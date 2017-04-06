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6 апреля 2017, 23:39 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Семин V или Тарханов I?

Мнение нашего обозревателя о том, каким получился состав финала Кубка России-2016/17.

<span class=error>Мнени</span> Игоря <span class=error>РАБИНЕРА</span> о том каким получился состав финала Кубка России-2016/17. Увеличить
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12 мая большому российскому тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет. Десятью днями раньше Юрий Палыч может преподнести себе отличный подарок на юбилей, выиграв пятый, рекордный, Кубок России. Столько же — четыре — сейчас у Валерия Газзаева. Интересно, желает ли Валерий Георгиевич успеха своему давнему другу, с которым они вместе играли в «Локо» 70-х?

В четверг вечером я задал этот вопрос самому Газзаеву. Ответ прозвучал моментально:

— Искренне желаю, чтобы Юра выиграл, и буду рад этому. Любые рекорды рано или поздно бьются. Клянусь, до сегодняшнего дня не знал, что мы с Семиным делим это достижение. Открыл номер «СЭ» за четверг, где вы об этом написали, и подумал: ничего себе! Мы с ним дружим уже более 40 лет — с 1976-го. Конечно, были времена, когда мы конкурировали: он отстаивал интересы «Локомотива», я — «Алании», ЦСКА. Но у нас был исключительно спортивный спор, и в нашем соперничестве мы никогда не переходили грань. После матча с «Уфой» я позвонил ему, поздравил с выходом в финал и сказал, что буду за него болеть. Рад и тому, что встретится он с другим тренером советской школы — Сашей Тархановым. Тем интереснее будет матч в Сочи!

К словам Газзаева — немного цифр. В кубковых финалах семинский «Локомотив» обыгрывал «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Анжи». Впервые это произошло 21 год назад, последний раз — 16. Теперь его соперник — «Урал». Не самая, что тут скрывать, громкая вывеска. Но кто виноват, что «Спартак» проиграл «СКА-Хабаровск», ЦСКА — «Енисею», «Зенит» был разгромлен «Анжи», а «Краснодар» разбазарил преимущество в три мяча над тем же «Уралом»?

Многие предвкушали схватку «Локо» с «Рубином» — не только из-за статуса команд, но в первую очередь благодаря фигуре Алексея Миранчука. Вот только представьте: железнодоржники обыгрывают казанцев, и Миранчук забивает «хрустальный» гол либо делает решающую передачу. Полузащитник переходит в клуб, который сам же оставляет без еврокубков. Сюжет, а?

Не сработало. Вполне возможно, что забил бы при счете 1:1 Жонатас пенальти — и Казань эту игру уже не отпустила бы. Но футбол не признает слова «бы», и промах бразильца стал для гостей фатальным. Ильин и Новиков — не самые именитые российские футболисты, но именно их удары впервые в истории вывели «Урал» в решающий матч. И, если вспомнить их отыгрыш с 0:3 в Краснодаре, разве можно назвать это несправедливым?

По делу, на мой взгляд, выиграл и «Локомотив» у «Уфы». При том, что первые полчаса команда Сергея Семака смотрелась интереснее. А я, глядя на это, вспоминал неожиданные слова Семина после матча в прошлый уик-энд с той же «Уфой» в чемпионате. Тогда «Локомотив» на выезде перестрелял соперника — 14:4 всего и 6:0 в створ. Итоговый счет 1:0 в пользу «Локо» казался крайне скромным для такого преимущества, и тем неожиданнее оказалось услышать от двукратного чемпиона России и чемпиона Украины слова о равной игре.

По моему убеждению (хотя Семин в этом так и не признался), это был абсолютно педагогический ход. Опытнейшему тренеру меньше всего хотелось, чтобы его футболисты заранее решили, что обыграют такую «Уфу» и на Кубок. И он оказался прав: Семак и его футболисты теперь смотрелись гораздо цельнее, и используй они свои шансы в начале — еще неизвестно, смог ли бы «Локо» сравнять счет.

Но спустя полчаса хорошей игры «Уфа» с поля исчезла и вернулась лишь в самой концовке. Однако этого не хватило. Во втором матче подряд не спас герой старта весны Беленов: удары Фарфана в чемпионате и Фернандеша в Кубке были хороши, но не казались неберущимися. Ну сильнее Акинфеев любого другого российского вратаря, никуда ты от этого не денешься!

Мне показалось, что у локомотивцев до перерыва на поле было слишком много атакующих исполнителей, которые мешали друг другу: Фарфан сверкал без Ари, а вместе, да еще и с Миранчуком, и с Фернандешем, наблюдался некоторый перебор. Замена в перерыве перуанца на Тарасова восстановила баланс, и после перерыва «Локо» выглядел уже куда более внятно. Так, как красно-зеленые смотрятся всю эту весну, за которую уступили только однажды — «Краснодару». И то во многом случайно.

Семин «зажег» на пресс-конференции: в ответ на вопрос о сверхуверенных действиях Кверквелии заявил, что «Локомотив» всегда что-то выигрывает, когда в его составе есть грузин. И сразу вспомнилось — Джанашия, Асатиани, Ашветия… А как их не стало — так и с трофеями проблемы возникли. Прав Юрий Палыч!

Победу же «Урала» над «Рубином» я посвящаю не таким уж малочисленным товарищам, которые считали неизбежной сдачу этой игры казанцам в ответ на победу уральцев в недавнем матче чемпионата. Господи, до какой же степени теория заговора овладела умами, что кто-то подверстывает под нее и полуфинал Кубка! Впрочем, во многом виноваты в этом сами уральцы, чьи матчи с «Тереком» из памяти еще не выветрились. Но сейчас, к счастью, о дурном запахе не было и речи. А сложнейший путь «Урала» к этому финалу заслуживает всяческого уважения.

Семину и Александру Тарханову — 131 год на двоих. У одного — два золота чемпионата России, четыре Кубка, два Суперкубка, чемпионство и Суперкубок Украины. У другого — умение здорово поставить комбинационную игру, но ни одного трофея и даже медали (их, кроме золота, я у Семина даже не перечислял, иначе газетного пространства не останется).

Все это, как и уровень игроков, делает, конечно, «Локомотив» фаворитом финала. Но разве не были такими же фаворитами во встречах с «Уралом» и «Краснодар», и «Рубин»? А в финале — екатеринбуржцы. Новички решающих встреч, которые понимают: для многих из них это, может, в первый и последний раз. И играют они, заметьте, в живой и зрелищный футбол. Когда хотят.

В финале Кубка — хотеть будут точно. А потому обязательно включите трансляцию из Сочи 2 мая. Скучно не будет!

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