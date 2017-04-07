Лоськов: «Локо» нет разницы, с кем играть в финале Кубка, у нас цель — победить
«Локомотиву» без разницы, с кем играть в финале Кубка России, так как целью клуба является победа в турнире.
Об этом сказал полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.
«Соперника не выбирают. “Урал” оказался сильнее “Рубина”, поэтому и пробился в финал. “Локомотиву” нет разницы, с кем играть, у нас одна цель — победить. Когда ждать моего выхода на поле в футболке “Локомотива”? Пусть это останется секретом», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится 2 мая в Сочи.
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