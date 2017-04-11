Мутко: Окончательная дата финала Кубка России по футболу должна быть объявлена 11 апреля
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Окончательная дата проведения финал Кубка России по футболу должна быть объявлена вечером во вторник. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«Мы дали возможность лиге определиться с датами до конца дня. Сегодня должны к вечеру все объявить», — отметил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter