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11 апреля 2017, 17:55 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Мутко: Окончательная дата финала Кубка России по футболу должна быть объявлена 11 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Окончательная дата проведения финал Кубка России по футболу должна быть объявлена вечером во вторник. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Мы дали возможность лиге определиться с датами до конца дня. Сегодня должны к вечеру все объявить», — отметил вице-премьер.
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