Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»

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— Кубковый финал с «Локомотивом» — главный матч сезона для «Урала»?

— Нельзя сказать, что главный. Хотя, конечно, мы впервые вышли в финал. Конечно, постараемся завоевать кубок. Но и у «Локомотива» есть такая задача.

— Павлюченко будет заряжен на этот матч? «Локомотив» — его бывший клуб.

— Всегда любой футболист в такой ситуации хочет сыграть против бывшей команды. Ему хочется быть признанным с их стороны, может, с ним несправедливо расторгли контракт.

— Как оцените тренерскую дуэль Тарханов — Семин?

— Игра обещает быть интересной. Думаю, что тренеры придумают какие-то интересные наработки. Финал есть финал.

— Сколько поклонников «Урала» смогут добраться до Сочи?

— Достаточно. Люди добираются разными путями, в том числе на трех чартерных рейсах из Екатеринбурга. Народ будет, нас поддерживать будут хорошо.

— Есть ориентировочные цифры?

— Нет.