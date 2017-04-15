Иванов отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы «Урала» в Кубке России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как информирует официальный сайт клуба, на неформальную встречу пришло более ста поклонников «шмелей». Иванов и Тарханов поблагодарили собравшихся за горячую поддержку, которую болельщики оказали команде в матче против «Рубина» (2:1).

— Я повторял, что другой команды у нас не будет. И надо приходить на стадион и в дни побед, и в дни поражений. Спасибо вам всем за матч с «Рубином»! — сказал Иванов.

— Приятно, когда полные трибуны. Наша задача — завлекать болельщиков. Главное, чтобы вы гнали команду вперед, — добавил Тарханов.

По словам президента «Урала», сейчас ведутся переговоры с одной из авиакомпаний для организации перевозки болельщиков на финальный матч в Сочи.

Под занавес встречи один из болельщиков спросил, на что готов президент клуба в случае успеха «Урала» в финале против «Локомотива», и предложил станцевать ему в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза. Иванов такую идею не поддержал, но пообещал, что в случае победы в Кубке России обязательно станцует вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.

Напомним, что финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» состоится в Сочи 2 мая.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Что сделает Григорий Викторович, если наша команда победит в финале Кубка? Ответ тут! <a href="https://t.co/FG5pqPdtG7">pic.twitter.com/FG5pqPdtG7</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/852941867985534977">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>