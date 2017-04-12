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12 апреля 2017, 16:00 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Семак оштрафован на 3 тыс. рублей за выход за пределы техзоны в матче с «Локо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогу полуфинала Кубка России «Локомотив» — «Уфа» (1:0).

«По матчу “Локомотив” — “Уфа” мы рассмотрели два момента. Главный тренер “Уфы” Сергей Семак выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 3 тыс. рублей. Также болельщики “Локомотива” использовали пиротехнику, поэтому клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

5.04.2017 19:30 Зрители 9851 Плей-офф: 1/2 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Голы
44′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
90+2′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
57′ Тимофей Маргасов 3
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов 27
75′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
45′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
71′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 88′
3 Павел Аликин (к) 53′
4 Алексей Никитин
9 Ондржей Ванек 48′
19 Иван Пауревич 90+2′
93 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 83′ 51′
57 Вячеслав Кротов
17 Дмитрий Живоглядов 87′
45 Александр Пуцко
7 Дмитрий Сысуев 61′
98 Иван Обляков
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
9 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена

Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», не будет перенесена. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.
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