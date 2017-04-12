Семак оштрафован на 3 тыс. рублей за выход за пределы техзоны в матче с «Локо»

«По матчу “Локомотив” — “Уфа” мы рассмотрели два момента. Главный тренер “Уфы” Сергей Семак выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 3 тыс. рублей. Также болельщики “Локомотива” использовали пиротехнику, поэтому клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.