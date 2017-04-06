Семин V или Тарханов I?

12 мая большому российскому тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет. Десятью днями раньше Юрий Палыч может преподнести себе отличный подарок на юбилей, выиграв пятый, рекордный, Кубок России. Столько же — четыре — сейчас у Валерия Газзаева. Интересно, желает ли Валерий Георгиевич успеха своему давнему другу, с которым они вместе играли в «Локо» 70-х?

В четверг вечером я задал этот вопрос самому Газзаеву. Ответ прозвучал моментально:

— Искренне желаю, чтобы Юра выиграл, и буду рад этому. Любые рекорды рано или поздно бьются. Клянусь, до сегодняшнего дня не знал, что мы с Семиным делим это достижение. Открыл номер «СЭ» за четверг, где вы об этом написали, и подумал: ничего себе! Мы с ним дружим уже более 40 лет — с 1976-го. Конечно, были времена, когда мы конкурировали: он отстаивал интересы «Локомотива», я — «Алании», ЦСКА. Но у нас был исключительно спортивный спор, и в нашем соперничестве мы никогда не переходили грань. После матча с «Уфой» я позвонил ему, поздравил с выходом в финал и сказал, что буду за него болеть. Рад и тому, что встретится он с другим тренером советской школы — Сашей Тархановым. Тем интереснее будет матч в Сочи!

К словам Газзаева — немного цифр. В кубковых финалах семинский «Локомотив» обыгрывал «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Анжи». Впервые это произошло 21 год назад, последний раз — 16. Теперь его соперник — «Урал». Не самая, что тут скрывать, громкая вывеска. Но кто виноват, что «Спартак» проиграл «СКА-Хабаровск», ЦСКА — «Енисею», «Зенит» был разгромлен «Анжи», а «Краснодар» разбазарил преимущество в три мяча над тем же «Уралом»?

Многие предвкушали схватку «Локо» с «Рубином» — не только из-за статуса команд, но в первую очередь благодаря фигуре Алексея Миранчука. Вот только представьте: железнодоржники обыгрывают казанцев, и Миранчук забивает «хрустальный» гол либо делает решающую передачу. Полузащитник переходит в клуб, который сам же оставляет без еврокубков. Сюжет, а?

Не сработало. Вполне возможно, что забил бы при счете 1:1 Жонатас пенальти — и Казань эту игру уже не отпустила бы. Но футбол не признает слова «бы», и промах бразильца стал для гостей фатальным. Ильин и Новиков — не самые именитые российские футболисты, но именно их удары впервые в истории вывели «Урал» в решающий матч. И, если вспомнить их отыгрыш с 0:3 в Краснодаре, разве можно назвать это несправедливым?

По делу, на мой взгляд, выиграл и «Локомотив» у «Уфы». При том, что первые полчаса команда Сергея Семака смотрелась интереснее. А я, глядя на это, вспоминал неожиданные слова Семина после матча в прошлый уик-энд с той же «Уфой» в чемпионате. Тогда «Локомотив» на выезде перестрелял соперника — 14:4 всего и 6:0 в створ. Итоговый счет 1:0 в пользу «Локо» казался крайне скромным для такого преимущества, и тем неожиданнее оказалось услышать от двукратного чемпиона России и чемпиона Украины слова о равной игре.

По моему убеждению (хотя Семин в этом так и не признался), это был абсолютно педагогический ход. Опытнейшему тренеру меньше всего хотелось, чтобы его футболисты заранее решили, что обыграют такую «Уфу» и на Кубок. И он оказался прав: Семак и его футболисты теперь смотрелись гораздо цельнее, и используй они свои шансы в начале — еще неизвестно, смог ли бы «Локо» сравнять счет.

Но спустя полчаса хорошей игры «Уфа» с поля исчезла и вернулась лишь в самой концовке. Однако этого не хватило. Во втором матче подряд не спас герой старта весны Беленов: удары Фарфана в чемпионате и Фернандеша в Кубке были хороши, но не казались неберущимися. Ну сильнее Акинфеев любого другого российского вратаря, никуда ты от этого не денешься!

Мне показалось, что у локомотивцев до перерыва на поле было слишком много атакующих исполнителей, которые мешали друг другу: Фарфан сверкал без Ари, а вместе, да еще и с Миранчуком, и с Фернандешем, наблюдался некоторый перебор. Замена в перерыве перуанца на Тарасова восстановила баланс, и после перерыва «Локо» выглядел уже куда более внятно. Так, как красно-зеленые смотрятся всю эту весну, за которую уступили только однажды — «Краснодару». И то во многом случайно.

Семин «зажег» на пресс-конференции: в ответ на вопрос о сверхуверенных действиях Кверквелии заявил, что «Локомотив» всегда что-то выигрывает, когда в его составе есть грузин. И сразу вспомнилось — Джанашия, Асатиани, Ашветия… А как их не стало — так и с трофеями проблемы возникли. Прав Юрий Палыч!

Победу же «Урала» над «Рубином» я посвящаю не таким уж малочисленным товарищам, которые считали неизбежной сдачу этой игры казанцам в ответ на победу уральцев в недавнем матче чемпионата. Господи, до какой же степени теория заговора овладела умами, что кто-то подверстывает под нее и полуфинал Кубка! Впрочем, во многом виноваты в этом сами уральцы, чьи матчи с «Тереком» из памяти еще не выветрились. Но сейчас, к счастью, о дурном запахе не было и речи. А сложнейший путь «Урала» к этому финалу заслуживает всяческого уважения.

Семину и Александру Тарханову — 131 год на двоих. У одного — два золота чемпионата России, четыре Кубка, два Суперкубка, чемпионство и Суперкубок Украины. У другого — умение здорово поставить комбинационную игру, но ни одного трофея и даже медали (их, кроме золота, я у Семина даже не перечислял, иначе газетного пространства не останется).

Все это, как и уровень игроков, делает, конечно, «Локомотив» фаворитом финала. Но разве не были такими же фаворитами во встречах с «Уралом» и «Краснодар», и «Рубин»? А в финале — екатеринбуржцы. Новички решающих встреч, которые понимают: для многих из них это, может, в первый и последний раз. И играют они, заметьте, в живой и зрелищный футбол. Когда хотят.

В финале Кубка — хотеть будут точно. А потому обязательно включите трансляцию из Сочи 2 мая. Скучно не будет!