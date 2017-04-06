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6 апреля 2017, 21:06 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Президент «Урала»: Показали, что в финал Кубка России могут выходить команды с периферии

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что не только лидеры чемпионата России могут выходить в финал Кубка страны, но и команды с периферии.

Об этом он рассказал ТАСС после победного для «Урала» полуфинала Кубка России с казанским «Рубином».

В четверг «Урал» на домашнем стадионе обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

«Я счастлив за нашу команду — мы всем все доказали. Ребята молодцы, ребята выложились и показали хорошую игру — полный стадион болельщиков был, они были очень довольны, рады. Сегодня мы показали хорошую, достойную игру и вышли в финал — такого в истории уральского футбола не было. Сегодня наверное весь Урал болел за нашу команду, и мы смогли достойно сыграть и показать хорошую игру», — сказал Иванов.

«И мы, и “Локомотив” прошли большой путь к финалу, и я думаю, что они тоже хотят выиграть этот кубок — тем более Семин (Юрий, главный тренер “Локомотива”) знает, как выигрывать турниры. Хотя и Александр Федорович (Тарханов, наставник “Урала”) знает — это его третий финал, а до этого было два успешных, так что я думаю будет хорошая игра и оба клуба будут хотеть показать, что российский футбол жив, что у нас умеют и россияне играть, и что у нас есть хорошие команды не только среди лидеров чемпионата России, но есть и команды с периферии, которые могут показать хорошую игру и выходить в финалы кубков», — добавил он.

Финальный матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
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