Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29373663/
10 апреля 2017, 11:38 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Спецрейс до Сочи будет организован для болельщиков «Урала» в день финала Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля./ТАСС/. Специальный рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи будет организован 2 мая для болельщиков футбольного клуба «Урал», которые отправятся на финальный матч Кубка России с «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Финальный матч Кубка России по футболу, в которым сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

«Спецрейс для болельщиков футбольного клуба “Урал” полетит в Сочи 2 мая в 8:00 мск, прилет запланирован на 9:20. Вернуться болельщики смогут вечером 2 мая в 23:00 или 3 мая в 14:50», — сказали в пресс-службе.

Победитель Кубка России примет участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Илюмжинов прибыл на заседание внеочередного президентского совета FIDE

Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи

Футболист Олег Иванов готов завершить карьеру в "Тереке"