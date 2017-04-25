Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, где его клуб сыграет с «Локомотивом».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Кубковый финал с «Локомотивом» — главный матч сезона для «Урала»?
— Нельзя сказать, что главный. Хотя, конечно, мы впервые вышли в финал. Конечно, постараемся завоевать кубок. Но и у «Локомотива» есть такая задача.
— Павлюченко будет заряжен на этот матч? «Локомотив» — его бывший клуб.
— Всегда любой футболист в такой ситуации хочет сыграть против бывшей команды. Ему хочется быть признанным с их стороны, может, с ним несправедливо расторгли контракт.
— Как оцените тренерскую дуэль Тарханов — Семин?
— Игра обещает быть интересной. Думаю, что тренеры придумают
— Сколько поклонников «Урала» смогут добраться до Сочи?
— Достаточно. Люди добираются разными путями, в том числе на трех чартерных рейсах из Екатеринбурга. Народ будет, нас поддерживать будут хорошо.
— Есть ориентировочные цифры?
— Нет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter