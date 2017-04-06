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АРИ И ФАРФАН КПД НЕ ДАЛИ

— Когда в последний раз были в Сочи?

— Два года назад, на симпозиуме европейских тренеров.

— А стадион «Фишт» когда-нибудь посещали?

— Нет, только со стороны видел. Правда, смотрел матч сборной с бельгийцами — и отмечал про себя красоту арены: совершенно фантастическое зрелище. Поле там тоже роскошное: ребята, которые вернулись из сборной, признавались, — газон вообще один из лучших, когда-либо ими виденных.

— Вам выпал счастливый шанс лично опробовать поле и стадион в финале Кубка России.

— Не выпал — мы его добыли в очень тяжелой и сложной игре. Так будет правильнее.

— Когда-то Сочи для «Локомотива» был родным городом. Не болит душа по поводу базы в Хосте, больше не принадлежащей РЖД?

— Переживаю, конечно. Родное поле, на котором выросло не одно поколение наших игроков. И дети летом отдыхали… Были попытки вернуть, я тоже пытался помочь, но не получилось. Пансионат передан на баланс Краснодарского края.

— Возвращаясь к полуфиналу с «Уфой», нельзя не отметить одновременный выход в основе Фарфана и Ари. Эксперимент?

— В какой-то мере. Оба пришли к нам очень поздно, вместе играли совсем немного — только в «двухсторонках». На этот раз у них не совсем получилось, хотя старались. Не было нужного КПД. Но с учетом их рабочих характеристик, связка, вполне возможно, сложится в дальнейшем.

— То есть, причина — скорее нехватка времени на притирку, нежели игровая несовместимость Ари и Фарфана?

— Сейчас мне сложно ответить на этот вопрос. Нужно время.

ВЫИГРАЛИ — И ЗАБЫЛИ

— Означают ли два форварда в стартовом составе, что с «Уфой» вы собирались играть в атакующий активный футбол?

— Для меня нет разграничений на атакующий и оборонительный. Должен быть баланс. Мы прекрасно понимали, что такое «Уфа»: хорошая оборона и прекрасные контратаки. Эта команда любит простор. Поэтому задача была — не терять мяч в ключевых зонах на чужой половине поля во время атак. С определенной оговоркой это удалось. Задача номер два — чтобы форварды «Уфы» не получали мяч после дальних передач. И с этим наши защитник справились, на мой взгляд. Были в начале 7 минут, когда мы прозевали два момента у своих ворот. Потом все вошло в нужную колею. Хотя у такой команды, как «Уфа», выиграть два матча за неделю очень сложно. Обычно в таких случаях бывает хоть одна, да ничья. Самое же главное для меня — у игроков есть страсть и желание добывать результат в каждом матче. Они сражаются, ложатся под удары, никакого намека на равнодушие. Вот это действительно ценно. А в остальном, может, и удача в была на нашей стороне. В какой-то мере.

— Претензии в скучности футбола принимаете?

— Принимаю, но футбол можно смотреть по-разному. Этот был бойцовский, боевой. И, кстати, красивый во втором тайме, когда у нас было несколько почти голевых контратак. Зрелищность же — понятие относительное, если нет результата. Нам нужен был результат — и мы его добились. Болельщикам, думаю, тоже нравится в первую очередь результат. И тот факт, что они поедут поддержать нас в Сочи. Хотим, чтобы их было на «Фиште» как можно больше. Мы свои трибуны не разочаровали — и уже забыли этот полуфинал. Теперь все мысли о чемпионате, о незалеченных травмах, о календаре. В нас есть футбольный дух, есть команда «Локомотив» — и она мне нравится.

— Вам предстоит шестой российский кубковый финал. Были еще два украинских и один азербайджанский. Семин — кубковый тренер?

— Наверное. В каждом чемпионате что-то завоевывал, — тренер и должен к такому стремится. А Кубковый формат я люблю. Один матч — и все или ничего.

— Фернандеш оформился, как мозг команды?

— Мозг — действия всей команды. Когда надо — атакует, когда надо — защищается, вот что такое мозг. И баланс.

— Когда восстановятся Чорлука и Виталий Денисов?

— Оба готовятся к ближайшей игре.

ЕВРОКУБКИ — ЦЕЛЬ И ВЫЗОВ

— Для вас всегда было важно работать с управляемой командой. «Локомотив» сейчас такой?

— Да. Как раз в этом плане мне все очень нравится. Шероховатости были, но без них в футболе никак. Работали — устранили. И ротация обязательно будет в связи с большим количеством матчей, говорю я для тех, кто не очень доволен своим игровым временем. Критерий очень простой: выигрываешь конкуренцию — выходишь на поле.

— Три очка до зоны еврокубков — цель?

— Цель. И вызов.

— Коротко, но ясно. Чего сейчас больше не хватает «Локомотиву» — сыгранности или кадров?

— Идеальной ситуации в принципе не бывает. Сегодня мы должны делать акцент на страсть и результат в каждом матче. Ошибки при таком подходе можно простить.

— Как охарактеризуете финишный календарь «Локомотива»?

— Такой же сложный, как у всех!

— «Рубин» не вышел в финал Кубка и далековат от еврокубковой зоны. У вас, напротив, есть шансы туда попасть. Что должен чувствовать Миранчук в концовке такого сезона? С учетом его личных обстоятельств.

— Я говорю только на футбольном языке — околофутбольный меня не интересует. И знаю одно: если Миранчук продолжит хорошо играть и тренироваться, оставаясь лучшим на своей позиции, у меня не будет морального права не включать его в состав. Остальное вторично.

— Что скажете об «Урале» — сопернике по финалу Кубка?

— Дружная команда, выбившая в Краснодаре «Краснодар». Достаточная характеристика.

— На одном из недавних матчей президент клуба Илья Геркус был замечен в красном головном уборе, напоминавшем «петушок». Решил поддержать вашу примету?

— Если бы вы не сказали, я бы и не знал. У всех свои традиции. А на трибуны я во время игры не смотрю — только на поле.