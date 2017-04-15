Иванов отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы «Урала» в Кубке России
Президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками в связи с выходом команды в финал Кубка России.
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Как информирует официальный сайт клуба, на неформальную встречу пришло более ста поклонников «шмелей». Иванов и Тарханов поблагодарили собравшихся за горячую поддержку, которую болельщики оказали команде в матче против «Рубина» (2:1).
— Я повторял, что другой команды у нас не будет. И надо приходить на стадион и в дни побед, и в дни поражений. Спасибо вам всем за матч с «Рубином»! — сказал Иванов.
— Приятно, когда полные трибуны. Наша задача — завлекать болельщиков. Главное, чтобы вы гнали команду вперед, — добавил Тарханов.
По словам президента «Урала», сейчас ведутся переговоры с одной из авиакомпаний для организации перевозки болельщиков на финальный матч в Сочи.
Под занавес встречи один из болельщиков спросил, на что готов президент клуба в случае успеха «Урала» в финале против «Локомотива», и предложил станцевать ему в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза. Иванов такую идею не поддержал, но пообещал, что в случае победы в Кубке России обязательно станцует вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.
Напомним, что финал Кубка России «Урал» — «Локомотив» состоится в Сочи 2 мая.
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