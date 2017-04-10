Спецрейс до Сочи будет организован для болельщиков «Урала» в день финала Кубка России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля./ТАСС/. Специальный рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи будет организован 2 мая для болельщиков футбольного клуба «Урал», которые отправятся на финальный матч Кубка России с «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Финальный матч Кубка России по футболу, в которым сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».
«Спецрейс для болельщиков футбольного клуба “Урал” полетит в Сочи 2 мая в 8:00 мск, прилет запланирован на 9:20. Вернуться болельщики смогут вечером 2 мая в 23:00 или 3 мая в 14:50», — сказали в
Победитель Кубка России примет участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.
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