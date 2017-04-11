Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», не будет перенесена. Об этом сообщает
пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.
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Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая, как и планировалось.
Сочи станет десятым городом, в котором пройдет финал Кубка России, после Москвы, Химок,
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