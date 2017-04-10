«Урал» выбран хозяином финального матча Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля./ТАСС/. Специальный рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи будет организован 2 мая для болельщиков футбольного клуба «Урал», которые отправятся на финальный матч Кубка России с «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».