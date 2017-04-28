Трофей Кубка России доставлен в Сочи

«Представителей РФС встречали по национальной традиции — с хлебом-солью и народными песнями. Гостей приветствовали многочисленные сочинские школьники и юные футболисты — члены местных клубов, для которых приезд кубка стал большим событием», — отмечается на официальном сайте РФС.

С вокзала трофей привезли на Южный мол, где его встречали местные болельщики и ученики спортшкол.

«Много любителей футбола к нам приедут в город. Только из Москвы 5 тыс. фанатов “Локомотива”, более 2 тыс. — с Урала. Мы только просим, чтобы они понимали, что Сочи — это гордость России, и оставили после себя хороший след», — отметил глава города Анатолий Пахомов.

Он также сказал, что до начала финальной встречи кубок России будет находиться в Музее спортивной славы Сочи, поэтому в эти дни вход в музей будет бесплатным.

За приз 2 мая на стадионе «Фишт» поборются «Урал» и «Локомотив».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кубок России прибыл в Сочи! <a href="https://t.co/aXOBkjXHDE">pic.twitter.com/aXOBkjXHDE</a></p>— РФС (@official_rfs) <a href="https://twitter.com/official_rfs/status/858048620469288961">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>