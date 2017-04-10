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10 апреля 2017, 12:49 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Урал» выбран хозяином финального матча Кубка России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Екатеринбургский клуб на правах хозяина имеет право выбора цвета формы и раздевалки.

Победитель Кубка России примет участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.

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Спецрейс до Сочи будет организован для болельщиков «Урала» в день финала Кубка России

Спецрейс до Сочи будет организован для болельщиков «Урала» в день финала Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля./ТАСС/. Специальный рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи будет организован 2 мая для болельщиков футбольного клуба «Урал», которые отправятся на финальный матч Кубка России с «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
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