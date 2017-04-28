Трофей Кубка России доставлен в Сочи
28 апреля в Сочи прибыл поезд, на котором делегация Российского футбольного союза привезла 17-килограммовый трофей Кубка России.
«Представителей РФС встречали по национальной традиции — с
С вокзала трофей привезли на Южный мол, где его встречали местные болельщики и ученики спортшкол.
«Много любителей футбола к нам приедут в город. Только из Москвы 5 тыс. фанатов “Локомотива”, более 2 тыс. — с Урала. Мы только просим, чтобы они понимали, что Сочи — это гордость России, и оставили после себя хороший след», — отметил глава города Анатолий Пахомов.
Он также сказал, что до начала финальной встречи кубок России будет находиться в Музее спортивной славы Сочи, поэтому в эти дни вход в музей будет бесплатным.
За приз 2 мая на стадионе «Фишт» поборются «Урал» и «Локомотив».
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