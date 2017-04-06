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МАТЧ ЖИЗНИ

Клубное телевидение «Рубина» свое дело знает. Подчас на официальном канале команды можно найти настоящие шедевры. Перед матчем с «Уралом» был снят очередной качественный анонс, который начинался эпическим монологом Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье».

— Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь!

Если убрать излишний пафос, то прямо сейчас эта фраза именно про «Рубин». Казань прижата к стенке. Перед матчем в фанатских кругах на полном серьезе обсуждался вопрос, имеет ли смысл Грасии возвращаться в Казань в случае неудовлетворительного результата или же прямо из Екатеринбурга взять курс на Мадрид?

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ДРАМА ЖОНАТАСА

В преддверии матча на базе «Рубина» слышались слова «бой» и «война». Неужели болельщики в Казани дождались? Отсутствие самоотдачи — первая претензия к нынешнему «Рубину». Грасия читаемо убрал из состава М'Вилу, выпустив с первых минут Рочину. Впрочем, главный сюрприз был в другом — опальный Максим Лестьенн заменил прекрасно играющего в последних матчах Ильзата Ахметова.

Но с первых минут кошмар казанских болельщиков продолжился. «Рубин» был похож на кого угодно, только не на команду, которая вышла умирать в главном матче сезона: проигранные единоборства, низкий темп, апатия. Поле в Екатеринбурге по ходу игры выглядело далеко не так, как на фотографиях перед матчем, но среднего качества газон совсем не мешал команде Тарханова комбинировать. «Рубин» же опять не мог отдать и двух точных передач на чужой половине. Грасия наверняка испытал дежа вю после голевого касания Ильина — примерно также, только головой, он забивал «Рубину» в чемпионате.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">МЫ В ФИНАЛЕ! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ФКУрал</a> <a href="https://t.co/FslKFg1Cpm">pic.twitter.com/FslKFg1Cpm</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/850016600677900293">6 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Казанцы по ходу сезона практически никогда не отыгрывались, но тут уже надо было рвать жилы. Моментов «Рубин» не создавал, но точного навеса от Лестьенна в голову Жонатасу хватило для гола — 1:1. Тут же ушел с поля захромавший Бикфалви, а Набиуллин заработал пенальти — казалось, что билет в Сочи для Грасии уже принял реальные очертания. Но Жонатас пробил на метр левее штанги.

Во втором тайме команда Тарханова явно играла вторым номером. Против нынешнего «Рубина» тактика абсолютно верная, ведь с конструктивом у Казани огромные проблемы. Свой решающий шанс «Урал» нашел на стандарте — Новиков при полном равнодушии опекающих расстреливал Рыжикова из вратарской — 2:1.

На 63-й минуте телевизионная камера выхватила Грасию крупным планом — тренер сидел на скамейке, иронично что-то обсуждая с ассистентом. Символично, что спасать игру он бросает Карадениза. «Рубин» все-таки создал два хороших шанса в концовке и сподобился на штурм, но 20 толковых минут для финала Кубка маловато. Показательно, что подопечные Тарханова даже не тянули время в концовке, а прессинговали гостей на их половине!

Если футбольный бог действительно существует, то его работу мы видели в Екатеринбурге. Такой «Рубин» просто не имел морального права на финал.

Грасия назвал этот матч главным в сезоне. Руководство клуба молчало. Не пора ли что-то сказать?

Артур Еникеев.