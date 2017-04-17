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17 апреля 2017, 15:29 | Футбол: Кубок России | ТАСС

ФК «Урал» организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе «Урала».

«Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тыс. рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают “Уральские авиалинии” на свой рейс», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» также организует специальный рейс из Екатеринбурга в Сочи для болельщиков «Урала».

Финальный матч Кубка России, в которым сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.

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