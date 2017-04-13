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Как сообщает официальный «твиттер» «железнодорожников», решающий матч Кубка России начнётся в 18:45 по московскому времени.



Встреча «Урал» — «Локомотив» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.



«Урал» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России, а «Локомотив» играл в финале Кубка семь раз, победив в шести из них.