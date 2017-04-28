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28 апреля 2017, 23:47 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Трофей Кубка России доставлен в Сочи

28 апреля в Сочи прибыл поезд, на котором делегация Российского футбольного союза привезла 17-килограммовый трофей Кубка России.

«Представителей РФС встречали по национальной традиции — с хлебом-солью и народными песнями. Гостей приветствовали многочисленные сочинские школьники и юные футболисты — члены местных клубов, для которых приезд кубка стал большим событием», — отмечается на официальном сайте РФС.

С вокзала трофей привезли на Южный мол, где его встречали местные болельщики и ученики спортшкол.

«Много любителей футбола к нам приедут в город. Только из Москвы 5 тыс. фанатов “Локомотива”, более 2 тыс. — с Урала. Мы только просим, чтобы они понимали, что Сочи — это гордость России, и оставили после себя хороший след», — отметил глава города Анатолий Пахомов.

Он также сказал, что до начала финальной встречи кубок России будет находиться в Музее спортивной славы Сочи, поэтому в эти дни вход в музей будет бесплатным.

За приз 2 мая на стадионе «Фишт» поборются «Урал» и «Локомотив».

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