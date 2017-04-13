Александр Тарханов: Нам без разницы, когда финал

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«ИЛЬИН ХОЧЕТ В СБОРНУЮ»

— «Урал» — лучшая команда весны. В чем секрет? Тактика? Идеальное усиление зимой?

— Мы укрепили определенные позиции, взяли Бикфалви, Димитрова. Естественно, и на сборах поработали хорошо, подготовились физически и тактически.

— Владимир Ильин — ваша личная находка?

— Его еще летом хотели пригласить, но почему-то переход не состоялся. Потом уже Ильина мне показали. Увидел хорошие данные и принял решение его взять.

— Смотрели его игры за «Кубань»?

— И за «Тосно» тоже. Хотя он на разных позициях играл, но фактура у Ильина хорошая: высокий, умеет головой играть, скорость. Есть качества, которые можно развивать дальше. Это только начало его пути. Он ведь хочет в сборной играть.

— И недавно об этом сказал. Пора Станиславу Черчесову на Ильина обратить внимание?

— Для того, чтобы приглашали в сборную на постоянной основе, нужно себя проявлять. Продолжать работать, повышать мастерство.

— Павлюченко подписал новый контракт с «Уралом». Вы на него рассчитываете как на игрока стартового состава?

— Он готовится. Если говорить о мастерстве Павлюченко, то это игрок стартового состава. С Ильиным еще поборется. Но здесь есть разные варианты, Ильин может и на фланге сыграть, и второго нападающего. Например, в последнем матче Павлюченко и Ильин вдвоем играли 30 минут.

— РФПЛ начудила с датой финала Кубка России. Изначально у «Урала» спрашивали, когда удобнее играть?

— Вначале Виталий Мутко сказал, что финал нужно провести в конце мая. Но в связи с тем, что сборная собирается раньше, Черчесов был против. Назначили на 2-е число. Мы вообще не обращались по датам. Какая разница? У нас тоже игр много. Потом Юрий Семин выступил, пошла молва, что перенесут на 4 или 8 число. Но у нас 8-го игра с «Крыльями». Да и болельщики уже забронировали номера в гостиницах, билеты купили. Если «Локомотив» может компенсировать затраты болельщикам, то мы нет. Поэтому наш клуб был против переноса.

«ДУМАЛИ, ЧТО ВЫХОДНОЙ»

— Получается, РФПЛ решила подумать о переносе финала кубка после слов главного тренера. Это нормально?

— Видимо, они изначально думали, что 2 мая — выходной, а оказалось рабочий день.

— Семин жаловался, что календарь неправильный. Вам такой календарь тоже мешает готовить команду?

— Действительно, много матчей. Начинаем 22-го числа и почти за 10 дней проводим четыре игры. В принципе в Европе так играют, ничего страшного в этом нет. Тут уже умение подготовить команду.

— Тренеры «Локо» обещают ротацию на эти матчи. В «Урале» она тоже будет, или игроки выдержат темп?

— Посмотрим, у нас много молодых ребят, наверное, в каких-то матчах ротация будет.

— Учитывая последние результаты команд, «Урал» можно называть фаворитом в финале кубка?

— В кубке фаворитов нет, это отдельный турнир. Даже если «Локомотив» выйдет уставшим, все равно будет биться.

— Насколько трудно играть против команд, которые используют схему с тремя центральными защитниками?

— Не думаю, что трудно, просто нужно правильно действовать. Самое главное — как команды распоряжаются этой схемой. Вот в «Ростове» все отлажено в обороне.

— А в «Локо» не отлажено?

— Я еще не анализировал игру «Локомотива».

— «Урал» провел сумасшедший матч с «Краснодаром». Вратарь Андрей Синицын даже сравнил с игрой «Барселона» — ПСЖ. Есть что-то общее?

— Ну да, удалось с 0:3 отыграться. Краснодарцы говорят, что расслабленность их подвела? Их проблемы, не наши.

— Скоро у вас матчи с «Зенитом» и «Спартаком». Насколько реально отобрать очки?

— Посмотрим, не могу оценить шансы. Пока думаю о Томске.

— Тем более там молодые ребята сюрпризы преподносят.

— Да, играют с желанием, самоотдачей, поэтому наша забота на данный момент — игра с «Томью».