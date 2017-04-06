Президент «Урала»: Показали, что в финал Кубка России могут выходить команды с периферии

Об этом он рассказал ТАСС после победного для «Урала» полуфинала Кубка России с казанским «Рубином».

В четверг «Урал» на домашнем стадионе обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

«Я счастлив за нашу команду — мы всем все доказали. Ребята молодцы, ребята выложились и показали хорошую игру — полный стадион болельщиков был, они были очень довольны, рады. Сегодня мы показали хорошую, достойную игру и вышли в финал — такого в истории уральского футбола не было. Сегодня наверное весь Урал болел за нашу команду, и мы смогли достойно сыграть и показать хорошую игру», — сказал Иванов.

«И мы, и “Локомотив” прошли большой путь к финалу, и я думаю, что они тоже хотят выиграть этот кубок — тем более Семин (Юрий, главный тренер “Локомотива”) знает, как выигрывать турниры. Хотя и Александр Федорович (Тарханов, наставник “Урала”) знает — это его третий финал, а до этого было два успешных, так что я думаю будет хорошая игра и оба клуба будут хотеть показать, что российский футбол жив, что у нас умеют и россияне играть, и что у нас есть хорошие команды не только среди лидеров чемпионата России, но есть и команды с периферии, которые могут показать хорошую игру и выходить в финалы кубков», — добавил он.

Финальный матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.