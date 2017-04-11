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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29394724/
11 апреля 2017, 23:08 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», не будет перенесена. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

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Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая, как и планировалось.

Сочи станет десятым городом, в котором пройдет финал Кубка России, после Москвы, Химок, Ростова-на-Дону, Ярославля, Екатеринбурга, Грозного, Каспийска, Астрахани и Казани.

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Новости Кубка России

«Урал»: недопустимо менять дату финала Кубка России

«Урал»: недопустимо менять дату финала Кубка России

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Недопустимо менять дату финального матча Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом», так как больше всего от переноса пострадают болельщики команд, говорится в заявлении «Урала».
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