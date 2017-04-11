«Урал»: недопустимо менять дату финала Кубка России

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Финальный матч Кубка России запланирован на 2 мая в Сочи. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во вторник заявил, что Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) дано поручение до конца дня 11 апреля определиться с возможным переносом даты.

«Руководство “Урала” крайне негативно относится к подобным изменениям в календаре. Финал Кубка России крайне важен для клуба, целого региона и наших многочисленных болельщиков. Многие из них уже купили дорогостоящие билеты в Сочи, чтобы поддержать команду в историческом для нее поединке. Многие любители футбола едут в Сочи семьями, а, зная дату, которая была официально объявлена заранее, большинство из них уже купили невозвратные билеты на самолет стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей, оплатили отели», — говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».

«По нашей информации, порядка 500 человек уже имеют на руках билеты по маршруту Екатеринбург-Сочи. Они рискуют лишиться возможности увидеть самый главный матч в истории своей любимой команды, а также понести финансовые потери. Исходя из этого, мы считаем недопустимым менять в сложившихся обстоятельствах дату матча. Подобным образом, больше всех страдают не клубы и футболисты, а их болельщики! Рассчитываем, что здравый смысл возобладает, и главные люди, для которых и проводится этот финал, не пострадают», — отмечается в тексте.

Ранее в понедельник «Локомотив» объявил, что готов компенсировать своим болельщикам расходы в случае переноса даты финала Кубка России.