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7 апреля 2017, 15:48 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Лоськов: «Локо» нет разницы, с кем играть в финале Кубка, у нас цель — победить

«Локомотиву» без разницы, с кем играть в финале Кубка России, так как целью клуба является победа в турнире.

Об этом сказал полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.

«Соперника не выбирают. “Урал” оказался сильнее “Рубина”, поэтому и пробился в финал. “Локомотиву” нет разницы, с кем играть, у нас одна цель — победить. Когда ждать моего выхода на поле в футболке “Локомотива”? Пусть это останется секретом», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится 2 мая в Сочи.

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