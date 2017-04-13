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13 апреля 2017, 18:59 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Стало известно время начала финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив»

Стало известно время начала финального матча Кубка России сезона-2016/17 с участием команд «Урал» и «Локомотив».

Стало известно время начала финального матча Кубка России сезона-2016/17 с участием команд Урал и Локомотив. Увеличить
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Как сообщает официальный «твиттер» «железнодорожников», решающий матч Кубка России начнётся в 18:45 по московскому времени.

Встреча «Урал» — «Локомотив» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.

«Урал» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России, а «Локомотив» играл в финале Кубка семь раз, победив в шести из них.

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