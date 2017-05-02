Курортный финал — окно в Европу
Репортаж обозревателя «СЭ» из Сочи, где во вторник пройдет главный матч Кубка России между «Уралом» и «Локо».
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Видимо, что-то случилось...
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На Черном море — жарища. В разгар дня — добрый тридцатник. Невозможно поверить, что несколько дней назад здесь был собачий холод, пронизывающий ветер и шторм. Впрочем, по Москве, где аккурат в канун дерби ЦСКА — «Спартак» зима перешла в лето без лишних весенних церемоний, можно было нечто подобное предполагать.
Значит ли это, что во время первого в истории клубного матча на «Фиште» — и сразу финала Кубка России — здесь будет нечем дышать? Отнюдь. К вечеру резко наступает прохлада, и «Урал», начавший предматчевую тренировку в 17.30 (то есть более чем за час до времени начала матча), по оценке Александра Тарханова, ощущал себя комфортно. Тем более — на таком поле!
Оно в Сочи, похоже, идеальное. Главный тренер «Урала» восхищался им по факту, его оппонент, еще не успевший провести свою тренировку — по внешнему впечатлению и рассказам сборников. Выбоин не наблюдается даже во вратарских. Впрочем, откуда им взяться, учитывая, с какой регулярностью в Сочи играют в футбол?
Еще после недавней информации о том, что на матче второго дивизиона «Сочи» — «Ротор» побывало 6 тысяч человек, пессимистичные ожидания от посещаемости финала Кубка с не самой громкой вывеской начали развеиваться. На пять часов пополудни понедельника продано 19 с половиной тысяч билетов, при этом покупать их можно и по старинке, в открытых на «Фиште» кассах. В день игры обычно активность болельщиков бывает наибольшей, так что ветер на пустых трибунах гулять не будет.
Хотя внешне вокруг арены о футболе пока не говорит ничто — пирс забит рыбаками, стар и млад дефилирует по набережной и разъезжает по велодорожкам. Болельщиков не видать. Хотя на матч точно приедет не менее 6 тысяч поклонников «Локомотива», и это будет один из самых масштабных выездов болельщиков
Но пока окрестные столовые ими не заполнены. Почему столовые? Потому что куда ни пойди — любое заведение именуется так. Словно специально, чтобы отвратить оттуда народ — по крайней мере тот, что помнит, каким было качество еды в этих самых столовых.
Хорошо помнят те времена и Юрий Семин с Александром Тархановым — одни из главных
И
У Семина — шанс стать единоличным
Но нет — мы считаем тренерские. И свое отношение к этому творец всех главных успехов в истории «Локо» сформулировал предсказуемо: «Важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это — титул. Чем больше титулов — тем значимее клуб».
У Тарханова — своя мотивация. В его многолетней тренерской карьере есть немало красиво игравших, имевших свой почерк команд, но нет ни финалов, ни титулов. В роли главного, разумеется —
«А надо считать все! — поддержал Тарханов коллегу, когда я его спросил о первом шансе на личный трофей. — Обладателями Кубка считаются все, кто его завоевывал — президенты, главные тренеры, их помощники, игроки. А как главный несколько раз был в полуфиналах, но выиграть — да, не удавалось. Что ж, будем стараться завоевать этот Кубок. Как и «Локомотив».
Видимо, корпоративная солидарность и многолетнее знакомство не позволили ни одному из специалистов назвать
Было ли это
Зато перечислением опасных футболистов у соперников, чего тренеры чаще всего делать не любят, оба старых российских тренерских волка занимались с удовольствием. Семин выделил Бикфалви, Павлюченко и Ильина. Тарханов — Миранчука, Фернандеша и Ари.
Тренеры предпочли бы провести этот финал после окончания чемпионата, но коль сказали играть 2 мая — придется. В конце концов, если представить, какая жара может образоваться в Сочи в конце месяца — то, может, оно и к лучшему, что сыграют именно сейчас. На вопрос о еще одной ставке этого матча — выходе в еврокубки — оба ответили сдержанно. «Шанс есть. Постараемся его использовать. Вот все, что могу сказать». Тарханов ответил созвучно: «Готовы ли к еврокубкам? Вот игра закончится — тогда и можно будет сказать».
А еще у Семина — прекрасный шанс преподнести себе лучший подарок к скорому 70-летию. У Тарханова — вручить себе первый в тренерской карьере самостоятельный трофей. Право, жаль, что нельзя оба этих торжества совместить. Но так не бывает.
Накануне игры Кубок был выставлен в музее спортивной славы, расположенном в администрации в Сочи. В день матча его привезут на стадион, где за два часа до стартового свистка с трофеем сможет сфотографироваться каждый желающий.
Вот только выиграть в курортном финале суждено
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