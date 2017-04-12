Семак оштрафован на 3 тыс. рублей за выход за пределы техзоны в матче с «Локо»
Глава
контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогу полуфинала Кубка России «Локомотив» — «Уфа» (1:0).
«По матчу “Локомотив” — “Уфа” мы рассмотрели два момента. Главный тренер “Уфы” Сергей Семак выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 3 тыс. рублей. Также болельщики “Локомотива” использовали пиротехнику, поэтому клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
|5.04.2017 19:30
|Зрители 9851
|Плей-офф: 1/2 финала
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Уфа
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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