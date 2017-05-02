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На Черном море — жарища. В разгар дня — добрый тридцатник. Невозможно поверить, что несколько дней назад здесь был собачий холод, пронизывающий ветер и шторм. Впрочем, по Москве, где аккурат в канун дерби ЦСКА — «Спартак» зима перешла в лето без лишних весенних церемоний, можно было нечто подобное предполагать.

Значит ли это, что во время первого в истории клубного матча на «Фиште» — и сразу финала Кубка России — здесь будет нечем дышать? Отнюдь. К вечеру резко наступает прохлада, и «Урал», начавший предматчевую тренировку в 17.30 (то есть более чем за час до времени начала матча), по оценке Александра Тарханова, ощущал себя комфортно. Тем более — на таком поле!

Оно в Сочи, похоже, идеальное. Главный тренер «Урала» восхищался им по факту, его оппонент, еще не успевший провести свою тренировку — по внешнему впечатлению и рассказам сборников. Выбоин не наблюдается даже во вратарских. Впрочем, откуда им взяться, учитывая, с какой регулярностью в Сочи играют в футбол?

Еще после недавней информации о том, что на матче второго дивизиона «Сочи» — «Ротор» побывало 6 тысяч человек, пессимистичные ожидания от посещаемости финала Кубка с не самой громкой вывеской начали развеиваться. На пять часов пополудни понедельника продано 19 с половиной тысяч билетов, при этом покупать их можно и по старинке, в открытых на «Фиште» кассах. В день игры обычно активность болельщиков бывает наибольшей, так что ветер на пустых трибунах гулять не будет.

Хотя внешне вокруг арены о футболе пока не говорит ничто — пирс забит рыбаками, стар и млад дефилирует по набережной и разъезжает по велодорожкам. Болельщиков не видать. Хотя на матч точно приедет не менее 6 тысяч поклонников «Локомотива», и это будет один из самых масштабных выездов болельщиков красно-зеленых в истории.

Но пока окрестные столовые ими не заполнены. Почему столовые? Потому что куда ни пойди — любое заведение именуется так. Словно специально, чтобы отвратить оттуда народ — по крайней мере тот, что помнит, каким было качество еды в этих самых столовых.

Хорошо помнят те времена и Юрий Семин с Александром Тархановым — одни из главных тренеров-ветеранов РФПЛ, которым на двоих 131 год. «Старые? — усмехнулся на пресс-конференции Семин. — Видите, а забрались высоко».

И пресс-конференцию два аксакала проводили по старинке, вместе. В ранние российские времена, когда тренеры-легионеры у нас не работали, это было общепринятой практикой, но в футболе (в отличие от хоккея) к ней прибегают разве что перед кубковыми финалами. Такая вот «ностальджи». «У нас с Юрием Палычем всегда были отличные отношения, — сказал Тарханов. — Мы никогда не ругались. В 90-е годы, когда он тренировал “Локомотив”, а я — ЦСКА, после игр встречались и беседовали».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Юрий Палыч и Александр Федорыч на совместной прессухе в Сочи. Тарханов: "Мы никогда не ругались". Семин: "Старые? Видите, забрались высоко". <a href="https://t.co/eFH127Y2SJ">pic.twitter.com/eFH127Y2SJ</a></p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/859077410557440000">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У Семина — шанс стать единоличным тренером-рекордсменом по числу выигранных Кубков России. Сейчас у них с Валерием Газзаевым — по четыре трофея. Когда я спросил его об этом на пресс-конференции, Юрий Палыч признался, что об этом факте не знал. Затем, войдя во вкус, поинтересовался: «А почему не считаете тот Кубок, когда я был президентом клуба?».

Но нет — мы считаем тренерские. И свое отношение к этому творец всех главных успехов в истории «Локо» сформулировал предсказуемо: «Важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это — титул. Чем больше титулов — тем значимее клуб».

У Тарханова — своя мотивация. В его многолетней тренерской карьере есть немало красиво игравших, имевших свой почерк команд, но нет ни финалов, ни титулов. В роли главного, разумеется — так-то «Спартаке» как помощник Олега Романцева он много всего выиграл. В том числе и последний Кубок СССР/СНГ сезона-91/92, и Кубок России-93/94.

«А надо считать все! — поддержал Тарханов коллегу, когда я его спросил о первом шансе на личный трофей. — Обладателями Кубка считаются все, кто его завоевывал — президенты, главные тренеры, их помощники, игроки. А как главный несколько раз был в полуфиналах, но выиграть — да, не удавалось. Что ж, будем стараться завоевать этот Кубок. Как и «Локомотив».

Видимо, корпоративная солидарность и многолетнее знакомство не позволили ни одному из специалистов назвать какую-либо команду фаворитом. Впрочем, их никто об этом и не спрашивал, а сами они публично хорохориться не желали. Тем более после двух поражений и у «Локо», и у «Урала» в двух последних турах.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTf2E-bgnMB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 мая. Сочи. "Фишт". --- p.s. Голос за кадром: @ilgerkus</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-30T05:21:44+00:00">Апр 29 2017 в 10:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Было ли это из-за ожидания финала Кубка? Отчасти. Семин говорит: «Урал» в Грозном вообще не играл, мы с «Рубином» многим игрокам тоже дали сыграть не полностью. А как это повлияет — покажет только матч. В нем не смогут участвовать по одному футболисту из обеих команд: у «Локо», как известно, надолго выбыл Чорлука, у «Урала» дисквалифицирован Кулаков. Правый защитник, однако, прибыл в Сочи вместе с командой, а заодно перед началом тренировки получил от тренеров и партнеров поздравления с днем рождения. Но явно предпочел бы возможность сыграть….

Зато перечислением опасных футболистов у соперников, чего тренеры чаще всего делать не любят, оба старых российских тренерских волка занимались с удовольствием. Семин выделил Бикфалви, Павлюченко и Ильина. Тарханов — Миранчука, Фернандеша и Ари.

Тренеры предпочли бы провести этот финал после окончания чемпионата, но коль сказали играть 2 мая — придется. В конце концов, если представить, какая жара может образоваться в Сочи в конце месяца — то, может, оно и к лучшему, что сыграют именно сейчас. На вопрос о еще одной ставке этого матча — выходе в еврокубки — оба ответили сдержанно. «Шанс есть. Постараемся его использовать. Вот все, что могу сказать». Тарханов ответил созвучно: «Готовы ли к еврокубкам? Вот игра закончится — тогда и можно будет сказать».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTjiin7jtCh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тренировка #фкУрал за 50 секунд ✌? #?УралЛокомотив</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Футбольный клуб "УРАЛ" (@fcural_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-01T15:47:59+00:00">Май 1 2017 в 8:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А еще у Семина — прекрасный шанс преподнести себе лучший подарок к скорому 70-летию. У Тарханова — вручить себе первый в тренерской карьере самостоятельный трофей. Право, жаль, что нельзя оба этих торжества совместить. Но так не бывает.

Накануне игры Кубок был выставлен в музее спортивной славы, расположенном в администрации в Сочи. В день матча его привезут на стадион, где за два часа до стартового свистка с трофеем сможет сфотографироваться каждый желающий.