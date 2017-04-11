«Урал»: недопустимо менять дату финала Кубка России
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Недопустимо менять дату финального матча Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом», так как больше всего от переноса пострадают болельщики команд, говорится в заявлении «Урала».
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Финальный матч Кубка России запланирован на 2 мая в Сочи. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во вторник заявил, что Российской футбольной
«Руководство “Урала” крайне негативно относится к подобным изменениям в календаре. Финал Кубка России крайне важен для клуба, целого региона и наших многочисленных болельщиков. Многие из них уже купили дорогостоящие билеты в Сочи, чтобы поддержать команду в историческом для нее поединке. Многие любители футбола едут в Сочи семьями, а, зная дату, которая была официально объявлена заранее, большинство из них уже купили невозвратные билеты на самолет стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей, оплатили отели», — говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».
«По нашей информации, порядка 500 человек уже имеют на руках билеты по маршруту
Ранее в понедельник «Локомотив» объявил, что готов компенсировать своим болельщикам расходы в случае переноса даты финала Кубка России.
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