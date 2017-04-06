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6 апреля 2017, 20:43 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Грасия утонул в Урале. Команда Тарханова — в финале Кубка России

«Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» (2:1) и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

Урал впервые вышел в финал Кубка России. Увеличить
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МАТЧ ЖИЗНИ

Клубное телевидение «Рубина» свое дело знает. Подчас на официальном канале команды можно найти настоящие шедевры. Перед матчем с «Уралом» был снят очередной качественный анонс, который начинался эпическим монологом Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье».

— Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь!

Если убрать излишний пафос, то прямо сейчас эта фраза именно про «Рубин». Казань прижата к стенке. Перед матчем в фанатских кругах на полном серьезе обсуждался вопрос, имеет ли смысл Грасии возвращаться в Казань в случае неудовлетворительного результата или же прямо из Екатеринбурга взять курс на Мадрид?

ДРАМА ЖОНАТАСА

В преддверии матча на базе «Рубина» слышались слова «бой» и «война». Неужели болельщики в Казани дождались? Отсутствие самоотдачи — первая претензия к нынешнему «Рубину». Грасия читаемо убрал из состава М'Вилу, выпустив с первых минут Рочину. Впрочем, главный сюрприз был в другом — опальный Максим Лестьенн заменил прекрасно играющего в последних матчах Ильзата Ахметова.

Но с первых минут кошмар казанских болельщиков продолжился. «Рубин» был похож на кого угодно, только не на команду, которая вышла умирать в главном матче сезона: проигранные единоборства, низкий темп, апатия. Поле в Екатеринбурге по ходу игры выглядело далеко не так, как на фотографиях перед матчем, но среднего качества газон совсем не мешал команде Тарханова комбинировать. «Рубин» же опять не мог отдать и двух точных передач на чужой половине. Грасия наверняка испытал дежа вю после голевого касания Ильина — примерно также, только головой, он забивал «Рубину» в чемпионате.

Казанцы по ходу сезона практически никогда не отыгрывались, но тут уже надо было рвать жилы. Моментов «Рубин» не создавал, но точного навеса от Лестьенна в голову Жонатасу хватило для гола — 1:1. Тут же ушел с поля захромавший Бикфалви, а Набиуллин заработал пенальти — казалось, что билет в Сочи для Грасии уже принял реальные очертания. Но Жонатас пробил на метр левее штанги.

Во втором тайме команда Тарханова явно играла вторым номером. Против нынешнего «Рубина» тактика абсолютно верная, ведь с конструктивом у Казани огромные проблемы. Свой решающий шанс «Урал» нашел на стандарте — Новиков при полном равнодушии опекающих расстреливал Рыжикова из вратарской — 2:1.

На 63-й минуте телевизионная камера выхватила Грасию крупным планом — тренер сидел на скамейке, иронично что-то обсуждая с ассистентом. Символично, что спасать игру он бросает Карадениза. «Рубин» все-таки создал два хороших шанса в концовке и сподобился на штурм, но 20 толковых минут для финала Кубка маловато. Показательно, что подопечные Тарханова даже не тянули время в концовке, а прессинговали гостей на их половине!

Если футбольный бог действительно существует, то его работу мы видели в Екатеринбурге. Такой «Рубин» просто не имел морального права на финал.

Грасия назвал этот матч главным в сезоне. Руководство клуба молчало. Не пора ли что-то сказать?

Артур Еникеев.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
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