бывает наибольшей, так что ветер на пустых трибунах гулять не будет.

Хотя внешне вокруг арены о футболе пока не говорит ничто — пирс забит рыбаками, стар и млад дефилирует по набережной и разъезжает по велодорожкам. Болельщиков не видать. Хотя на матч точно приедет не менее 6 тысяч поклонников «Локомотива», и это будет один из самых масштабных выездов болельщиков красно-зеленых в истории.

Но пока окрестные столовые ими не заполнены. Почему столовые? Потому что куда ни пойди — любое заведение именуется так. Словно специально, чтобы отвратить оттуда народ — по крайней мере тот, что помнит, каким было качество еды в этих самых столовых.

Хорошо помнят те времена и Юрий Семин с Александром Тархановым — одни из главных тренеров-ветеранов РФПЛ, которым на двоих 131 год. «Старые? — усмехнулся на пресс-конференции Семин. — Видите, а забрались высоко».

И пресс-конференцию два аксакала проводили по старинке, вместе. В ранние российские времена, когда тренеры-легионеры у нас не работали, это было общепринятой практикой, но в футболе (в отличие от хоккея) к ней прибегают разве что перед кубковыми финалами. Такая вот «ностальджи». «У нас с Юрием Палычем всегда были отличные отношения, — сказал Тарханов. — Мы никогда не ругались. В 90-е годы, когда он тренировал “Локомотив”, а я — ЦСКА, после игр встречались и беседовали».

У Семина — шанс стать единоличным тренером-рекордсменом по числу выигранных Кубков России. Сейчас у них с Валерием Газзаевым — по четыре трофея. Когда я спросил его об этом на пресс-конференции, Юрий Палыч признался, что об этом факте не знал. Затем, войдя во вкус, поинтересовался: «А почему не считаете тот Кубок, когда я был президентом клуба?».

Но нет — мы считаем тренерские. И свое отношение к этому творец всех главных успехов в истории «Локо» сформулировал предсказуемо: «Важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это — титул. Чем больше титулов — тем значимее клуб».

У Тарханова — своя мотивация. В его многолетней тренерской карьере есть немало красиво игравших, имевших свой почерк команд, но нет ни финалов, ни титулов. В роли главного, разумеется — так-то «Спартаке» как помощник Олега Романцева он много всего выиграл. В том числе и последний Кубок СССР/СНГ сезона-91/92, и Кубок России-93/94.

«А надо считать все! — поддержал Тарханов коллегу, когда я его спросил о первом шансе на личный трофей. — Обладателями Кубка считаются все, кто его завоевывал — президенты, главные тренеры, их помощники, игроки. А как главный несколько раз был в полуфиналах, но выиграть — да, не удавалось. Что ж, будем стараться завоевать этот Кубок. Как и «Локомотив».

Видимо, корпоративная солидарность и многолетнее знакомство не позволили ни одному из специалистов назвать какую-либо команду фаворитом. Впрочем, их никто об этом и не спрашивал, а сами они публично хорохориться не желали. Тем более после двух поражений и у «Локо», и у «Урала» в двух последних турах.

Было ли это из-за ожидания финала Кубка? Отчасти. Семин говорит: «Урал» в Грозном вообще не играл, мы с «Рубином» многим игрокам тоже дали сыграть не полностью. А как это повлияет — покажет только матч. В нем не смогут участвовать по одному футболисту из обеих команд: у «Локо», как известно, надолго выбыл Чорлука, у «Урала» дисквалифицирован Кулаков. Правый защитник, однако, прибыл в Сочи вместе с командой, а заодно перед началом тренировки получил от тренеров и партнеров поздравления с днем рождения. Но явно предпочел бы возможность сыграть….

Зато перечислением опасных футболистов у соперников, чего тренеры чаще всего делать не любят, оба старых российских тренерских волка занимались с удовольствием. Семин выделил Бикфалви, Павлюченко и Ильина. Тарханов — Миранчука, Фернандеша и Ари.

Тренеры предпочли бы провести этот финал после окончания чемпионата, но коль сказали играть 2 мая — придется. В конце концов, если представить, какая жара может образоваться в Сочи в конце месяца — то, может, оно и к лучшему, что сыграют именно сейчас. На вопрос о еще одной ставке этого матча — выходе в еврокубки — оба ответили сдержанно. «Шанс есть. Постараемся его использовать. Вот все, что могу сказать». Тарханов ответил созвучно: «Готовы ли к еврокубкам? Вот игра закончится — тогда и можно будет сказать».

А еще у Семина — прекрасный шанс преподнести себе лучший подарок к скорому 70-летию. У Тарханова — вручить себе первый в тренерской карьере самостоятельный трофей. Право, жаль, что нельзя оба этих торжества совместить. Но так не бывает.

Накануне игры Кубок был выставлен в музее спортивной славы, расположенном в администрации в Сочи. В день матча его привезут на стадион, где за два часа до стартового свистка с трофеем сможет сфотографироваться каждый желающий.

Вот только выиграть в курортном финале суждено кому-то одному.

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Тарханов: Финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионата

Тарханов: Финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионата

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Финальный матч Кубка России по футболу лучше всего проводить в конце мая, по окончании чемпионата страны. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер «Урала» Александр Тарханов.
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