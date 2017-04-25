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25 апреля 2017, 23:18 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, где его клуб сыграет с «Локомотивом».

Президент Урала Григорий <span class=error>Иванов</span> поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России где его клуб сыграет с Локомотивом. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Кубковый финал с «Локомотивом» — главный матч сезона для «Урала»?
— Нельзя сказать, что главный. Хотя, конечно, мы впервые вышли в финал. Конечно, постараемся завоевать кубок. Но и у «Локомотива» есть такая задача.

— Павлюченко будет заряжен на этот матч? «Локомотив» — его бывший клуб.
— Всегда любой футболист в такой ситуации хочет сыграть против бывшей команды. Ему хочется быть признанным с их стороны, может, с ним несправедливо расторгли контракт.

— Как оцените тренерскую дуэль Тарханов — Семин?
— Игра обещает быть интересной. Думаю, что тренеры придумают какие-то интересные наработки. Финал есть финал.

— Сколько поклонников «Урала» смогут добраться до Сочи?
— Достаточно. Люди добираются разными путями, в том числе на трех чартерных рейсах из Екатеринбурга. Народ будет, нас поддерживать будут хорошо.

— Есть ориентировочные цифры?
— Нет.

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ФК «Урал» организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе «Урала».
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