Спецрейс до Сочи будет организован для болельщиков «Урала» в день финала Кубка России

Финальный матч Кубка России по футболу, в которым сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

«Спецрейс для болельщиков футбольного клуба “Урал” полетит в Сочи 2 мая в 8:00 мск, прилет запланирован на 9:20. Вернуться болельщики смогут вечером 2 мая в 23:00 или 3 мая в 14:50», — сказали в пресс-службе.

Победитель Кубка России примет участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.