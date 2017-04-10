«Урал» выбран хозяином финального матча Кубка России
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским «Локомотивом». Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Екатеринбургский клуб на правах хозяина имеет право выбора цвета формы и раздевалки.
Победитель Кубка России примет участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.
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