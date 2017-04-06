Семин V или Тарханов I?
Мнение нашего обозревателя о том, каким получился состав финала Кубка России-2016/17.
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Видимо, что-то случилось...
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12 мая большому российскому тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет. Десятью днями раньше Юрий Палыч может преподнести себе отличный подарок на юбилей, выиграв пятый, рекордный, Кубок России. Столько же — четыре — сейчас у Валерия Газзаева. Интересно, желает ли Валерий Георгиевич успеха своему давнему другу, с которым они вместе играли в «Локо» 70-х?
В четверг вечером я задал этот вопрос самому Газзаеву. Ответ прозвучал моментально:
— Искренне желаю, чтобы Юра выиграл, и буду рад этому. Любые рекорды рано или поздно бьются. Клянусь, до сегодняшнего дня не знал, что мы с Семиным делим это достижение. Открыл номер «СЭ» за четверг, где вы об этом написали, и подумал: ничего себе! Мы с ним дружим уже более 40 лет — с 1976-го. Конечно, были времена, когда мы конкурировали: он отстаивал интересы «Локомотива», я — «Алании», ЦСКА. Но у нас был исключительно спортивный спор, и в нашем соперничестве мы никогда не переходили грань. После матча с «Уфой» я позвонил ему, поздравил с выходом в финал и сказал, что буду за него болеть. Рад и тому, что встретится он с другим тренером советской школы — Сашей Тархановым. Тем интереснее будет матч в Сочи!
К словам Газзаева — немного цифр. В кубковых финалах семинский «Локомотив» обыгрывал «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Анжи». Впервые это произошло 21 год назад, последний раз — 16. Теперь его соперник — «Урал». Не самая, что тут скрывать, громкая вывеска. Но кто виноват, что «Спартак» проиграл «СКА-Хабаровск», ЦСКА — «Енисею», «Зенит» был разгромлен «Анжи», а «Краснодар» разбазарил преимущество в три мяча над тем же «Уралом»?
Многие предвкушали схватку «Локо» с «Рубином» — не только
Не сработало. Вполне возможно, что забил бы при счете 1:1 Жонатас пенальти — и Казань эту игру уже не отпустила бы. Но футбол не признает слова «бы», и промах бразильца стал для гостей фатальным. Ильин и Новиков — не самые именитые российские футболисты, но именно их удары впервые в истории вывели «Урал» в решающий матч. И, если вспомнить их отыгрыш с 0:3 в Краснодаре, разве можно назвать это несправедливым?
По делу, на мой взгляд, выиграл и «Локомотив» у «Уфы». При том, что первые полчаса команда Сергея Семака смотрелась интереснее. А я, глядя на это, вспоминал неожиданные слова Семина после матча в прошлый
По моему убеждению (хотя Семин в этом так и не признался), это был абсолютно педагогический ход. Опытнейшему тренеру меньше всего хотелось, чтобы его футболисты заранее решили, что обыграют такую «Уфу» и на Кубок. И он оказался прав: Семак и его футболисты теперь смотрелись гораздо цельнее, и используй они свои шансы в начале — еще неизвестно, смог ли бы «Локо» сравнять счет.
Но спустя полчаса хорошей игры «Уфа» с поля исчезла и вернулась лишь в самой концовке. Однако этого не хватило. Во втором матче подряд не спас герой старта весны Беленов: удары Фарфана в чемпионате и Фернандеша в Кубке были хороши, но не казались неберущимися. Ну сильнее Акинфеев любого другого российского вратаря, никуда ты от этого не денешься!
Мне показалось, что у локомотивцев до перерыва на поле было слишком много атакующих исполнителей, которые мешали друг другу: Фарфан сверкал без Ари, а вместе, да еще и с Миранчуком, и с Фернандешем, наблюдался некоторый перебор. Замена в перерыве перуанца на Тарасова восстановила баланс, и после перерыва «Локо» выглядел уже куда более внятно. Так, как
Семин «зажег» на пресс-конференции: в ответ на вопрос о сверхуверенных действиях Кверквелии заявил, что «Локомотив» всегда
Победу же «Урала» над «Рубином» я посвящаю не таким уж малочисленным товарищам, которые считали неизбежной сдачу этой игры казанцам в ответ на победу уральцев в недавнем матче чемпионата. Господи, до какой же степени теория заговора овладела умами, что
Семину и Александру Тарханову — 131 год на двоих. У одного — два золота чемпионата России, четыре Кубка, два Суперкубка, чемпионство и Суперкубок Украины. У другого — умение здорово поставить комбинационную игру, но ни одного трофея и даже медали (их, кроме золота, я у Семина даже не перечислял, иначе газетного пространства не останется).
Все это, как и уровень игроков, делает, конечно, «Локомотив» фаворитом финала. Но разве не были такими же фаворитами во встречах с «Уралом» и «Краснодар», и «Рубин»? А в финале — екатеринбуржцы. Новички решающих встреч, которые понимают: для многих из них это, может, в первый и последний раз. И играют они, заметьте, в живой и зрелищный футбол. Когда хотят.
В финале Кубка — хотеть будут точно. А потому обязательно включите трансляцию из Сочи 2 мая. Скучно не будет!
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