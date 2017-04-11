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Напомним, Семин обрушился с критикой на календарь после матча 22-го тура с «Ростовом».

— Тот календарь, который представила премьер-лига, он неправильный и ненормальный! — возмутился четырехкратный обладатель Кубка России. — Это финал! Команды должны подойти в хорошем состоянии и показать хороший футбол, за который лиге не было бы стыдно. Но как можно подойти в хорошем состоянии, если за шесть дней до него команда проведет три игры?! если за шесть дней до него команда проведет три игры?! Я этого не понимаю. Или на Кубок просто не обратили внимания.

Мнения футбольной общественности на заявление Семина разделились. Многие мэтра поддержали. Но нашлись и те, кто посчитал, что главный тренер «Локо» «стелет соломку».

— Одна из претензий к вам — почему подняли вопрос только сейчас?

— Это не так. Я поднял этот вопрос сразу же! Как только мы прошли в полуфинале «Уфу». То есть даже до публикации календаря туров премьер-лиги.

— Но о том, что финал Кубка пройдет в Сочи 2 мая, было объявлено больше месяца назад.

— До выхода в финал заниматься этим было бы странно и нелогично. А вот когда решили задачу, то сообщили лиге свое видение ситуации. Акцентировали внимание на том, что финал Кубка России — это одно из важнейших событий футбольного сезона. Команды должны быть в своей лучшей форме. А для этого нужно иметь время на подготовку. Однако «Локомотив» сыграет 26 апреля с ЦСКА, 29-го — в гостях у «Рубина», а 2 мая уже в Сочи. То есть три матча за шесть дней. У «Урала» — три матча за семь дней. Откуда тут взяться свежести?

— Некоторым кажется, что вы таким образом заранее оправдываетесь.

— Да дело не в «Локомотиве»! Просто мне неприятно, что финал Кубка, который должен быть рекламой нашего футбола, заведомо портят. В таком микроцикле футболисты физически не смогут подойти к матчу в хорошем состоянии.

— В зарубежных лигах график у команд порой еще более насыщенный, но жалобы на календарь не особо слышны.

— Всегда слышны! Видимо, вы плохо следите за иностранными чемпионатами. И я думаю, у нас есть еще время исправить очевидную ошибку. Почему вообще финал назначили на 2 мая? Это ведь даже не выходной, а рабочий день.

— Вы предлагаете поменять дату финала? И как быть с интересами сборной России, которая должна готовиться к Кубку конфедераций?

— Да есть куда перенести этот матч! Например, на 4 мая. Или на 8-е. Кстати, «Урал» играет матч чемпионата 25 апреля, а мы 26-го. То есть у них будет лишний день на отдых. Все должны быть в одинаковых условиях.