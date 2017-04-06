Юрий Семин: Самое главное — страсть!
Главный тренер «Локомотива» в интервью «Советскому спорту» — о свое девятом кубковом финале, свиданием с Сочи и «скучности» игры железнодорожников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
АРИ И ФАРФАН КПД НЕ ДАЛИ
— Когда в последний раз были в Сочи?
— Два года назад, на симпозиуме европейских тренеров.
— А стадион «Фишт»
— Нет, только со стороны видел. Правда, смотрел матч сборной с бельгийцами — и отмечал про себя красоту арены: совершенно фантастическое зрелище. Поле там тоже роскошное: ребята, которые вернулись из сборной, признавались, — газон вообще один из лучших,
— Вам выпал счастливый шанс лично опробовать поле и стадион в финале Кубка России.
— Не выпал — мы его добыли в очень тяжелой и сложной игре. Так будет правильнее.
—
— Переживаю, конечно. Родное поле, на котором выросло не одно поколение наших игроков. И дети летом отдыхали… Были попытки вернуть, я тоже пытался помочь, но не получилось. Пансионат передан на баланс Краснодарского края.
— Возвращаясь к полуфиналу с «Уфой», нельзя не отметить одновременный выход в основе Фарфана и Ари. Эксперимент?
— В
— То есть, причина — скорее нехватка времени на притирку, нежели игровая несовместимость Ари и Фарфана?
— Сейчас мне сложно ответить на этот вопрос. Нужно время.
ВЫИГРАЛИ — И ЗАБЫЛИ
— Означают ли два форварда в стартовом составе, что с «Уфой» вы собирались играть в атакующий активный футбол?
— Для меня нет разграничений на атакующий и оборонительный. Должен быть баланс. Мы прекрасно понимали, что такое «Уфа»: хорошая оборона и прекрасные контратаки. Эта команда любит простор. Поэтому задача была — не терять мяч в ключевых зонах на чужой половине поля во время атак. С определенной оговоркой это удалось. Задача номер два — чтобы форварды «Уфы» не получали мяч после дальних передач. И с этим наши защитник справились, на мой взгляд. Были в начале 7 минут, когда мы прозевали два момента у своих ворот. Потом все вошло в нужную колею. Хотя у такой команды, как «Уфа», выиграть два матча за неделю очень сложно. Обычно в таких случаях бывает хоть одна, да ничья. Самое же главное для меня — у игроков есть страсть и желание добывать результат в каждом матче. Они сражаются, ложатся под удары, никакого намека на равнодушие. Вот это действительно ценно. А в остальном, может, и удача в была на нашей стороне. В
— Претензии в скучности футбола принимаете?
— Принимаю, но футбол можно смотреть
— Вам предстоит шестой российский кубковый финал. Были еще два украинских и один азербайджанский. Семин — кубковый тренер?
— Наверное. В каждом чемпионате
— Фернандеш оформился, как мозг команды?
— Мозг — действия всей команды. Когда надо — атакует, когда надо — защищается, вот что такое мозг. И баланс.
— Когда восстановятся Чорлука и Виталий Денисов?
— Оба готовятся к ближайшей игре.
ЕВРОКУБКИ — ЦЕЛЬ И ВЫЗОВ
— Для вас всегда было важно работать с управляемой командой. «Локомотив» сейчас такой?
— Да. Как раз в этом плане мне все очень нравится. Шероховатости были, но без них в футболе никак. Работали — устранили. И ротация обязательно будет в связи с большим количеством матчей, говорю я для тех, кто не очень доволен своим игровым временем. Критерий очень простой: выигрываешь конкуренцию — выходишь на поле.
— Три очка до зоны еврокубков — цель?
— Цель. И вызов.
— Коротко, но ясно. Чего сейчас больше не хватает «Локомотиву» — сыгранности или кадров?
— Идеальной ситуации в принципе не бывает. Сегодня мы должны делать акцент на страсть и результат в каждом матче. Ошибки при таком подходе можно простить.
— Как охарактеризуете финишный календарь «Локомотива»?
— Такой же сложный, как у всех!
— «Рубин» не вышел в финал Кубка и далековат от еврокубковой зоны. У вас, напротив, есть шансы туда попасть. Что должен чувствовать Миранчук в концовке такого сезона? С учетом его личных обстоятельств.
— Я говорю только на футбольном языке — околофутбольный меня не интересует. И знаю одно: если Миранчук продолжит хорошо играть и тренироваться, оставаясь лучшим на своей позиции, у меня не будет морального права не включать его в состав. Остальное вторично.
— Что скажете об «Урале» — сопернике по финалу Кубка?
— Дружная команда, выбившая в Краснодаре «Краснодар». Достаточная характеристика.
— На одном из недавних матчей президент клуба Илья Геркус был замечен в красном головном уборе, напоминавшем «петушок». Решил поддержать вашу примету?
— Если бы вы не сказали, я бы и не знал. У всех свои традиции. А на трибуны я во время игры не смотрю — только на поле.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter