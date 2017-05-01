Тарханов: финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионата

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Во вторник в финале Кубка «Урал» встретится с московским «Локомотивом» на сочинском стадионе «Фишт».

«Сложно проводить столько игр за несколько дней. Если бы дали неделю на подготовку, подготовились бы лучше. Лучше проводить финал после окончания чемпионата», — считает Тарханов.

Изначально финал Кубка планировалось провести 29 мая, однако в начале марта было решено перенести его на 2 мая в интересах сборной страны, которая в конце месяца начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций. В начале апреля главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал календарь, после чего президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что финал может быть перенесен на 4 или 8 мая, однако в итоге было решено не переносить дату.

Главный тренер «Урала» заявил, что все футболисты команды, кроме Кулакова, готовы сыграть в финальном матче.

На матч последнего тура чемпионата страны — с грозненским «Тереком» на выезде (2:5) — екатеринбуржцы отправились без Тарханова и ряда основных игроков, чтобы лучше подготовиться к финалу Кубка. «Готовятся все, кроме Кулакова», — сообщил Тарханов.

Специалист ожидает хорошей игры. «Великолепные стадион и поле, погода хорошая, жары нет. Хороший футбол будет, думаю. Наверное, это самое лучшее поле из тех, на которых мы играли», — сказал он.

В составе оппонентов Тарханов выделил полузащитников Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, а также нападающего Ари. «Вся команда опасная. А так, выделяются Миранчук, Фернандеш. Ари хорошо вписался», — сказал он.

Встреча пройдет во вторник, начало — 18:45 мск.