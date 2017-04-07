Об этом сказал полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.



«Соперника не выбирают. “Урал” оказался сильнее “Рубина”, поэтому и пробился в финал. “Локомотиву” нет разницы, с кем играть, у нас одна цель — победить. Когда ждать моего выхода на поле в футболке “Локомотива”? Пусть это останется секретом», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.



Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится 2 мая в Сочи.