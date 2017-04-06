Грасия утонул в Урале. Команда Тарханова — в финале Кубка России
«Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» (2:1) и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МАТЧ ЖИЗНИ
Клубное телевидение «Рубина» свое дело знает. Подчас на официальном канале команды можно найти настоящие шедевры. Перед матчем с «Уралом» был снят очередной качественный анонс, который начинался эпическим монологом Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье».
— Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь!
Если убрать излишний пафос, то прямо сейчас эта фраза именно про «Рубин». Казань прижата к стенке. Перед матчем в фанатских кругах на полном серьезе обсуждался вопрос, имеет ли смысл Грасии возвращаться в Казань в случае неудовлетворительного результата или же прямо из Екатеринбурга взять курс на Мадрид?
ДРАМА ЖОНАТАСА
В преддверии матча на базе «Рубина» слышались слова «бой» и «война». Неужели болельщики в Казани дождались? Отсутствие самоотдачи — первая претензия к нынешнему «Рубину». Грасия читаемо убрал из состава М'Вилу, выпустив с первых минут Рочину. Впрочем, главный сюрприз был в другом — опальный Максим Лестьенн заменил прекрасно играющего в последних матчах Ильзата Ахметова.
Но с первых минут кошмар казанских болельщиков продолжился. «Рубин» был похож на кого угодно, только не на команду, которая вышла умирать в главном матче сезона: проигранные единоборства, низкий темп, апатия. Поле в Екатеринбурге по ходу игры выглядело далеко не так, как на фотографиях перед матчем, но среднего качества газон совсем не мешал команде Тарханова комбинировать. «Рубин» же опять не мог отдать и двух точных передач на чужой половине. Грасия наверняка испытал дежа вю после голевого касания Ильина — примерно также, только головой, он забивал «Рубину» в чемпионате.
Казанцы по ходу сезона практически никогда не отыгрывались, но тут уже надо было рвать жилы. Моментов «Рубин» не создавал, но точного навеса от Лестьенна в голову Жонатасу хватило для гола — 1:1. Тут же ушел с поля захромавший Бикфалви, а Набиуллин заработал пенальти — казалось, что билет в Сочи для Грасии уже принял реальные очертания. Но Жонатас пробил на метр левее штанги.
Во втором тайме команда Тарханова явно играла вторым номером. Против нынешнего «Рубина» тактика абсолютно верная, ведь с конструктивом у Казани огромные проблемы. Свой решающий шанс «Урал» нашел на стандарте — Новиков при полном равнодушии опекающих расстреливал Рыжикова из вратарской — 2:1.
На 63-й минуте телевизионная камера выхватила Грасию крупным планом — тренер сидел на скамейке, иронично
Если футбольный бог действительно существует, то его работу мы видели в Екатеринбурге. Такой «Рубин» просто не имел морального права на финал.
Грасия назвал этот матч главным в сезоне. Руководство клуба молчало. Не пора ли
Артур Еникеев.
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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