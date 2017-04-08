Юрий Семин прошел в свой одиннадцатый кубковый финал

В середине недели определились финалисты Кубка России. Московский «Локомотив» в полуфинале обыграл на своем поле «Уфу» (1:0). Благодаря этой победе главный тренер команды Юрий Семин получил возможность сыграть в одиннадцатом в своей жизни финале национального кубка. В бытность футболистом он завоевал Кубок СССР-1970 в составе московского «Динамо». В 1990 году уже в качестве главного тренера «Локомотива» Семин вышел в финал союзного турнира, где был разгромлен киевским «Динамо» (1:6). Позже он четырежды приводил «железнодорожников» к победе в Кубке России (1996, 1997, 2000, 2001) и один раз «Локо» выходил в финал (1998). Также Юрий Семин играл в финалах Кубка Украины (2008, 2011) во главе киевского «Динамо» и Кубка Азербайджана (2014) во главе «Габалы».

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Локомотив» абсолютно заслуженно вышел в финал Кубка России.

— Футболисты «Локомотива» изначально были фаворитами в игре с «Уфой», что они и доказали результатом, — заявил «Известиям» Мостовой. — Уровень московского клуба все-таки повыше, чем у уфимцев, и они просто сделали то, что должны были сделать. Поэтому «железнодорожники» абсолютно заслуженно вышли в финал. И там, на мой взгляд, они также будут считаться фаворитами. Тем не менее не стоит забывать, что в единственном решающем матче может произойти всё что угодно.

Высоко оценивает шансы команды Юрия Семина победить в финале турнира и экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин, который под руководством 69-летнего специалиста выигрывал Кубок России в составе «железнодорожников» в 2000 году, забив победный гол в финальном матче против ЦСКА (3:2 в дополнительное время).

— В свое время при Юрии Павловиче команда очень хорошо играла именно в этом турнире, — заявил «Известиям» Булыкин. — Поэтому есть очень большая вероятность, что «железнодорожники» выиграют титул и пройдут в Лигу Европы. Ну, а для «Урала» уже сам факт выхода в финал является большим достижением. Это — огромное подспорье для футбола в их регионе. Наверняка команда Александра Тарханова костьми ляжет, чтобы победить. И у них есть шанс, поскольку кубковые матчи всегда непредсказуемы.

Он отметил также, что «Локомотив» после зимнего перерыва отлично играет в нападении, где правят был форвард Ари и полузащитник Алексей Миранчук. При этом у команды имеются проблемы в обороне, связанные с травмой капитана команды Ведрана Чорлуки.

— «Локомотив» очень хорошо выглядит весной, особенно в нападении, — сказал эксперт. — Ари и Миранчук стали очень серьезной силой. Если команда наладит игру в обороне в отсутствие травмированного Чорлуки, то в чемпионате она тоже сможет добиться очень многого, поскольку от четвертого до девятого места сейчас отрыв всего в четыре очка. Отрадно, что в сезоне, который должен был стать переходным от одного президента клуба к другому, команда сумела серьезно настроиться и сейчас претендует на удачное завершение обоих турниров.

Александр Мостовой считает, что «Урал» в финале турнира может преподнести очередной сюрприз. Подопечные Александра Тарханова в полуфинале обыграли дома казанский «Рубин» (2:1). Для команды из Екатеринбурга это будет первый в истории шанс взять официальный титул среди профессиональных клубов.

— «Рубин» в этом сезоне всегда очень непредсказуем, — отметил футболист. — У них фактически нет костяка и по ходу чемпионата часто возникали проблемы. Это не могло не сказаться и на кубковом матче. Но «Урал», конечно, сотворил маленькое чудо. Это, несомненно, очень важное достижение для них. Понятно, что екатеринбуржцы уступают «Локомотиву» по классу, но они уже показывали, что могут преподнести сюрприз.

Помимо триумфа «Локомотива» и «Урала», резонансным событием полуфиналов стал вылет казанского «Рубина», фактически похоронивший сезон команды Хавьера Грасии. Испанский специалист летом 2016 года подписал четырехлетний контракт с татарским клубом. По данным СМИ, его зарплата составляет €1 млн. Клуб провел масштабную трансферную кампанию — перед нынешним сезоном состав команды пополнили 15 футболистов, из них восемь иностранцев с высокими зарплатами и общей суммой трансферов, по данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, в €40 млн. Несмотря на это, «Рубин» провалил чемпионат России, а в марте в СМИ прошла информация о конфликте ряда российских игроков с легионерами.

— Мы все понимаем, как функционирует наш футбол, — подчеркнул Дмитрий Булыкин. — Пригласили столько людей за такие суммы, а потом начался конфликт внутри команды. Деньги, получается, оказались выброшенными на ветер. Не факт, что в следующем сезоне эти футболисты продолжат выступать за «Рубин». Соотношение потраченных средств и итогового места в чемпионате вкупе с вылетом из Кубка России говорит само за себя. Думаю, оргвыводы последуют уже по окончании сезона.

«Рубин» после 21-го тура занимает десятое место в чемпионате России и практически лишился шансов попасть в еврокубки, где в последний раз играл в прошлом сезоне. При этом Булыкин отметил сходство между нынешним казанским клубом и московским «Динамо» середины 2000-х годов, в котором играл сам. Тогда бело-голубыми владел бизнесмен из Монако Алексей Федорычев, при котором развернулась масштабная трансферная кампания с приобретением многочисленных звезд футбола из Португалии, однако результата это не дало, а в 2006 году клуб едва не вылетел из премьер-лиги.

— С учетом того, что у нас в чемпионате есть лимит на легионеров, вдвойне странно приглашать столько зарубежных футболистов, — резюмировал Булыкин. — Тем более что это не дало результат. Лучше бы обкатали молодых российских футболистов, которые в следующем сезоне могли быть игроками основы, а в будущем и сборной. «Рубин» уже показал при Ринате Билялетдинове, что может попадать в еврокубки с российскими игроками и за небольшие деньги. Хочется, чтобы доверяли своим футболистам, а не закупали пачками иностранцев с отрицательным результатом. Можно, конечно, придумать отговорки из серии «дайте нам время», «нужна адаптация». Но в преддверии чемпионата мира-2018, к которому надо растить собственную молодежь, такие закупки не красят наш футбол.

Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».